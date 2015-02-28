До и После: Превращение здания фабрики в жилой дом

До сего момента поиски новых проектов-переделок не заводили нас за пределы Европы. Однако настал момент посмотреть как проходят проекты по реконструкции на других континентах. Для этого мы отправились в далекую Осаку – третий по населению город Японии. В одном из ее районов когда-то находилась небольшая процветающая фабрика. Несколько лет назад она прекратила свое существование. Как известно, Япония – маленькая и перенаселенная страна, и здесь никто не допустит, чтобы здания стояли пустыми. Постройкой заинтересовалась пожилая семейная пара, они выкупили здание и пригласили архитекторов из студии TOFU для переделки фабрики в уютный жилой дом.
Перед началом ремонтных работ мало кто мог себе представить, что на месте холодного фабричного пространства появится уютный дом. Как превратить бетонный пол, холодные белые стены и отстраненный неоновый свет в комфортное семейное гнездышко?
От
фабричного духа этого пространства не осталось и следа. Минималистичное оформление компенсируется светлым деревянным полом, наполняющим помещение энергией тепла и света. Скорее всего семейная пара решила не тратить деньги на новую мебель, а забрать старую из предыдущего места жительства. Выглядит немного старомодно, но в целом, довольно уютно.
В целях экономии места кухня расположилась в пространстве длинного коридора. Из нее можно еще раз взглянуть на светлую гостиную, в центре которой рядом с непривычно широким окном расположился мягкий диван – чем не идеальное место для чтения?
Пожалуй, никакая нация так не заботится о соблюдении традиций, как японцы. Чайная комната – обязательное помещение для каждого дома. Любопытно, что чайный ритуал привезли в Японию буддистские монахи несколько веков назад. С тех пор традиция чайных церемоний прочно закрепилась в японской культуре. Герои нашего рассказа также решили переоборудовать одну из комнат под чайную. Давайте посмотрим, как справились с заданием эксперты из TOFU.
Перед нами – типичная чайная комната под названием
тясица, в которой ничто не напоминает о том, что когда-то на ее месте находилась фабрика. Несколько татами, низкий журнальный столик и узкое окно под потолком. Здесь все создано для того, чтобы жители этого дома и его гости постигали
Тядо – искусство правильного чаепития, которое поможет человеку познать свою истинную природу.
Рядом с чайной комнатой расположена специальная комната для приготовления чая. Большие стеклянные двери обеспечат непрерывный поток солнечного света, а современные шинные светильники позаботятся о том, чтобы помещение было освещено в вечернее время суток.
Интерьер кухни выглядит очень современно и минималистично. В этом помещении доставшийся дому от его фабричного прошлого бетонный пол смотрится вполне уместно. Минимум мебели и максимум пространства – вот, девиз этой комнаты.
Фасад здания выглядит скромно, но привлекательно. Несмотря на то, что семейный дом вовсе не задумывался как типично японский, в нем все пронизано столь характерными для этой уникальной культуры сдержанностью и таинственностью. Его интерьер кажется очень гостеприимным и светлым. Чувствуется, что его хозяева – скромные и приятные люди, которые живут в гармонии с собой и с окружающим миром.