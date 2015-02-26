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Как визуально увеличить узкую ванную комнату?

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
homify Ванная комнатаВанны и душевые
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Типовую квартиру с тремя маленькими комнатами несложно превратить в стильный лофт с характерной для него открытой планировкой. Опытные профессионалы за несколько месяцев снесут ненужные стены, и стандартная малометражка превратится в шикарные апартаменты. Но что же делать, если вам досталась маленькая ванная? В большинстве случаев расширить ванную комнату можно лишь визуально, впрочем и этого бывает достаточно для того, чтобы ее внешний вид изменился кардинальным образом.

Чем больше света, тем лучше

homify Ванная комнатаВанны и душевые
homify

homify
homify
homify

Цветовая гамма маленьких комнат всегда должна быть светлой – мебель и плитка белого или кремового цветов, причем желательно использовать плитку крупных размеров и избегать массивных предметов мебели. Для создания контраста дизайнеры советуют украсить комнату яркими аксессуарами. Это могут быть цветные полотенца, зеленые растения или сувениры, специально созданные для ванных комнат, например, знаменитые желтые уточки.

Как можно больше зеркал

Апартаменты для молодой пары в Москве, Anna Vladimirova Anna Vladimirova Ванная в стиле лофт
Anna Vladimirova

Апартаменты для молодой пары в Москве

Anna Vladimirova
Anna Vladimirova
Anna Vladimirova

Зрительно увеличить пространство маленькой ванной помогут зеркала. С их помощью комната кажется значительно больше, чем она есть на самом деле. Наилучший вариант – повесить несколько зеркал по всей длине стены над раковиной.

Встроенные шкафчики

homify Ванная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Еще одним способом сэкономить пространство являются встроенные шкафы. Как видим на изображении, такой способ эффективен не только для прихожих и небольших спален – маленькие шкафчики, в которых хранятся косметика, крема по уходу за кожей и зубные щетки, также можно с успехом встроить в стену ванной комнаты.

Душевая кабина из стекла

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Ванные комнаты в домах старой планировки, как правило, имеют в своем распоряжении большую ванную, занимающую основную часть пространства. Не нужно быть профессиональным дизайнером интерьера, чтобы догадаться, что неповоротливые ванные нужно срочно заменить на душевые кабины, причем обязательно со стеклянными перегородками, которые хоть и вряд ли помогут зрительно увеличить пространство, зато уж точно не уменьшат его. Еще одним достоинством прозрачных дверей в душевой является их ультрасовременный внешний вид.

Ванная комната до переделки

Sanierung eines Bades und eines Gästebades, Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter
Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter

Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter
Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter
Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter

Эта ванная комната когда-то была оборудована по последнему писку моды, но в 2015 году такой интерьер способен в лучшем случае вызвать лишь ностальгическую ухмылку. Перегородка для душа, сантехника, форма зеркала – все это уже давно перестало быть актуальным и требует срочной модернизации.

Ванная комната после переделки

Sanierung eines Bades und eines Gästebades, Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter Ванная комната в эклектичном стиле
Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter

Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter
Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter
Ihr Einrichter Deco und Interieur Ralf Leuter

После проделанного ремонта ванная комната выглядит стильно и современно. В  ней изменилось решительно все – новый натяжной потолок украшает приглушенный свет встроенных светильников, на месте старой и неприглядной душевой появилась новая кабина со стеклянными перегородками, стены облицованы модной крупной плиткой оливкового цвета. Так, старомодная бабушкина ванная превратилась в уютную комнату с элегантным интерьером.

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