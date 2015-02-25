Гостиная по фен шуй – создаем гармонию в доме

Быть счастливым человеком – это значит жить в гармонии с самим собой, заниматься любимым делом и окружать себя людьми и вещами, которые приносят радость. Для создания гармонии в интерьере, многие обращаются к древнему учению фен-шуй. Его цель – это поиск благоприятных потоков жизненной энергии (ци). Использование методов фен-шуй не предполагает кардинальных изменений в интерьере комнаты. Даже небольшая перестановка способствует снижению стресса и улучшению настроения. На примере гостиной мы продемонстрируем, как с помощью простых приемов фен-шуй создать гармонию в интерьере вашего дома.
Сбалансированная цветовая гамма необходима для создания непрерывного потока позитивной энергии. В практике фен-шуй каждый цвет олицетворяет один из пяти элементов, описывающих все явления и свойства во Вселенной – дерево, почва, огонь, вода и металл. Энергия огня неразрывно связана с энергией страсти. Если вы хотите усилить ее присутствие в гостиной, добавьте в интерьер предметы красного и оранжевого цветов, именно они считаются проводниками энергии огня. Сила воды – это черный и темно-синий, сила земли – желтый, бежевый и коричневый. Присутствие этих элементов – основа гармонии в пространстве, земля придает уверенность, дарит ощущение надежности и стабильности, в то время как вода отвечает за эмоциональность и чувствительность.
Фен-шуй эксперты утверждают, что чем больше естественного света в комнате, тем лучше настроение ее жителей. В светлой комнате рождаются светлые мысли, поэтому постарайтесь организовать пространство гостиной таким образом, чтобы яркие солнечные лучи беспрепятственно попадали во все ее уголки. Не стоит вешать темные шторы, равно как и ставить рядом с окнами массивную мебель.
Звучит банально, но регулярное поддержание порядка – одно из важнейших правил фен-шуй. Лишние предметы забирают энергию и создают ощущение хаоса не только в квартире, но и в душе. Беспорядок часто становится причиной причиной плохого настроения и конфликтов.
Безжалостно избавляйтесь от всего ненужного – вещей, одежды, предметов декора. Особенно негативно на энергетический баланс в интерьере влияют предметы, которые напоминают о неприятных событиях, произошедших с вами в прошлом. Найдите в себе силы навсегда распрощаться с ними – это бессмысленный баласт, который вам никогда не пригодится.
Теория фен-шуй признает только те вещи из прошлого, которые связаны с хорошими воспоминаниями. Старые книги, фамильные украшения, семейные фотоальбомы – пусть эти предметы украшают вашу гостиную, но только при одном условии – при взгляде на них вы становитесь счастливее.
Запахи также играют важную роль при создании гармонии в интерьере. Кому-то по душе ароматические свечи или благовонные палочки, а для других нет более приятного запаха, чем аромат любимого сорта чая или кофе.
Цветы и зеленые растения в комнате – неисчерпаемый источник жизненной энергии
ци. Бамбуковая пальма или домашняя лилия наполнят пространство свежестью и сделают интерьер гостиной уютней и светлее. Если площадь комнаты позволяет, на одной из стен можно создать свой собственный маленький вертикальный сад.