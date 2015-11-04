Дизайнерские идеи для дома своими руками

Итак, ремонт дома завершен и наступает самый интересный и многообещающий этап – этап декорирования помещений дома. Конечно можно не задумываясь купить элементы декора в магазине, но согласитесь, вещи созданные вручную намного приятнее и теплее. К тому же создание декоративных вещей – занятие увлекательное и интересное. Оно запросто может в дальнейшем стать Вашим любимым хобби. И это отличный способ украсить свое жилище поистине уникальными вещами ручной работы. Некоторые дизайнеры тоже любят украшать созданные интерьеры мелочами ручной работы.
Вещи, созданные Вами имеют свой характер и свою душу. Дом, в котором элементы декора сделаны лично Вами, имеет особую энергетику, от этих вещей всегда теплее и уютнее. В холодном большом доме, украшенном дорогими купленными вещами будет не так тепло и комфортно, как в своей уютной квартирке с греющими душу предметами декора своего собственного производства. Такие вещи будут не только привносить в дом частичку уюта и индивидуальности, но и доставлять лично Вам особое эстетическое удовольствие, ведь это именно Вы сделали эти вещи.
В этой статье мы рассмотрим правила и способы создания дизайнерских мелочей для Вашего дома своими руками. Расскажем о новых идеях для декора и о правильном декорировании помещений. Приятного чтения, дорогие читатели!
Скромную и серую комнату можно сделать ярче и интереснее с помощью самодельных предметов декора. Подушки, журнальные столики, пледы, подставки под горячее, шторы, рамки для фото и многое другое можно сделать своими руками или доделать готовое. Яркие подушки, пледы и журнальные столики отлично разнообразят унылую и скучную комнату, создадут праздничное и веселое настроение в помещении надолго. Делать такие вещи самостоятельно одно удовольствие – ведь Вы точно знаете, что делаете именно то, что Вам нужно.
Сейчас распечатать свои фотографии с семейного отдыха проще простого. Можно даже заказать специальные наклейки-фотографии, чтобы потом их интересно оформить и наклеить на стену. Идея оформить коллекцию фотографий с отдыха в виде старинной фотопленки – гениальная и очень дизайнерская. Такой предмет декора отлично украсит пустую стену и создаст стильное настроение в помещении. Особенно хорошо этот элемент декора будет смотреться в комнате, сделанной в стиле ретро. Ретро стиль сейчас очень популярен, ретро-интерьеры выглядят очень стильно и элегантно. Коллекция фотографий с отдыха в виде старинной фотопленки придаст Вашему интерьеру нотку ретро-стиля.
Многие из нас очень любят цветы. Это источник свежего чистого воздуха и отличное украшение интерьера. Цветы в горшках как маленькие домашние питомцы, за ними приятно ухаживать, а ухоженные растения всегда благодарно отдают нам кислород и красоту внешнего вида.
Но что же делать, если горшки из магазина уже надоели и совершенно не вписываются в Ваш интерьер? Идея проста – сделать их самому. Это очень просто, ведь можно взять готовый горшок из магазина и уже над этой заготовкой колдовать в свое удовольствие. Можно обклеить его ракушками, камнями или осколками стекла (или зеркала). А можно поэкспериментировать с бечевками и кофе. Идей великое множество, главное правильно выбрать материалы, которые хорошо будут гармонировать с Вашим интерьером комнаты.
Сделать дизайнерскую полочку для книг не составит труда для лиц сильного пола. Главное выбрать креативный и интересный аналог. Деревянными досками можно вертеть как угодно: под разными углами, в разных плоскостях. Полученное чудо будет однозначно неординарным и необычным предметом декора. К тому же такие полочки собственного производства можно покрасить в любой понравившийся цвет. Если интерьер в светлых оттенках – смело красьте полки в белый цвет, он будет выглядеть очень свежо и стильно. А если интерьер тусклый и неяркий – полочки можно покрасить в яркие и интенсивные цвета, разбавляющие тусклость и серость помещения.
Балконное пространство тоже нуждается в декоре. Балкон, как место для хранения старых вещей, давно уже неактуален и отжил свое. Теперь балконное пространство – это тоже дополнительное пространство квартиры, отдельная комната. Летний балкон отлично послужит Вам местом для чаепитий, отдыха и летней оранжереи, а зимний застекленный балкон можно использовать как полноценный рабочий кабинет и дополнительную гостиную.
Декором для балкона могут послужить подставки для цветов, созданные своими руками. Создавая на балконе оранжерею, стоит подумать о необычных подставках для цветов. Создать их можно из чего угодно, хоть из пустых деревянных ящиков из под фруктов. Покрасить их в разные яркие цвета, повесить на стену в хаотичном порядке – и вот у Вас уже есть готовые полки для цветов в горшках, яркие и необычные.
Из деревянных ящиков из под фруктов можно создавать не только полки для цветов, но и горшки для цветов в воздухе. Просто прикрепите такой ящик к стене и посадите в него цветы, а чтобы земля не сыпалась из щелей, в качестве затычки используйте мох. Такой способ украшения стен будет выглядеть очень необычно и оригинально, а в правильном интерьере будет служить дополнительным и стильным украшением. Хорошо впишется такой предмет декора в интерьеры, в которых преобладают натуральные материалы. Настоящие живые растения в деревянных емкостях будут отлично сочетаться с натуральными материалами в отделке помещения.
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Такое украшение на стену можно купить в магазине, а можно создать самому из виниловой ленты. Тут уж используйте Вашу фантазию и воображение на полную катушку – украшение на стену может быть абсолютно любой формы и размера.
Вы любите бабочек хотите романтичное настроение в квартире? Пожалуйста. Используйте винил для создания большого количества бабочек всевозможных размеров и форм и формируйте из этой массы оригинальную и масштабную композицию на стену.
А любителям птиц можно создать пространственный зрительный обман с помощью летящих вдаль птиц. Очень стильное и оригинальное украшение.
Очень скоро наступают Новый год и Рождество. К этим праздникам хочется подготовиться заранее, создать праздничную и волшебную обстановку в квартире. Рождественский декор можно создать самостоятельно, это несложно и интересно. Найдите старые теплые носки или свяжите новые (или сшейте их, кто на что горазд). Привяжите к ним ленточки и подвесьте на стену, лучше всего над камином (неважно настоящий камин, или декоративный). Вуаля – праздничные носочки для подарков готовы! Таким же образом можно самостоятельно сделать украшения на елку и гирлянды, еловые венки на дверь и праздничные подарки для любимых. Наслаждайтесь самим процессом изготовления декоративных мелочей, вдохновляйтесь необычными идеями и придумывайте свои – это увлекательное и захватывающее занятие понравится всем и каждому.