Топ 5: Лучшие проекты недели

Кажется, что совсем недавно мы поздравляли вас с новогодними праздниками, а сейчас подводим итоги последней зимней недели. В прошедшие семь дней мы, как всегда, искали самые интересные дизайнерские и архитектурные проекты. Какие-то из них понравились вам больше, какие-то – меньше. По традиции воскресное утро мы посвящаем работам, удостоившимся наибольшего внимания со стороны наших читателей.
Проект этой трехкомнатной квартиры на Гоголевском общей площадью 92 кв.м. был сделан в 2014 году. В данный момент он находится в стадии реализации, вашему вниманию представлены визуализации. Сдержанный минималистичный интерьер создан в старом доме за счет сноса не несущих стен и реорганизации пространства в большую гостиную-столовую, хозяйскую и гостевую спальни и гардеробную. Подробный анализ полюбившегося вами интерьера читайте здесь.
Этот проект из рубрики
До и После, переносит нас на северо-запад солнечной Испании, в небольшой городок Ла-Корунья, в котором на протяжении сорока лет стоял стандартный дом с типовыми квартирами. Постепенно состояние дома все больше ухудшалось, и жильцы начали подыскивать квартиры в новых домах. Спасать положение пришлось специалистам из бюро Intra Arquitectos. Что у них из этого получилось, читайте в Книге идей ’До и После: из типовой квартиры в уютный дуплекс’.
Каким должен быть идеальный пол на кухне – деревянным, каменным, мраморным? Чтобы правильно выбрать пол для кухни, необходимо учитывать эстетичность материала, его соответствие выбранному в интерьере стилю, а также простоту в уходе и максимальную устойчивость к различного рода повреждениям. Напольное покрытие на кухне не должно бояться повышенной влаги, царапин и каплей жира. Процесс приготовления вкусного ужина для всей семьи вряд ли доставит удовольствие, если постоянно думать, как бы не поставить пятно на красивый, но не практичный пол. Какой вид покрытия является идеальным для кухни, разбираемся в этой статье.
Дом у горного ручья
Этот представленный вашему вниманию загородный дом находится в 40 км от г. Сочи, в Красной Поляне –в удивительно живописном месте побережья Кавказа. Он расположен на склоне и окружён густым девственным лесом.
Мы проектировали дом таким образом, чтобы он казался предметом одушевленным, естественным, живым, как и природа вокруг, – говорят авторы проекта.
На наш взгляд, этот проект – самый незаурядный проект недели. Почему? Читайте в Книге идей ’Дом у горного ручья’.
Квартира находится в Петербурге, в доме дореволюционной постройки, но по-советски кондовой планировки. К счастью, ситуация оказалась технически поправимой. В результате прихожая, гостиная, кухня и столовая были объединены в одно помещение, ванная комната перенесена, а спальня совмещена с кабинетом. Таким образом образовалось две зоны, приватная и гостевая, а за счет сноса межкомнатных перегородок и отказа от коридоров все 64 кв.м. площади квартиры перешли в разряд полезной.
Этот уникальный проект удостоился сразу нескольких всероссийских премий в области дизайна и архитектуры жилой среды. Мы сочли за честь посвятить ему одноименную статью.