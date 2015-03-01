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Топ 5: Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре, Архитектурное бюро Андрея Стубе Архитектурное бюро Андрея Стубе Гостиная в стиле модерн
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Кажется, что совсем недавно мы поздравляли вас с новогодними праздниками, а сейчас подводим итоги последней зимней недели. В прошедшие семь дней мы, как всегда, искали самые интересные дизайнерские и архитектурные проекты. Какие-то из них понравились вам больше, какие-то – меньше. По традиции воскресное утро мы посвящаем работам, удостоившимся наибольшего внимания со стороны наших читателей.

1. Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре, Архитектурное бюро Андрея Стубе Архитектурное бюро Андрея Стубе Гостиная в стиле модерн
Архитектурное бюро Андрея Стубе

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре

Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе

Проект этой трехкомнатной квартиры на Гоголевском общей площадью 92 кв.м. был сделан в 2014 году. В данный момент он находится в стадии реализации, вашему вниманию представлены визуализации. Сдержанный минималистичный интерьер создан в старом доме за счет сноса не несущих стен и реорганизации пространства в большую гостиную-столовую, хозяйскую и гостевую спальни и гардеробную. Подробный анализ полюбившегося вами интерьера читайте здесь.

2. До и После: из типовой квартиры в уютный дуплекс

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Этот проект из рубрики  До и После, переносит нас на северо-запад солнечной Испании, в небольшой городок Ла-Корунья, в котором на протяжении сорока лет стоял стандартный дом с типовыми квартирами. Постепенно состояние дома все больше ухудшалось, и жильцы начали подыскивать квартиры в новых домах.  Спасать положение пришлось специалистам из бюро Intra Arquitectos.  Что у них из этого получилось, читайте в Книге идей ’До и После: из типовой квартиры в уютный дуплекс’.

3. Полы на кухне – как правильно выбрать напольное покрытие?

Кухня Ася Бондарева Кухня в стиле лофт
Ася Бондарева

Кухня

Ася Бондарева
Ася Бондарева
Ася Бондарева

Каким должен быть идеальный пол на кухне – деревянным, каменным, мраморным? Чтобы правильно выбрать пол для кухни, необходимо учитывать эстетичность материала, его соответствие выбранному в интерьере стилю, а также простоту в уходе и максимальную устойчивость к различного рода повреждениям. Напольное покрытие на кухне не должно бояться повышенной влаги, царапин и каплей жира. Процесс приготовления вкусного ужина для всей семьи вряд ли доставит удовольствие, если постоянно думать, как бы не поставить пятно на красивый, но не практичный пол. Какой вид покрытия является идеальным для кухни, разбираемся в этой статье.

4. Дом у горного ручья

"Дом у горного ручья", Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Столовая комната в классическом стиле
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

Дом у горного ручья

Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

Этот представленный вашему вниманию загородный дом находится в 40 км от г. Сочи, в Красной Поляне –в удивительно живописном месте побережья Кавказа. Он расположен на склоне и окружён густым девственным лесом. Мы проектировали дом таким образом, чтобы он казался предметом одушевленным, естественным, живым, как и природа вокруг, – говорят авторы проекта. 

На наш взгляд, этот проект – самый незаурядный проект недели. Почему? Читайте в Книге идей ’Дом у горного ручья’.

5. Музей одной картины

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ, Archibrook Archibrook Гостиная в стиле минимализм
Archibrook

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ

Archibrook
Archibrook
Archibrook

Квартира находится в Петербурге, в доме дореволюционной постройки, но по-советски кондовой планировки. К счастью, ситуация оказалась технически поправимой. В результате прихожая, гостиная, кухня и столовая были объединены в одно помещение, ванная комната перенесена, а спальня совмещена с кабинетом. Таким образом образовалось две зоны, приватная и гостевая, а за счет сноса межкомнатных перегородок и отказа от коридоров все 64 кв.м. площади квартиры перешли в разряд полезной.

Этот уникальный проект удостоился сразу нескольких всероссийских премий в области дизайна и архитектуры жилой среды.  Мы сочли за честь посвятить ему одноименную статью

До и После: Превращение здания фабрики в жилой дом
Какой проект больше всего понравился вам? Ждем комментариев!

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