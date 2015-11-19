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Идеи интерьеров для малогабаритных квартир

Алиса Алиса
Altbau Sanierung, Design Design Кухни в эклектичном стиле
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Профессиональные дизайнеры способны превратить даже малогабаритную квартиру в удобное и практичное пространство. Они каждый раз находят новые решения и удачные приемы, поэтому множество дизайнерских идей, реализованных в маленьких жилищах рекомендуется взять на заметку.

И вообще, распространенное мнение что дизайнеры интерьеров отдыхают, проектируя маленькие квартиры – в корне неверное. В реальности дизайнерам в таких проектах приходится много рассчитывать эргономику помещений, бороться с неудобными исходными планировками, придумывать гениальные и стильные решения. Особенные трудности вызывают желания заказчиков сделать побольше комнат, пошире площадь или просто видимость просторного помещения. Очевидно же, что дизайнеры – это всего лишь такие же люди, как и мы, и им не под силу создать больше квадратных метров из ничего. Но иногда, глядя на отдельные проекты, все таки кажется, что некоторым дизайнерам таки удалось познать магию.

В дизайне интерьеров малогабаритных квартир все решают сантиметры. Поэтому мы вам советуем внимательно приглядеться к проектам небольших малогабаритных квартир – в них Вы можете почерпнуть много новых и интересных идей для своего собственного жилища.

В этой статье мы рассмотрим несколько самых удачных дизайнерских идей для дизайна интерьера малогабаритных квартир. Приятного чтения!

Правильная расстановка мебели

Attico sul Porto, gosplan architects gosplan architects Столовая комната в стиле модерн
gosplan architects

gosplan architects
gosplan architects
gosplan architects

Если Вам досталась малогабаритная квартира, не расстраивайтесь. Выход есть из любой ситуации, и тут он тоже есть. При правильной планировке помещения и расстановке мебели в комнате найдется место и для кухни, и для столовой, и для гостиной и даже для рабочего места. И ведь абсолютно нет здесь ощущения нагроможденности и захламленности. Наоборот, комната кажется просторной и стильной. Это ощущение создается благодаря правильной цветовой гамме помещения. Белый цвет зрительно делает комнату больше и светлее, а небольшие яркие цветовые акценты в комнате прогоняют из нее ощущение холодности и больничной палаты.

Рай на 30 кв метрах

Тишинка 28.8, Мария Дадиани Мария Дадиани Гостиная в классическом стиле
Мария Дадиани

Тишинка 28.8

Мария Дадиани
Мария Дадиани
Мария Дадиани

Этот проект создавался на тридцати квадратных метрах. Да, спросите вы, а почему тогда все такое просторное? Просто дизайнер в этой малогабаритной квартире умело распорядилась выделенным пространством. Небольшая перепланировка, несколько снесенных перегородок, умелая и эффектная цветовая гамма и правильная многофункциональная мебель – вот секреты успеха идеальной малогабаритной квартиры. И да, конечно же тут нужен человек, который грамотно распределит все ресурсы и сделает все возможное и невозможное на этих тридцати квадратных метрах.

Что же получилось в итоге? Читайте на нашем сайте в статье: ’Рай площадью 28,8 м²? Это возможно!

Спальня на балконе

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda Спальня в скандинавском стиле
sreda

дизайн студии в скандинавском стиле

sreda
sreda
sreda

Дизайнеры этого интерьера малогабаритной квартиры придумали поистине креативное и гениальное решение. Всем известно, что самой большой проблемой малогабаритных квартир является отсутствие полноценной спальной комнаты. Но в этом проекте дизайнеры доказали, что спальное место можно обустроить даже на застекленном балконе. Что весьма удобно, функционально и необычно. С одной стороны – дополнительная комната, с другой – экономия пространства в квартире. А дополнительные выдвижные ящички для хранения всевозможных вещей делают эту идею еще более удобной и гениальной.

Зеркала в прихожей

Прихожая в дизайне квартиры на Мытной Дизайн студия Ольги Кондратовой Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Прихожая в дизайне квартиры на Мытной

Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Все мы знаем, что прихожие в малогабаритных квартирах просто крошечные. Туда еле вмещается шкаф для одежды, об остальном и говорить нечего. Как же такое пространство сделать визуально больше и просторнее? И тут нам на помощь приходят зеркала. С помощью зеркал можно создать обманчивое ощущение просторной комнаты. А в сочетании с белой мебелью и белыми материалами в отделке комнаты – это вообще беспроигрышный вариант. Белый цвет зрительно расширяет пространство, делает комнату больше, просторнее и светлее. А зеркала создают дополнительное фальшивое пространство. Идеально!

Единое пространство

Ethnic style, DA-Design DA-Design Гостиная в колониальном стиле
DA-Design

Ethnic style

DA-Design
DA-Design
DA-Design

Иногда самым лучшим вариантом в планировке малогабаритной квартиры является снесение всех перегородок и формирование единого пространства. Стены лишь ограничивают помещения, создают ощущение замкнутости. В такой планировке, как на фотографии, никогда не возникнет ощущения замкнутости. Это большое, светлое и просторное помещение с многофункциональными задачами. Прихожая плавно перетекает в гостиную, гостиная плавно переходит в столовую, а столовая гармонично заканчивается кухней. И никаких перегородок, и никаких границ. Только свобода, простор и свежесть новизны интерьера.

Крохотные кухни

kitchen, Your royal design Your royal design Кухня в классическом стиле
Your royal design

kitchen

Your royal design
Your royal design
Your royal design

В малогабаритных квартирах обычно спроектированы ужасно маленькие и неудобные кухни. Кухонное пространство в таких квартирах страдает больше всего. И, соответственно, хозяйки тоже страдают в первую очередь. На таких кухнях женщины с трудом могут развернуться, что уж говорить о приятной готовке.

Но профессиональный дизайнер интерьеров и здесь сможет найти решение. Например, можно использовать каждый сантиметр предоставленного кухонного пространства. Покупные кухонные гарнитуры невозможно подобрать идеально для каждой кухни, поэтому в этом случае лучше воспользуйтесь услугами кухонь на заказ. В этом случае Вы получите многофункциональный кухонный гарнитур, который использует все пространство на кухне максимально эффективно. 

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Раздвижные двери

Altbau Sanierung, Design Design Кухни в эклектичном стиле
Design

Design
Design
Design

Классические открывающиеся двери – это ужасный механизм кражи драгоценного пространства малогабаритной квартиры. В таких квартирах лучше всего использовать раздвижные двери, которые отлично экономят пространство в квартире. К тому же, такие двери отлично преображают внешний вид интерьера квартиры, делая его более современным и стильным. Также такие двери удобны тем, что ставить их можно не только в дверные проемы. В помощью раздвижных дверей Вы можете отделить уголок пространства квартиры и создать там полноценное спальное место или рабочий кабинет. Очень удобное и практичное изобретение человечества!

Максимально эффективно

Loft style living room in an old house, Your royal design Your royal design Гостиная в стиле лофт
Your royal design

Loft style living room in an old house

Your royal design
Your royal design
Your royal design

В этом проекте представлен вариант интерьера, где каждый сантиметр помещения используется с пользой для хозяев. На совершенно небольшой площади умудрились поместиться два диванчика, столик с телевизором, комод, книжный шкаф и полноценное рабочее место, отгороженное сквозным шкафом. А за стенкой начинается не менее компактная и вместительная столовая. Поразительно, как кучно и вместительно все расставлено. Ощущение захламленности и заставленности тут присутствует, но это того стоит. На такой площади по другому просто не получится.

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