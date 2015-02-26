Как визуально увеличить узкую ванную комнату?

Типовую квартиру с тремя маленькими комнатами несложно превратить в стильный лофт с характерной для него открытой планировкой. Опытные профессионалы за несколько месяцев снесут ненужные стены, и стандартная малометражка превратится в шикарные апартаменты. Но что же делать, если вам досталась маленькая ванная? В большинстве случаев расширить ванную комнату можно лишь визуально, впрочем и этого бывает достаточно для того, чтобы ее внешний вид изменился кардинальным образом.
Цветовая гамма маленьких комнат всегда должна быть светлой – мебель и плитка белого или кремового цветов, причем желательно использовать плитку крупных размеров и избегать массивных предметов мебели. Для создания контраста дизайнеры советуют украсить комнату яркими аксессуарами. Это могут быть цветные полотенца, зеленые растения или сувениры, специально созданные для ванных комнат, например, знаменитые желтые уточки.
Зрительно увеличить пространство маленькой ванной помогут зеркала. С их помощью комната кажется значительно больше, чем она есть на самом деле. Наилучший вариант – повесить несколько зеркал по всей длине стены над раковиной.
Еще одним способом сэкономить пространство являются встроенные шкафы. Как видим на изображении, такой способ эффективен не только для прихожих и небольших спален – маленькие шкафчики, в которых хранятся косметика, крема по уходу за кожей и зубные щетки, также можно с успехом встроить в стену ванной комнаты.
Ванные комнаты в домах старой планировки, как правило, имеют в своем распоряжении большую ванную, занимающую основную часть пространства. Не нужно быть профессиональным дизайнером интерьера, чтобы догадаться, что неповоротливые ванные нужно срочно заменить на душевые кабины, причем обязательно со стеклянными перегородками, которые хоть и вряд ли помогут зрительно увеличить пространство, зато уж точно не уменьшат его. Еще одним достоинством прозрачных дверей в душевой является их ультрасовременный внешний вид.
Эта ванная комната когда-то была оборудована по последнему писку моды, но в 2015 году такой интерьер способен в лучшем случае вызвать лишь ностальгическую ухмылку. Перегородка для душа, сантехника, форма зеркала – все это уже давно перестало быть актуальным и требует срочной модернизации.
После проделанного ремонта ванная комната выглядит стильно и современно. В ней изменилось решительно все – новый натяжной потолок украшает приглушенный свет встроенных светильников, на месте старой и неприглядной душевой появилась новая кабина со стеклянными перегородками, стены облицованы модной крупной плиткой оливкового цвета. Так, старомодная
бабушкина ванная превратилась в уютную комнату с элегантным интерьером.