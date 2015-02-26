Вечное лето в собственной квартире

В этой просторной ванной комнате ваше настроение будет гарантированно хорошим. Оранжевая плитка и цветочные принты являются настоящим украшением ванной, а необычная сантехника овальной формы придает ей ультрасовременный вид.

Как видим, мотив солца и лета прослеживается в интерьере каждого помещения этой квартиры. В целом, проект кажется нам неоднозначным – обилие ярких цветов кого-то приведет в восторг, а кто-то наверняка сочтет такое цветовое решение слишком тяжеловесным .

Какие эмоции вызвал этот проект у вас? Ждем комментариев!