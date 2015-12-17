Дом на любой кошелек

Сфера строительства очень предсказуема – чем сложнее конструкция дома, чем больше его площадь и чем качественнее материалы, тем дороже стоимость проекта. Возможно ли построить красивый, высокотехнологичный, удобный и надежный дом по приемлемой цене? Этот вопрос занимает умы и архитекторов, и тех, кто мечтает обзавестись собственной загородной недвижимостью.

Немецкие специалисты из бюро с символическим названием Fingerhaus, которое в переводе означет дом размером с пальчик , сконцентрировали свои услилия на разработке именно такого жилища – современного и доступного. Результат их работы мы с удовольствием представляем в этой статье.