Вечное лето в собственной квартире

Главным недостатком жизни в северной стране является острая нехватка солнечного света, поэтому многие дизайнеры советуют включать в интерьер предметы мебели и декора ярких цветов. Сегодня мы посмотрим на квартиру, оформлением которой занимались специалисты из студии архитектуры и дизайна
Эклектика. Они не побоялись устроить в ней настоящее буйство красок. Неважно, какая погода стоит за окном – в стенах этой квартиры царит вечное лето.
Сочетание оранжевого и зеленого цветов в интерьере гостиной говорит об оптимистичном и жизнерадостном характере хозяев квартиры. В таком помещении нет места грусти и унынию. Вы окружены свежими зелеными растениями, беззаботно гуляете по молодой траве, а над вами светит яркое оранжевое солнце. Поклонники классических интерьеров скорее всего недовольно пожмут плечами и подумают, что ни за что бы не стали жить в такой аляповатой обстановке, зато приверженцы смелых цветовых комбинаций и буйства красок по достоинству оценят летнее настроение этой квартиры.
Использование контрастных цветов является одним из эффективных методов зонирования помещения. В зоне кухни доминирует оранжевый, а предметы мебели и декора зеленого цвета играют вспомогательную роль. В зоне гостиной все наоборот – пол из светлого дерева украшает круглый зеленый ковер, имитирующий свежую траву, цвета мебели – серый и коричневый, акцент на окна создан с помощью ярко-оранжевых занавесок.
Даже в спальной комнате, где традиционно господствуют спокойные цвета, дизайнеры не смогли удержаться от ярких красок – на одной из стен разместились необычные фотообои с изображением украшенного огнями большого корабля. В спальне также использовано зонирование с помощью цвета – часть стены, в которую встроен двухстворчатый шкаф, дизайнеры покрасили в белый цвет, что позволило зрительно отделить зону гардеробной от спальной зоны. Искусственный подсолнух на подоконнике – незначительная, но очень привлекательная деталь, ведь это самый летний и самый солнечный цветок.
Сочетание зеленого с темно-коричневым выглядит менее необычным. Небольшое пространство прихожей было расширено за счет зеркальных панелей шкафа для одежды и встроенных в натяжной потолок светильников.
В этой просторной ванной комнате ваше настроение будет гарантированно хорошим. Оранжевая плитка и цветочные принты являются настоящим украшением ванной, а необычная сантехника овальной формы придает ей ультрасовременный вид.
Как видим, мотив солца и лета прослеживается в интерьере каждого помещения этой квартиры. В целом, проект кажется нам неоднозначным – обилие ярких цветов кого-то приведет в восторг, а кто-то наверняка сочтет такое цветовое решение слишком
тяжеловесным.
Какие эмоции вызвал этот проект у вас? Ждем комментариев!