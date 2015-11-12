Как состарить мебель

Сейчас актуальной тенденцией является создание мебели под старину. Раритетная или антикварная мебель в интерьере – это очень красиво и изысканно. Однако такое удовольствие далеко не каждому по карману. Поэтому сейчас существует очень много способов состарить мебель искусственным путем. Благодаря таким технологиям даже из самого дешевого предмета мебели теперь можно создать настоящий раритет. Чаще всего искусственное состаривание мебели используется для воссоздания таких стилей в интерьере, как: винтаж, шебби-шик, кантри, исторический стиль, прованс.
Технологии искусственного состаривания мебели применяются также и к декорированию дверей, оконных рам, каминов и других деревянных предметов интерьера. И вовсе необязательно приглашать профессионального декоратора для выполнения этих дорогих услуг. Состарить мебель можно и самостоятельно, в домашних условиях.
В этой статье мы расскажем об основных технологиях состаривания мебели. Также вы узнаете о тонкостях, особенностях и хитростях, которые позволят создать антикварную мебель в домашних условиях. Приятного чтения!
Техника окрашивания. Этот способ применяют для того, чтобы мебель выглядела потертой и обшарпанной. Тут необходимо подобрать цвет, который будет проступать сквозь второй слой краски.
В качестве основного цвета выбирайте любой понравившийся цвет из палитры, главное чтобы он был достаточно насыщенным. В этих целях можно использовать колер, его нужно добавить в белую краску на водной основе. В качестве второго слоя рекомендуется очень светлая краска пастельного оттенка. Сочетание яркой насыщенной основы и второго светлого пастельного слоя создает неповторимый эффект выцветшей краски.
Как только оба слоя высохнут, поверхность обрабатывают очень мелкой шкуркой для избавления от излишков краски. Поверхность мебели шкурят до тех пор, пока не станет заметен эффект стершейся краски. Как только Вы добились желаемого эффекта, необходимо покрыть мебель лаком.
Перед самостоятельным состариванием предметов мебели необходимо тщательно подготовить все деревянные поверхности к самому процессу. Для этого необходимо поверхности изделий очистить от старой потрескавшейся краски и лака, а также желательно полностью снять фурнитуру и другие элементы, которые могут помешать обработке.
После тщательной подготовки поверхностей, необходимо определиться с технологией состаривания. Их бывает множество, мы расскажем о самых популярных:
- Окрашивание
- Кракелюр
- Браширование
- Обработка морилкой
- Обработка специальными химическими средствами (олдирование)
- Нанесение золотой патины
- Достижение известкового эффекта (лайминг)
Кракелюр. Техника кракелюр используется для создания эффекта потрескавшейся поверхности. Чтобы добиться такого эффекта трещин, необходимо поверхность мебели вскрыть специальным кракелюрным лаком. У этого лака есть одна особенность – когда на него наносят второй слой краски или лака, он трескается. В этом случае трещинам можно задать именно тот цвет, что Вам нужен – просто подберите нужный цвет краски для основы. Также можно использовать несколько цветов для достижения более интересного результата. Кракелюр – это интересное средство, которое позволит быстро и просто сделать Вашу мебель раритетной.
Технология браширования позволяет состаривать мебель и другие предметы из дерева при помощи металлических щеток, крупной шкурки, стамесок и сверла. Процесс браширования состоит в том, чтобы своими руками снять верхний слой древесины. Этот метод состаривания может применяться как самостоятельно, так и в сочетании с другими техниками состаривания мебели. Шкурки и щетки нужны для снятия верхнего слоя древесины, а стамески и сверла – для создания борозд и чревоточин, которые присущи старинной и антикварной мебели.
Часто браширование используется для напольного покрытия или досок, но в последнее время этим способом пользуются и для состаривания предметов мебели. Использовать этот метод необходимо аккуратно, иначе Вы рискуете запросто превратить мебель в настоящую рухлядь.
Браширование лучше всего использовать для твердых пород дерева, таких как: орех, дуб, венге, лиственница, ясень. Нельзя использовать данную технику при работе с изделиями из клена, бука, вишни, груши, тика. После успешно завершенной процедуры поверхность нужно покрыть маслом, воском, лаком или морилкой.
Технику состаривания морилкой чаще всего используют в комбинации с другими методами: браширование, кракелюр и т.д. Вкрытие таким лакокрасочным материалом позволяет добиться эффекта морения. После обработки поверхности морилкой, лучше всего часть этого материала смыть обычной губкой, смоченной в воде. При этом изгибы, края и трещины лучше оставить темными, ведь это особенно подчеркнет эффект состаривания.
Если после первой обработки морилкой достичь желаемого эффекта не удалось, поверхность хорошо шлифуют и повторно проходятся кисточкой, смоченной в водном растворе морилки. Чтобы добиться наибольшей насыщенности цвета, в конце поверхность обрабатывают грунтом, можно даже цветным. И на самом завершающем этапе, вдоль волокон дерева втирают античный воск, используя мягкую ткань.
Технология олдирования позволяет добиться абсолютно разных эффектов старины: выгорание на солнце, болотная замшелость, засоленность и даже выцветание. Специальные химические реагенты способны добиться просто невероятного результата, иногда даже химический анализ не может сказать, состаренная ли это древесина или настоящая двухсотлетняя.
Техника олдирования применяется только на твердых породах дерева. Это объясняется тем, что мягкие породы дерева после соприкосновения с химическими веществами могут прийти в негодность. В конце процесса поверхность обычно покрывают лаком, чтобы защитить полученный результат.
Данная техника используется для состаривания мебели и придания ей шикарного винтажного вида. Процедура нанесения золотой патины очень простая и быстрая, она не займет много времени. Для начала покрасьте мебель в Ваш любимый цвет. Подождите пока поверхность полностью высохнет и нанесите золотую акриловую краску тонким слоем на поверхность мебели. В результате можно получить антикварную мебель с очень роскошным внешним видом.
Данная процедура применяется для достижения эффекта известкового налета. Для начала необходимо подготовленную поверхность обработать специальными пигментами или краской. Сегодня лакокрасочные материалы помогают добиться абсолютно любого оттенка и текстуры.
Если наносить краску вдоль волокон дерева, можно хорошо подчеркнуть природную структуру древесины, а обработав уголки – можно придать эффект забившейся пыли. Все эти хитрые приемы направлены на придание мебели максимально антикварного вида.
Если же Вы хотите получить более интересную поверхность мебели, составы для лайминга предпочтительно наносить при помощи кисти или марлевого тампона. И последнее, когда выбираете цвет, то помните, что при высыхании цвет становится немного светлее.
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