Отель на побережье Персидского залива

Проект отеля Sabah Al-Ahmad Khiran Сhalet в Кувейте отличается простотой и лаконичностью. Каждый его корпус состоит, по сути, лишь из двух номеров, оборудованных как полноценные как полностью благоустроенные квартиры. Такие отели рассчитаны на отдых большой семьи – в Khiran Сhalet, к примеру, четыре спальни: одна хозяйская и три дополнительные, для друзей и родных. Номера двухэтажные, оборудованные лифтами и ориентированные террасами в сторону моря.
На этой визуализации представлена master bedroom, т.е. главная спальня номера аппартамент-отеля. Она находится на втором этаже и имеет самое удачное расположение – над террасой первого этажа, открытая на три стороны света. При комнате имеется отдельная гардеробная и ванная комната.
Для оформления этой спальни авторы выбрали самые нейтральные материалы – белая штукатурка стен и светлое, живописное по текстуре дерево. Мебели – минимальное количество. Для отдыха главное свободное пространство, воздух, удобные кресла и вид из окна. Источники света также расположены таким образом, чтобы не привлекать к себе внимание. Они скрыты в нишах или за подвесными элементами потолка.
Первый этаж апартаментов целиком отдан под общественные функции. Здесь оборудованы всевозможные зоны для разностороннего отдыха большой семьи: бильярдная, кофейная и обеденная зоны. Сейчас мы находимся в одной из гостиных. Огромный аквариум посредине комнаты отделяет мужскую и женскую зоны – архитектурно-планировочная особенность, отвечающая специфике арабской культуры Кювейта.
Обратите внимание, что не смотря на большую площадь окон, длинные козырьки и деревянные жалюзи в верхней части окон предусмотрительно защищают помещения от лучей палящего солнца.
Одна из гостевых комнат, хоть и чуть уступает главной спальне по размерам, имеет не менее живописное расположение. Находясь в выступающей части с противоположной стороны дома, она так же открыта сразу на три стороны горизонта. С южной стороны комнату защищают двойные тканевые шторы – горизонтальные и вертикальные. Для спокойствия сна гостей дополнительно предусмотрен также белый балдахин.
Светильники на полу и подушки на креслах несут в себе связь с культурой и геграфией.
Еще одно место для встреч, расположенное прямо у выхода на террасу первого этажа. Синяя обивка мебели поддерживает приморскую тематику отеля.
Под одной крышей объединены два зеркально идентичных номера. Перед террасой расположен небольшой бассейн и крытая зона отдыха с видом на море.
На этом трехмерном виде сверху вы можете внимательнее ознакомится с внутренней организацией апартаментов. При такой деталировке комментарии и перевод практически излишни.