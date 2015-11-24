Как оформить интерьер при минимальном бюджете

Кризис – прекрасная возможность научиться экономить и не разбрасываться деньгами там, где это не нужно. Тем более что способов создать интерьер при небольшом бюджете довольно много.
Парадоксально но, ограничения в бюджете, сроках, технологиях стимулируют творчество. Самые лучшие образцы дизайна появлялись в результате решения поставленных задач, самых жестких требований и условий.
В этой статье мы расскажем, на что обратить внимание при бюджетном оформлении интерьера.
Если речь идет о строительстве дома, то в комплексе всех работ деревянный дом обходится значительно дешевле и возводится намного быстрее. После возведения, у вас уже фактически есть внутренняя отделка дома.
Дизайн деревянного дома – это большая специфика, как в дизайне, так и в технологии строительства. В деревянном доме стены, потолок, пол у вас уже есть. Вам только нужно придумать интересный, гармоничный подбор материалов, мебели, аксессуаров
Чем больше пространство дома, тем сильней контраст, больше темных тонов или мощнее фактуры материалов. Цвет — это самый дешевый и самый мощный инструмент для организации пространства, зонирования, создания настроения интерьера дома.
Например, двухсветную гостиную, большой мансардный этаж со сложным потолком, следует сделать масштабным, органичным человеку по пропорциям. Нужно собрать, организовать объем в композицию, концепцию. Проще и дешевле всего сделать это контрастными решениями цветов и фактур.
Наша любовь к обоям – культурное наследие, которое не нужно переживать. Но совсем необязательно оклеивать обоями все стены комнаты. Используйте обои как материал для панно. К примеру, чтобы оклеить портал за кроватью, вам понадобится всего один рулон обоев. Остальные стены покрасьте – получится шикарная спальня! Интерьер будет казаться многослойным, ведь вы «не заливаете» все стены одним узором.
С появлением светодиодов свет стал бюджетным – с точки зрения энергосбережения и дизайнерских возможностей. Теперь вы можете легко разместить акцентные лампы из светодиодов в любом уголке вашего интерьера. Это может быть скрытый свет, который выходит из-за стены или из-за потолка и добавляет пространству необходимый объем.
Придать гостиной лоска дизайнеры интерьера советуют с помощью кусочков зеркал с фацетом. Собранные в одном месте, они составят оригинальное и стильное панно, которое будет изящно переливаться в полумраке. И конечно, визуально увеличивать пространство.
Аксессуары и текстиль — еще один простой и дешевый способ сделать интерьер вашего дома уютным, обжитым, с историей.
Картины , рамки с фото, посуда, бра, статуэтки – все это надо правильно скомпоновать и расположить в интерьере. Вы можете только правильно подобрать цвета стен, пола, дверей, мебели, люстры. А потом просто развесить и расставить аксессуары.
Как ни странно, к дизайну интерьера большое отношение имеют запахи и музыка. Это самые простые способы заставить гостиную быть гостиной, а не глухим помещением, в котором нет живого места и куда не вложена часть души хозяина. Говоря об интерьере, мы обычно подразумеваем вечер среди гостей. Мы хотим, чтобы им было комфортно, но забываем о музыке и духах для дома. Эти приемы работают не по отдельности, а в связке, и они не менее важны, чем выбор дивана и обоев.
Цветы, пожалуй, самый простой способ моментально преобразить пространство. Они дарят потрясающий аромат, освежают интерьер и поднимают настроение.
Придайте своему интерьеру сезонное очарование. Используйте вазы или любые другие емкости, чтобы украсить свой дом яркими акцентами, соответствующими времени года. Весной это могут быть цветы, летом – фрукты, осенью – композиции из листьев, зимой – хвойные ветки.