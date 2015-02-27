Собственный дом по доступной цене

Кто не мечтает иметь собственный дом? Увы, в условиях нестабильной экономической обстановки не все могут решиться на такую недешевую покупку. Находчивые жители Западной Европы придумали оригинальный способ обзавестись недвижимостью без существенных финансовых потерь. Речь идет о самом обычном грузовом контейнере. Не торопитесь скептически качать головой – у этой затеи большое будущее. Даже если вы, как и большинство из нас, не относитесь к типу людей, которые могут представить себе жизнь в железной грузовой коробке, статью стоит дочитать до конца… хотя бы для того, чтобы убедиться, что интерьер внутри контейнера ничем не отличается от интерьера обычной квартиры.

Сколько стоит контейнер?

Цена за контейнер, длина которого составляет 12 метров, составляет от 1000 до 3000 евро. За приведение контейнера в пригодный для жизни вид придется выложить порядка 7500 – 10000 евро. Приобрести абсолютно новый контейнер сложно, как правило, вам предложат два варианта – использованный или почти как новый .

Нужно ли утеплять контейнер?

Морские контейнеры имеют облегченную конструкцию, в основном, они сделаны из нержавеющей стали с защитным покрытием. Чтобы достичь внутри контейнера оптимальной для жизни температуры воздуха, необходимо произвести теплоизоляцию и многослойное остекление помещения.

Где можно поставить контейнер?

О том, где можно и где нельзя размещать контейнер, лучше узнать у городских властей. Чтобы вас восприняли серьезно, не поленитесь заглянуть в свод строительных правил, действующих в области вашего проживания. Определитесь, как долго вы планируете жить в контейнере. Кстати, его размер также может повлиять на то, разрешат ли местные власти установить контейнер в черте города.