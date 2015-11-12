Как состарить мебель

Сейчас актуальной тенденцией является создание мебели под старину. Раритетная или антикварная мебель в интерьере – это очень красиво и изысканно. Однако такое удовольствие далеко не каждому по карману. Поэтому сейчас существует очень много способов состарить мебель искусственным путем. Благодаря таким технологиям даже из самого дешевого предмета мебели теперь можно создать настоящий раритет. Чаще всего искусственное состаривание мебели используется для воссоздания таких стилей в интерьере, как: винтаж, шебби-шик, кантри, исторический стиль, прованс.

Технологии искусственного состаривания мебели применяются также и к декорированию дверей, оконных рам, каминов и других деревянных предметов интерьера. И вовсе необязательно приглашать профессионального декоратора для выполнения этих дорогих услуг. Состарить мебель можно и самостоятельно, в домашних условиях.

В этой статье мы расскажем об основных технологиях состаривания мебели. Также вы узнаете о тонкостях, особенностях и хитростях, которые позволят создать антикварную мебель в домашних условиях. Приятного чтения!