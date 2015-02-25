Гостиная по фен шуй – создаем гармонию в доме

Звучит банально, но регулярное поддержание порядка – одно из важнейших правил фен-шуй. Лишние предметы забирают энергию и создают ощущение хаоса не только в квартире, но и в душе. Беспорядок часто становится причиной причиной плохого настроения и конфликтов.

Безжалостно избавляйтесь от всего ненужного – вещей, одежды, предметов декора. Особенно негативно на энергетический баланс в интерьере влияют предметы, которые напоминают о неприятных событиях, произошедших с вами в прошлом. Найдите в себе силы навсегда распрощаться с ними – это бессмысленный баласт, который вам никогда не пригодится.