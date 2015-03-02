Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Отель на побережье Персидского залива

art&amp;arch art&arch
homify Спальня в азиатском стиле
Loading admin actions …

Проект отеля Sabah Al-Ahmad Khiran Сhalet в Кувейте отличается простотой и лаконичностью. Каждый его корпус состоит, по сути, лишь из двух номеров, оборудованных как полноценные как полностью благоустроенные квартиры. Такие отели рассчитаны на отдых большой семьи – в Khiran Сhalet, к примеру, четыре спальни: одна хозяйская и три дополнительные, для друзей и родных. Номера двухэтажные, оборудованные лифтами и ориентированные террасами в сторону моря.

Хозяйская спальня

Интерьеры апартаментов отеля Sabah Al-Ahmad Khiran Сhalet, Кувейт homify Спальня в азиатском стиле
homify

Интерьеры апартаментов отеля Sabah Al-Ahmad Khiran Сhalet, Кувейт

homify
homify
homify

На этой визуализации представлена master bedroom, т.е. главная спальня номера аппартамент-отеля. Она находится на втором этаже и имеет самое удачное расположение – над террасой первого этажа, открытая на три стороны света.  При комнате имеется отдельная гардеробная и ванная комната.

Хозяйская спальня

Интерьеры апартаментов отеля Sabah Al-Ahmad Khiran Сhalet, Кувейт homify Спальня в азиатском стиле
homify

Интерьеры апартаментов отеля Sabah Al-Ahmad Khiran Сhalet, Кувейт

homify
homify
homify

Для оформления этой спальни авторы выбрали самые нейтральные материалы – белая штукатурка стен и светлое, живописное по текстуре дерево. Мебели – минимальное количество. Для отдыха главное свободное пространство, воздух, удобные кресла и вид из окна. Источники света также расположены таким образом, чтобы не привлекать к себе внимание. Они скрыты в нишах или за подвесными элементами потолка.

Гостиная

Интерьеры апартаментов отеля Sabah Al-Ahmad Khiran Сhalet, Кувейт homify Гостиная в азиатском стиле
homify

Интерьеры апартаментов отеля Sabah Al-Ahmad Khiran Сhalet, Кувейт

homify
homify
homify

Первый этаж апартаментов целиком отдан под общественные функции. Здесь оборудованы всевозможные зоны для разностороннего отдыха большой семьи: бильярдная, кофейная и обеденная зоны. Сейчас мы находимся в одной из гостиных. Огромный аквариум посредине комнаты отделяет мужскую и женскую зоны – архитектурно-планировочная особенность, отвечающая специфике арабской культуры Кювейта.

Обратите внимание, что не смотря на большую площадь окон, длинные козырьки и деревянные жалюзи в верхней части окон предусмотрительно защищают помещения от лучей палящего солнца.

Спальня

Интерьеры апартаментов отеля Sabah Al-Ahmad Khiran Сhalet, Кувейт homify Спальня в азиатском стиле
homify

Интерьеры апартаментов отеля Sabah Al-Ahmad Khiran Сhalet, Кувейт

homify
homify
homify

Одна из гостевых комнат, хоть и чуть уступает главной спальне по размерам, имеет не менее живописное расположение. Находясь в выступающей части с противоположной стороны дома,  она так же открыта сразу на три стороны горизонта. С южной стороны комнату защищают двойные тканевые шторы – горизонтальные и вертикальные. Для спокойствия сна гостей дополнительно предусмотрен также белый балдахин.

Спальня

Интерьеры апартаментов отеля Sabah Al-Ahmad Khiran Сhalet, Кувейт homify Спальня в азиатском стиле
homify

Интерьеры апартаментов отеля Sabah Al-Ahmad Khiran Сhalet, Кувейт

homify
homify
homify

Светильники на полу и подушки на креслах несут в себе связь с культурой и геграфией.

Зона отдыха

Интерьеры апартаментов отеля Sabah Al-Ahmad Khiran Сhalet, Кувейт homify Гостиная в азиатском стиле
homify

Интерьеры апартаментов отеля Sabah Al-Ahmad Khiran Сhalet, Кувейт

homify
homify
homify

Еще одно место для встреч, расположенное прямо у выхода на террасу первого этажа. Синяя обивка мебели поддерживает приморскую тематику отеля. 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Корпус отеля снаружи

Дизайн-проект отеля Sabah Al-Ahmad Khiran Сhalet, Кувейт homify
homify

Дизайн-проект отеля Sabah Al-Ahmad Khiran Сhalet, Кувейт

homify
homify
homify

Под одной крышей объединены два зеркально идентичных номера. Перед террасой расположен небольшой бассейн и крытая зона отдыха с видом на море.

План первого этажа

Дизайн-проект отеля Sabah Al-Ahmad Khiran Сhalet, Кувейт homify
homify

Дизайн-проект отеля Sabah Al-Ahmad Khiran Сhalet, Кувейт

homify
homify
homify

На этом трехмерном виде сверху вы можете внимательнее ознакомится с внутренней организацией апартаментов. При такой деталировке комментарии и перевод практически излишни.

План второго этажа

Дизайн-проект отеля Sabah Al-Ahmad Khiran Сhalet, Кувейт homify
homify

Дизайн-проект отеля Sabah Al-Ahmad Khiran Сhalet, Кувейт

homify
homify
homify

Интересно, что через перекрытия холла проделаны отверстия для пальмы.

Топ 5: Лучшие проекты недели

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо