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Одна большая хорошая кухня

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
carvallo (cocina moderna), N.Muebles Diseños Limitada N.Muebles Diseños Limitada Кухня в стиле минимализм ДСП
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Можно ли обновить свою кухню, не потратив на это целое состояние? Студия MUEBLES DISEÑOS LIMITADA показывает нам самый простой вариант для обычной кухни. Он состоит из трех модулей: углового гарнитура на две стены (тумбы под единой столешницей и шкафчики над ними), кухонного острова у окна (он сгодится и как обеденный стол) и стандартной тумбы с посудомоечной машиной под ней.

Такая простая конфигурация удовлетворит почти все потребности среднестатистической семьи. Фасады для гарнитура использованы самые дешевые на основе прессованной стружки, покрытой 2 мм меламиновой пленки. Удобство эксплуатации, износостойкость и множество возможных вариантов дизайна делает этот материал по-прежнему самым востребованным на рынке.

Если вы не готовы тратить больше чем необходимо на обустройство кухни, вы можете обойтись без особенных вставок в гарнитур. Стандартные ящики и полочки подойдут для 99% вещей, а дизайнерскую экзотику можно отложить до следующего ремонта.

При эконом-варианте кухонного гарнитура вы, конечно же, будете лишены приятных бонусов люкса типа бесшумного плавного хода ящиков, встроенной подсветки и дверей, открывающихся от легкого нажатия на фасад. Но если выбор стоит между старой кухней и новой, но самой-самой простой и доступной, большинство хозяек выберет новую.

И будут правы. Ведь старая кухня не только не нравится взгляду. Из-за сколов, трещин и микро-царапин она уже никогда не станет чистой и, к сожалению, даже представляет угрозу нашему здоровью. В ней скапливаются бактерии плюс химические вещества, что использовались во время изготовления, при разрушении поверхности становятся опасными.

Выбор очевиден. Пирожки из новой духовки вкуснее, суп на новой печке ароматнее, посуда в новой посудомойке чище, а владельцы гораздо счастливее оттого, что еще один кусочек их мира стал более совершенным.

Необходимый функционал

carvallo (cocina moderna), N.Muebles Diseños Limitada N.Muebles Diseños Limitada Кухня в стиле минимализм ДСП
N.Muebles Diseños Limitada

N.Muebles Diseños Limitada
N.Muebles Diseños Limitada
N.Muebles Diseños Limitada

Разнообразие модулей

carvallo (cocina moderna), N.Muebles Diseños Limitada N.Muebles Diseños Limitada Кухня в стиле минимализм ДСП
N.Muebles Diseños Limitada

N.Muebles Diseños Limitada
N.Muebles Diseños Limitada
N.Muebles Diseños Limitada

Угловой модуль с нестандартной дверцей

carvallo (cocina moderna), N.Muebles Diseños Limitada N.Muebles Diseños Limitada Кухня в стиле минимализм ДСП
N.Muebles Diseños Limitada

N.Muebles Diseños Limitada
N.Muebles Diseños Limitada
N.Muebles Diseños Limitada

Место для посудомоечной машины

carvallo (cocina moderna), N.Muebles Diseños Limitada N.Muebles Diseños Limitada Кухня в стиле минимализм ДСП
N.Muebles Diseños Limitada

N.Muebles Diseños Limitada
N.Muebles Diseños Limitada
N.Muebles Diseños Limitada

Остров может стать обеденным столом

carvallo (cocina moderna), N.Muebles Diseños Limitada N.Muebles Diseños Limitada Кухня в стиле минимализм ДСП
N.Muebles Diseños Limitada

N.Muebles Diseños Limitada
N.Muebles Diseños Limitada
N.Muebles Diseños Limitada

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