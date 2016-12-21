Как украсить стену у камина?

Камин создает уникальную атмосферу в доме. Поэтому важно и то, какая стена окружает его. Сегодня мы покажем вам, как можно такие стены у камина декорировать или просто преобразить.
Камень всегда является одним из востребованных материалов. Вы смело можете стену у камина покрыть камнем. Это придаст стиль и оригинальность. Камень имеет повышенную долговечность и не требует особого обслуживания.
Вариантов дизайна с камнем может быть сотни. Выбрав каменные стены у камина, это не значит, что у кого-то будут такие же. Этот вариант, к примеру, совсем не такой, как представлен выше.
Если вы любите деревенские мотивы, то кирпич будет прекрасной отделкой для стены вашего камина. Преимуществом этого материала является его цена, которая вполне доступна. Так что если вы хотите сенсационный эффект выберите этот вариант!
Зеркало на стене создает уникальное пространство, привлекает взгляды. Здесь дизайнеры решили объединить три одинаковых зеркала, но разного размера. Вы видите самую традиционную и классическую установку.
Здесь другая идея с зеркалом. В этом случае оно большого размера, имеет золотую раму, приносит достаточно элегантности в это пространство.
Если вы не хотите отделывать стену каким-либо материалом, то можно выбрать это декоративное решение. Это просто, дешево и быстро. Идеальный вариант для тех, кто живет в арендованном доме, например.
Украшение стены интересной штукатуркой – это не старомодный вариант. Это актуально и сейчас. Но имеет более модернизированный вид. Посмотрите на этот пример. Может он подойдет и вам.
Конечно, повесить картину на стене у вашего камина является практичным и очень милым вариантом! Вы можете выбрать картину или фотографии. Здесь изображение разделено на несколько частей.
Мы закончим на этом уютном примере. Если вы любите древесину, почему бы не использовать ее для стены? Или вообще для всего пространства.