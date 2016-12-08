Как сделать роскошную прихожую. 12 идей

Как известно, первое впечатление определяет очень многое, поэтому прихожая – это вовсе не склад для верхней одежды и обуви, а визитная карточка вашего дома. Интерьер прихожей сразу дает гостям представление о вашем характере и настраивает на нужный тон общения.
Нет единого правила – как оформлять пространство прихожей. Это зависит от многих факторов: размера помещения, его формы, стиля, в котором выдержана вся квартира. Но, однозначно, интерьер прихожей формируется не только полкой для обуви и вешалкой для одежды. Не забывайте о системе освещения, отделке стен, цветовой палитре оформления прихожей, декоративных аксессуарах. Возможностей для того, чтобы сделать стиль интерьера прихожей индивидуальным – очень много, от роскошного декора до оригинальных деталей.
Интерьер прихожей может быть оформлен просто, но выглядеть весьма респектабельно. Не последнюю роль в этом играет подбор благородной цветовой гаммы. Сдержанные тона и деликатные сочетания оттенков, качественные материалы отделки, приятные текстуры – именно в таком ключе выполнен этот светлый и интеллигентные интерьер прихожей.
В оформлении этой прихожей использованы материалы простые, но эффектные. Отделка стен кирпичом украсила интерьер прихожей и добавила ему индивидуальность характера. В этом помещении найти можно соединения различных стилей. На потолке расположены простые лампочки, в индустриальной стилистике, вместе с тем пол – из древесины теплого янтарного оттенка. Не забыли здесь и о функциональных деталях: сразу у двери – комфортный диванчик, зеркало, удобная деталь – небольшая полочка для разнообразных мелочей у входа.
Если у вас есть эффектные арт-объекты и вам нравится окружать себя красивыми вещами, почему бы не разместить такой декор сразу на входе? Так вы сразу даете понять гостям, что их ждет нетривиальный интерьер и интересное общение. Сбалансируйте размер прихожей и элементов декора так, чтобы пространство не казалось перегруженным, а каждой детали было уделено достойное место и внимание. Помимо сугубо декоративных предметов, эффектной формой могут отличаться и функциональные элементы в прихожей – например, вешалка для одежды или зеркало.
Для небольшой прихожей зеркальная стена может стать идеальным вариантом декора, расширяющим пространство и увеличивающим в разы количество света в каждом уголке. Зеркало может быть как традиционно гладким, так и иметь сложные узоры, фасечную отделку. Чем более сложна форма зеркала, тем более изысканно оно смотрится, но в любом случае этот элемент спасет узкий коридор.
На данный момент большой популярностью пользуется оформление прихожей в стиле минимализм, хранение вещей в красиво отделанных закрытый шкафах, которые снаружи лишь несколькими элементами выделяются на поверхности стены. Как видите, с помощью такого приема можно спрятать даже очень вместительный шкаф.
ну и, конечно, не забывайте украсить интерьер минималистичной прихожей хотя бы одним ярким штрихом – например оригинальной вешалкой в виде деревца.
Входная дверь сама по себе может стать ключевым элементом декора в интерьере прихожей: респектабельный дизайн или креативная отделка, яркий цвет или оригинальный декор. Такая дверь станет главной деталью интерьера, притягивая к себе внимание.
Никто не сказал, что прихожая должна быть скучной. Если есть желание, можно экспериментировать с цветом и мебелью, как только нам нравится. К примеру, неординарный комод в стиле эклектики, порадует каждого, кто перешагнет порог вашей квартиры. Сочетание старинного и современного стиля никогда не подведет. Разноцветные вертикальные полосы отлично смотрятся на деревянном комоде. В выдвижные ящики можно убрать любые мелочи, которых мы не хотим оставлять наверху, а в подвешенном круглом зеркале еще раз взглянуть на себя перед выходом из дома.
Прихожая в дворцовом стиле, несомненно, смотрится эффектно. Белый пол с ромбовидными вставками – классический узор, элегантный и стильный. Королевское зеркало в золоченной раме и роскошная банкета в красном бархате – детали действительно впечатляющие. Образ дворцовой роскоши дополняют бронзовые светильники в виде свечей, расположенные по бокам от зеркала.
Уют и элегантность интерьеру прихожей придает отделка древесиной. Декор из древесины вы можете использовать в широком спектре вариантов: от брутального рустика до современной эко-стилистики и минимализма. Деревянные лампы, потолочные балки или деревянные рамы на стенах – такие элементы не займут дополнительного пространства, декорируя прихожую в нужный стиль.
Интерьер не обязан быть и роскошным, ни скромным. Главное, чтобы глядя на оформление пространства, вы чувствовали себя комфортно, а окружающие понимали всю индивидуальность и креативность вашей натуры. Сноуборд-вешалка и треугольная арка в кладовку со спортивным инвентарем – непринужденность оформления и креативность деталей.
Прихожая – одно из лучших мест, чтобы познакомить гостей с вашей семьей и традициями. Декоративное оформление стены в виде фамильного дерева с фотографиями ваших близких поможет каждому входящему в дом почувствовать тепло семейного очага.
В случае, если прихожая в вашем доме не является закрытым помещением, а только частью общего пространства с гостиной или столовой, стоит сделать оформление в единой стилевой атмосфере. Таким образом вы сможете визуально расширить границы небольшой прихожей.