Как визуально увеличить узкую ванную комнату?

Типовую квартиру с тремя маленькими комнатами несложно превратить в стильный лофт с характерной для него открытой планировкой. Опытные профессионалы за несколько месяцев снесут ненужные стены, и стандартная малометражка превратится в шикарные апартаменты. Но что же делать, если вам досталась маленькая ванная? В большинстве случаев расширить ванную комнату можно лишь визуально, впрочем и этого бывает достаточно для того, чтобы ее внешний вид изменился кардинальным образом.