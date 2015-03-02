Отель на побережье Персидского залива

Первый этаж апартаментов целиком отдан под общественные функции. Здесь оборудованы всевозможные зоны для разностороннего отдыха большой семьи: бильярдная, кофейная и обеденная зоны. Сейчас мы находимся в одной из гостиных. Огромный аквариум посредине комнаты отделяет мужскую и женскую зоны – архитектурно-планировочная особенность, отвечающая специфике арабской культуры Кювейта.

Обратите внимание, что не смотря на большую площадь окон, длинные козырьки и деревянные жалюзи в верхней части окон предусмотрительно защищают помещения от лучей палящего солнца.