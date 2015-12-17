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Дом на любой кошелек

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
homify Дома на одну семью
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Сфера строительства очень предсказуема – чем сложнее конструкция дома, чем больше его площадь и чем качественнее материалы, тем дороже стоимость проекта. Возможно ли построить красивый, высокотехнологичный, удобный и надежный дом по приемлемой цене? Этот вопрос занимает умы и архитекторов, и тех, кто мечтает обзавестись собственной загородной недвижимостью. 

Немецкие специалисты из бюро с символическим названием Fingerhaus, которое в переводе означет дом размером с пальчик, сконцентрировали свои услилия на разработке именно такого жилища – современного и доступного. Результат их работы мы с удовольствием представляем в этой статье.

Первое впечатление

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

Фасад дома выглядит очень сдержанно и минималистично, и в этом заключается его особый шарм. Отказавшись от сложных форм и помпезного декора в пользу практичности и функциональности, архитекторам удалось найти свою нишу – небольшие дома для представителей среднего класса, которые хотят жить в уютном доме с современным дизайном, при этом они не готовы тратить на загородную недвижимость целое состояние и годами ждать завершения строительства.

Маленькая зона отдыха

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Любители минимализма наверняка оценят небольшой, но уютный уголок отдыха в виде составленных рядом шезлонгов. Немецкая любовь к порядку проявляется здесь в каждой детали. Ровные дорожки из камня, аккуратно подстриженный газон, четко продуманное расположение зеленых растений и даже небольшой японский сад, пользе которого была посвящена отдельная Книга идей ’5 причин, почему нам нужен дзен-сад’.

Красивая гостиная

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Гостиная, как и сам дом, обладает довольно скромными размерами, но дизайнеры постарались сделать все возможное, чтобы жильцы чувствовали себя в просторной и светлой комнате. Обои с вертикальными полосами, крупная плитка, из которой состоит напольное покрытие, целых три окна – все это способствует визуальному увеличению пространства комнаты.

Современная кухня

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На такой кухне захочется научиться готовить даже тем, кто испытывал стойкое отторжение к этому виду деятельности. Просторное, светлое и уютное сердце дома буквально заряжает позитивной энергией. Отдельного внимания достоин кухонный остров, за которым могут одновременно готовить до 10 человек. Если вы задумались о приобретении собственного острова, взгляните на подборку этих практичных приспособлений для больших кухонь.

Уютная детская комната

homify комнаты для новорожденных
homify

homify
homify
homify

Жители этого дома являются счастливыми родителями и стремятся с раннего возраста прививать детям вкус к хорошему интерьеру. Комната для маленькой девочки, хоть и выполнена в традиционной бело-розовой палитре, но мебельный ансамбль в ней выглядит вполне по-взрослому.

Спальня в мансарде

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Скошенные потолки, с одной стороны, делают дизайн комнаты особенным, но с другой – отбирают у нее несколько квадратных метров. Чтобы визуально компенсировать потерю, специалисты оформили спальню в пастельных тонах и постарались избежать излишней меблировки комнаты. Благодаря этому, в мансардной комнате достаточно свободного пространства, ее атмосфера наполнена легкостью и свежестью.

Дизайнерская ванная

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Рядом со спальной комнатой находится просторная ванная. В ее оформлении хозяева дома не поскупились на новинки. Центральным элементом интерьера стало зеркало с подсветкой, напротив которого расположилась большая ванная, идеально подходящая для того, чтобы расслабиться после напряженного трудового дня. Еще одно безусловное достоинство комнаты – большое окно. Стоит его распахнуть, как в комнату потоком несется свежий воздух, столь необходимый для поддержания оптимального для ванной уровня влажности. 

Не менее интересные проекты загородных домов вы найдете здесь:

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