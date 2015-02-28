До и После: Превращение здания фабрики в жилой дом

До сего момента поиски новых проектов-переделок не заводили нас за пределы Европы. Однако настал момент посмотреть как проходят проекты по реконструкции на других континентах. Для этого мы отправились в далекую Осаку – третий по населению город Японии. В одном из ее районов когда-то находилась небольшая процветающая фабрика. Несколько лет назад она прекратила свое существование. Как известно, Япония – маленькая и перенаселенная страна, и здесь никто не допустит, чтобы здания стояли пустыми. Постройкой заинтересовалась пожилая семейная пара, они выкупили здание и пригласили архитекторов из студии TOFU для переделки фабрики в уютный жилой дом.