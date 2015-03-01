Топ 5: Лучшие проекты недели

Этот представленный вашему вниманию загородный дом находится в 40 км от г. Сочи, в Красной Поляне –в удивительно живописном месте побережья Кавказа. Он расположен на склоне и окружён густым девственным лесом. Мы проектировали дом таким образом, чтобы он казался предметом одушевленным, естественным, живым, как и природа вокруг , – говорят авторы проекта.

На наш взгляд, этот проект – самый незаурядный проект недели. Почему? Читайте в Книге идей ’Дом у горного ручья’.