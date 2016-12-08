Как сделать роскошную прихожую. 12 идей

Как известно, первое впечатление определяет очень многое, поэтому прихожая – это вовсе не склад для верхней одежды и обуви, а визитная карточка вашего дома. Интерьер прихожей сразу дает гостям представление о вашем характере и настраивает на нужный тон общения.

Нет единого правила – как оформлять пространство прихожей. Это зависит от многих факторов: размера помещения, его формы, стиля, в котором выдержана вся квартира. Но, однозначно, интерьер прихожей формируется не только полкой для обуви и вешалкой для одежды. Не забывайте о системе освещения, отделке стен, цветовой палитре оформления прихожей, декоративных аксессуарах. Возможностей для того, чтобы сделать стиль интерьера прихожей индивидуальным – очень много, от роскошного декора до оригинальных деталей.