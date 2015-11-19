Идеи интерьеров для малогабаритных квартир

Профессиональные дизайнеры способны превратить даже малогабаритную квартиру в удобное и практичное пространство. Они каждый раз находят новые решения и удачные приемы, поэтому множество дизайнерских идей, реализованных в маленьких жилищах рекомендуется взять на заметку.

И вообще, распространенное мнение что дизайнеры интерьеров отдыхают, проектируя маленькие квартиры – в корне неверное. В реальности дизайнерам в таких проектах приходится много рассчитывать эргономику помещений, бороться с неудобными исходными планировками, придумывать гениальные и стильные решения. Особенные трудности вызывают желания заказчиков сделать побольше комнат, пошире площадь или просто видимость просторного помещения. Очевидно же, что дизайнеры – это всего лишь такие же люди, как и мы, и им не под силу создать больше квадратных метров из ничего. Но иногда, глядя на отдельные проекты, все таки кажется, что некоторым дизайнерам таки удалось познать магию.

В дизайне интерьеров малогабаритных квартир все решают сантиметры. Поэтому мы вам советуем внимательно приглядеться к проектам небольших малогабаритных квартир – в них Вы можете почерпнуть много новых и интересных идей для своего собственного жилища.

В этой статье мы рассмотрим несколько самых удачных дизайнерских идей для дизайна интерьера малогабаритных квартир. Приятного чтения!