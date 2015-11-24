Как оформить интерьер при минимальном бюджете

Кризис – прекрасная возможность научиться экономить и не разбрасываться деньгами там, где это не нужно. Тем более что способов создать интерьер при небольшом бюджете довольно много.

Парадоксально но, ограничения в бюджете, сроках, технологиях стимулируют творчество. Самые лучшие образцы дизайна появлялись в результате решения поставленных задач, самых жестких требований и условий.

В этой статье мы расскажем, на что обратить внимание при бюджетном оформлении интерьера.