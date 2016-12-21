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Как украсить стену у камина?

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Sala da Lareira, Ana Luci Moro Arquitetura Ana Luci Moro Arquitetura ГостинаяАксессуары и декорации Дерево Бежевый
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Камин создает уникальную атмосферу в доме. Поэтому важно и то, какая стена окружает его. Сегодня мы покажем вам, как можно такие стены у камина декорировать или просто преобразить.

Камень

Esemble am Hang, Oliver Rieger Photography Oliver Rieger Photography Гостиная в стиле модерн
Oliver Rieger Photography

Oliver Rieger Photography
Oliver Rieger Photography
Oliver Rieger Photography

Камень всегда является одним из востребованных материалов. Вы смело можете стену у камина покрыть камнем. Это придаст стиль и оригинальность. Камень имеет повышенную долговечность и не требует особого обслуживания.

Еще одна идея с камнем

Sala da Lareira, Ana Luci Moro Arquitetura Ana Luci Moro Arquitetura ГостинаяАксессуары и декорации Дерево Бежевый
Ana Luci Moro Arquitetura

Ana Luci Moro Arquitetura
Ana Luci Moro Arquitetura
Ana Luci Moro Arquitetura

Вариантов дизайна с камнем может быть сотни. Выбрав каменные стены у камина, это не значит, что у кого-то будут такие же. Этот вариант, к примеру, совсем не такой, как представлен выше.

Кирпич

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores ГостинаяКамины и аксессуары
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Если вы любите деревенские мотивы, то кирпич будет прекрасной отделкой для стены вашего камина. Преимуществом этого материала является его цена, которая вполне доступна. Так что если вы хотите сенсационный эффект выберите этот вариант!

Зеркало

Ashley Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Гостиная в стиле модерн
Concept Eight Architects

Ashley Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

Зеркало на стене создает уникальное пространство, привлекает взгляды. Здесь дизайнеры решили объединить три одинаковых зеркала, но разного размера. Вы видите самую традиционную и классическую установку.

Большое зеркало

Appartement haussmannien sur les quais de Seine à Paris, Finoptim Finoptim ГостинаяКамины и аксессуары
Finoptim

Finoptim
Finoptim
Finoptim

Здесь другая идея с зеркалом. В этом случае оно большого размера, имеет золотую раму, приносит достаточно элегантности в это пространство.

Просто, но не упрощенно

Riviera Maison Herbstkollektion 2018, Villa Riviera Villa Riviera ГостинаяКамины и аксессуары
Villa Riviera

Villa Riviera
Villa Riviera
Villa Riviera

Если вы не хотите отделывать стену каким-либо материалом, то можно выбрать это декоративное решение. Это просто, дешево и быстро. Идеальный вариант для тех, кто живет в арендованном доме, например.

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Оштукатуренные стены

L'insert-ouvert dans une demeure en Ile de France, Finoptim Finoptim ГостинаяКамины и аксессуары
Finoptim

Finoptim
Finoptim
Finoptim

Украшение стены интересной штукатуркой – это не старомодный вариант. Это актуально и сейчас. Но имеет более модернизированный вид. Посмотрите на этот пример. Может он подойдет и вам.

Фотографии

Hogares insertables Nuke, Ñuke Ñuke ГостинаяКамины и аксессуары
Ñuke

Ñuke
Ñuke
Ñuke

Конечно, повесить картину на стене у вашего камина является практичным и очень милым вариантом! Вы можете выбрать картину или фотографии. Здесь изображение разделено на несколько частей.

Древесина

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design Гостиная в рустикальном стиле
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

Мы закончим на этом уютном примере. Если вы любите древесину, почему бы не использовать ее для стены? Или вообще для всего пространства.

Быстрые изменения для вашей ванной комнаты

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