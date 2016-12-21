Одна большая хорошая кухня

Можно ли обновить свою кухню, не потратив на это целое состояние? Студия MUEBLES DISEÑOS LIMITADA показывает нам самый простой вариант для обычной кухни. Он состоит из трех модулей: углового гарнитура на две стены (тумбы под единой столешницей и шкафчики над ними), кухонного острова у окна (он сгодится и как обеденный стол) и стандартной тумбы с посудомоечной машиной под ней.

Такая простая конфигурация удовлетворит почти все потребности среднестатистической семьи. Фасады для гарнитура использованы самые дешевые на основе прессованной стружки, покрытой 2 мм меламиновой пленки. Удобство эксплуатации, износостойкость и множество возможных вариантов дизайна делает этот материал по-прежнему самым востребованным на рынке.

Если вы не готовы тратить больше чем необходимо на обустройство кухни, вы можете обойтись без особенных вставок в гарнитур. Стандартные ящики и полочки подойдут для 99% вещей, а дизайнерскую экзотику можно отложить до следующего ремонта.

При эконом-варианте кухонного гарнитура вы, конечно же, будете лишены приятных бонусов люкса типа бесшумного плавного хода ящиков, встроенной подсветки и дверей, открывающихся от легкого нажатия на фасад. Но если выбор стоит между старой кухней и новой, но самой-самой простой и доступной, большинство хозяек выберет новую.

И будут правы. Ведь старая кухня не только не нравится взгляду. Из-за сколов, трещин и микро-царапин она уже никогда не станет чистой и, к сожалению, даже представляет угрозу нашему здоровью. В ней скапливаются бактерии плюс химические вещества, что использовались во время изготовления, при разрушении поверхности становятся опасными.

Выбор очевиден. Пирожки из новой духовки вкуснее, суп на новой печке ароматнее, посуда в новой посудомойке чище, а владельцы гораздо счастливее оттого, что еще один кусочек их мира стал более совершенным.