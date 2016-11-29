Вдохновляющая спальня на мансарде

Как известно мансарда – это жилое помещение чердачного типа, которое расположено на последнем этаже, прямо под крышей. «Чердачная комната» стала использоваться по хозяйственному назначению примерно в середине XVII века благодаря французскому архитектору Франсуа Мансару, в честь него она и была названа.
По старым черно-белым фильмам мы можем сделать вывод, что раньше мансарда обустраивалась для жизни прислуги или использовалась как художественная студия; однако сейчас именно здесь создаются великолепные детские, спальные комнаты и даже кухни. В нашей новой статье мы готовы поделиться проектом обустройства мансардного этажа, где предусмотрены небольшая гостиная, спальная комната и компактная гардеробная. Надеемся, что работа дизайнера интерьера Дарьи Баранович понравится нашим читателям так же, как и нашей редакции.
Дизайнер пришел к выводу, что именно так должна выглядеть спальная комната, расположенная в мансардной части дома. Здесь нам особенно приглянулись использованные в отделке помещения светлые натуральные материалы, которые подчеркивают графичность интерьера.
Уютная комната со скошенными потолками эффектна не только на представленных изображениях, но и в жизни, так как в основе ее комфорта лежит использование экологических материалов и хорошее освещение. Окна стали ярким графическим штрихом. Понятное и лаконичное оформление создает гармонию в интерьере.
Дизайн гостиной гармонирует и поддерживает общий стиль, он исполнен признаками хорошего вкуса и сдержанности. Невозможно обойти стороной выбор главной цветовой темы на мансарде, где великолепно смотрятся пастельные палитры, делающие помещение просторнее и светлее. В меру лаконичные, богатые, нежные серые и бежевые кремовые цвета взяты за основу, а их активные тона использованы в качестве легких акцентов. В интерьере присутствуют традиционные элементы декора, такие как зеркала, люстры, вазы, статуэтки. Бесспорно, все детали оформления способствуют здоровому отдыху, расслаблению и располагают к общению.
Продуманная система хранения – важный фактор хорошей гардеробной. Чем меньше вещей находится в поле зрения, тем лучше. Представленная гардеробная оформлена с изящностью и легкостью в светлых тонах и с обильным освещением. Довольно интересным элементом является решение с зеркалами и глянцевыми поверхностями мебели, которые стали отличным способом визуального расширения этого компактного помещения.
Художественную ценность представленной композиции придает характерный для стиля ар-деко элемент—фацетное зеркало. Также к возлюбленному многими богемному стилю отсылают массивные дверные порталы, обилие стекла и хрусталя. Итак, следуя глубинным традициям и собственным современным представлениям о том, как должна выглядеть идеальная спальня на мансардном этаже, дизайнер интерьера Дарья Баранович создала образ правильного пространства, где общее и частное объединено единым настроением.
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