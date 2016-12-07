3 деревянных коттеджа для идеальной жизни на природе (+чертежи)

Деревянный домик на фоне зеленых холмов – идиллическая картина, особенно для городского жителя, уставшего от повседневной суеты и однообразия бетонных стен. Кто из нас не мечтал о таком отдыхе в тиши! Именно поэтому, в этом обзор мы собрали для вас небольшую подборку деревянных коттеджей с подробным описанием их внутреннего обустройства. Возможно это поможет вам сделать один небольшой шаг навстречу к своей мечте об уютном домике на природе.
Несомненное преимущество этого деревянного дома – доработка архитекторами конструкции с учетом современных технологий и материалов. Древесина, использованная для строительства, прошла специальную обработку, что придало ей еще более яркий вид и прочность. Высокий каменный фундамент обеспечивает прочную основу дома и предохраняет стены от влажности.
Первый этаж этого дома включает в себя как общие помещения, так и отдельную комнату. Общая часть – большое пространство с кухней, столовой, гостиной и лестницей на второй этаж. Кухня, хотя и находится в объединенной части дома, но отделена от гостиной лестницей, что позволяет сбалансировать интерьер без возведения стен.
На втором этаже каждому найдется свое уединенное пространство в отдельной комнате. Здесь размещены спальни и просторная веранда с выходом на балкон.
Этот дом выполнен по тому же проекту, но для строительства выбрана необработанная древесина, что придает строению особый колорит. Натуральная текстура дерева – идеальный вариант для создания атмосферы домашнего уюта, что используется и в оформлении интерьеров этого дома.
Планировка этажей идентична первому проекту, но деревянные стены делают интерьер абсолютно другим. Здесь вы можете подробно рассмотреть, как выглядит этот дом с разных углов обзора и оформление комнат внутри.
Этот дом построен на основе того же проекта, но с существенным расширением пространства и великолепным сочетанием темной древесины и крыши. Как видите, здесь добавлена веранда под навесом, внутренняя планировка также организована по-своему.
На первом этаже нет отдельной спальни, но благодаря этому получилась роскошная гостиная с камином в центральной части и просторная столовая у окна в сад.