Вдохновляющая спальня на мансарде

Как известно мансарда – это жилое помещение чердачного типа, которое расположено на последнем этаже, прямо под крышей. «Чердачная комната» стала использоваться по хозяйственному назначению примерно в середине XVII века благодаря французскому архитектору Франсуа Мансару, в честь него она и была названа.

По старым черно-белым фильмам мы можем сделать вывод, что раньше мансарда обустраивалась для жизни прислуги или использовалась как художественная студия; однако сейчас именно здесь создаются великолепные детские, спальные комнаты и даже кухни. В нашей новой статье мы готовы поделиться проектом обустройства мансардного этажа, где предусмотрены небольшая гостиная, спальная комната и компактная гардеробная. Надеемся, что работа дизайнера интерьера Дарьи Баранович понравится нашим читателям так же, как и нашей редакции.