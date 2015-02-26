Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Вечное лето в собственной квартире

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
квартира в современном стиле, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Детские комната в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Главным недостатком жизни в северной стране является острая нехватка солнечного света, поэтому многие дизайнеры советуют включать в интерьер предметы мебели и декора ярких цветов. Сегодня мы посмотрим на квартиру, оформлением которой занимались специалисты из студии архитектуры и дизайна Эклектика. Они не побоялись устроить в ней настоящее буйство красок. Неважно, какая погода стоит за окном – в стенах этой квартиры царит вечное лето.

Сочетание оранжевого и зеленого

квартира в современном стиле, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Гостиные в эклектичном стиле
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)

квартира в современном стиле

архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)

Сочетание оранжевого и зеленого цветов в интерьере гостиной говорит об оптимистичном и жизнерадостном характере хозяев квартиры. В таком помещении нет места грусти и унынию. Вы окружены свежими зелеными растениями, беззаботно гуляете по молодой траве, а над вами светит яркое оранжевое солнце. Поклонники классических интерьеров скорее всего недовольно пожмут плечами и подумают, что ни за что бы не стали жить в такой аляповатой обстановке, зато приверженцы смелых цветовых комбинаций и буйства красок по достоинству оценят летнее настроение этой квартиры.

Зонирование помещения с помощью цвета

квартира в современном стиле, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Кухни в эклектичном стиле
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)

квартира в современном стиле

архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)

Использование контрастных цветов является одним из эффективных методов зонирования помещения. В зоне кухни доминирует оранжевый, а предметы мебели и декора зеленого цвета играют вспомогательную роль. В зоне гостиной все наоборот – пол из светлого дерева украшает круглый зеленый ковер, имитирующий свежую траву, цвета мебели – серый и коричневый, акцент на окна создан с помощью ярко-оранжевых занавесок.

Спальня

квартира в современном стиле, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Детские комната в эклектичном стиле
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)

квартира в современном стиле

архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)

Даже в спальной комнате, где традиционно господствуют спокойные цвета, дизайнеры не смогли удержаться от ярких красок –  на одной из стен разместились необычные фотообои с изображением украшенного огнями большого корабля. В спальне также использовано зонирование с помощью цвета – часть стены, в которую встроен двухстворчатый шкаф, дизайнеры покрасили в белый цвет, что позволило зрительно отделить зону гардеробной от спальной зоны. Искусственный подсолнух на подоконнике – незначительная, но очень привлекательная деталь, ведь это самый летний и самый солнечный цветок.

Прихожая

квартира в современном стиле, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)

квартира в современном стиле

архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)

Сочетание зеленого с темно-коричневым выглядит менее необычным. Небольшое пространство прихожей было расширено за счет зеркальных панелей шкафа для одежды и встроенных в натяжной потолок светильников.

Ванная комната

квартира в современном стиле, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Ванная комната в эклектичном стиле
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)

квартира в современном стиле

архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)

В этой просторной ванной комнате ваше настроение будет гарантированно хорошим. Оранжевая плитка и цветочные принты являются настоящим украшением ванной, а необычная сантехника овальной формы придает ей ультрасовременный вид. 

Как видим, мотив солца и лета прослеживается в интерьере каждого помещения этой квартиры. В целом, проект кажется нам неоднозначным – обилие ярких цветов кого-то приведет в восторг, а кто-то наверняка сочтет такое цветовое решение слишком тяжеловесным

Какие эмоции вызвал этот проект у вас? Ждем комментариев!

Гостиная по фен шуй - создаем гармонию в доме

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо