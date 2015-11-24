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Как оформить интерьер при минимальном бюджете

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homify Гостиная в стиле лофт
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Кризис – прекрасная возможность научиться экономить и не разбрасываться деньгами там, где это не нужно. Тем более что способов создать интерьер при небольшом бюджете довольно много. 

Парадоксально но, ограничения в бюджете, сроках, технологиях стимулируют творчество. Самые лучшие образцы дизайна появлялись в результате решения поставленных задач, самых жестких требований и условий.

В этой статье мы расскажем, на что обратить внимание при бюджетном оформлении интерьера.

​Стройте деревянный дом, если вы хотите действительно сэкономить

Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы, LOFTING LOFTING Гостиные в эклектичном стиле
LOFTING

Деревянный жилой дом Московская обл., Истринский район, поселок Белые росы

LOFTING
LOFTING
LOFTING

Если речь идет о строительстве дома, то в комплексе всех работ деревянный дом обходится значительно дешевле и возводится намного быстрее.  После возведения, у вас уже фактически есть внутренняя отделка дома.   

Дизайн деревянного дома – это большая специфика, как в дизайне, так и в технологии строительства. В деревянном доме стены, потолок, пол у вас уже есть. Вам только нужно придумать интересный, гармоничный подбор материалов, мебели, аксессуаров

Сыграйте на контрасте

Студия для холостяка, Y.F.architects Y.F.architects Гостиная в стиле минимализм
Y.F.architects

Студия для холостяка

Y.F.architects
Y.F.architects
Y.F.architects

Чем больше пространство дома, тем сильней контраст, больше темных тонов или мощнее фактуры материалов. Цвет — это самый дешевый и самый мощный инструмент для  организации пространства, зонирования,  создания настроения интерьера дома.

Например, двухсветную гостиную, большой мансардный этаж со сложным потолком, следует сделать масштабным, органичным человеку по пропорциям. Нужно собрать, организовать объем  в композицию, концепцию.  Проще и дешевле всего сделать это контрастными решениями цветов и фактур.

Избегайте однообразия в интерьере

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Спальня в стиле модерн
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Наша любовь к обоям – культурное наследие, которое не нужно переживать. Но совсем необязательно оклеивать обоями все стены комнаты. Используйте обои как материал для панно. К примеру, чтобы оклеить портал за кроватью, вам понадобится всего один рулон обоев. Остальные стены покрасьте – получится шикарная спальня! Интерьер будет казаться многослойным, ведь вы «не заливаете» все стены одним узором.

Продумайте световые сценарии

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca Гостиная в стиле лофт
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

С появлением светодиодов свет стал бюджетным – с точки зрения энергосбережения и дизайнерских возможностей. Теперь вы можете легко разместить акцентные лампы из светодиодов в любом уголке вашего интерьера. Это может быть скрытый свет, который выходит из-за стены или из-за потолка и добавляет пространству необходимый объем.

Используйте магию зеркал

Гостинная Sempre Arte
Sempre Arte

Гостинная

Sempre Arte
Sempre Arte
Sempre Arte

Придать гостиной лоска дизайнеры интерьера советуют с помощью кусочков зеркал с фацетом. Собранные в одном месте, они составят оригинальное и стильное панно, которое будет изящно переливаться в полумраке. И конечно, визуально увеличивать пространство.

Аксессуары и текстиль

homify Гостиная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Аксессуары и текстиль — еще один простой и дешевый способ сделать интерьер вашего дома уютным, обжитым, с историей.

Картины , рамки с фото, посуда, бра, статуэтки – все это надо правильно скомпоновать и расположить в интерьере. Вы можете только правильно подобрать цвета стен, пола, дверей, мебели, люстры. А потом просто развесить и расставить аксессуары.

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Создайте уютную атмосферу

Valle Escondido, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Гостиная в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Как ни странно, к дизайну интерьера большое отношение имеют запахи и музыка. Это самые простые способы заставить гостиную быть гостиной, а не глухим помещением, в котором нет живого места и куда не вложена часть души хозяина. Говоря об интерьере, мы обычно подразумеваем вечер среди гостей. Мы хотим, чтобы им было комфортно, но забываем о музыке и духах для дома. Эти приемы работают не по отдельности, а в связке, и они не менее важны, чем выбор дивана и обоев.

Украшайте дом цветами

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Ванная комната в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Цветы, пожалуй, самый простой способ моментально преобразить пространство. Они дарят потрясающий аромат, освежают интерьер и поднимают настроение.

Придайте своему интерьеру сезонное очарование. Используйте вазы или любые другие емкости, чтобы украсить свой дом яркими акцентами, соответствующими времени года. Весной это могут быть цветы, летом – фрукты, осенью – композиции из листьев, зимой – хвойные ветки.

Перфекционизм пригорода
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