3 деревянных коттеджа для идеальной жизни на природе (+чертежи)

Деревянный домик на фоне зеленых холмов – идиллическая картина, особенно для городского жителя, уставшего от повседневной суеты и однообразия бетонных стен. Кто из нас не мечтал о таком отдыхе в тиши! Именно поэтому, в этом обзор мы собрали для вас небольшую подборку деревянных коттеджей с подробным описанием их внутреннего обустройства. Возможно это поможет вам сделать один небольшой шаг навстречу к своей мечте об уютном домике на природе.