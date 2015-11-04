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Дизайнерские идеи для дома своими руками

Алиса Алиса
Wandtattoos mit Platz für Fotos, K&L Wall Art K&L Wall Art Стены и полНастенный декор
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Итак, ремонт дома завершен и наступает самый интересный и многообещающий этап – этап декорирования помещений дома. Конечно можно не задумываясь купить элементы декора в магазине, но согласитесь, вещи созданные вручную намного приятнее и теплее. К тому же создание декоративных вещей – занятие увлекательное и интересное. Оно запросто может в дальнейшем стать Вашим любимым хобби. И это отличный способ украсить свое жилище поистине уникальными вещами ручной работы. Некоторые дизайнеры тоже любят украшать созданные интерьеры мелочами ручной работы.

Вещи, созданные Вами имеют свой характер и свою душу. Дом, в котором элементы декора сделаны лично Вами, имеет особую энергетику, от этих вещей всегда теплее и уютнее. В холодном большом доме, украшенном дорогими купленными вещами будет не так тепло и комфортно, как в своей уютной квартирке с греющими душу предметами декора своего собственного производства. Такие вещи будут не только привносить в дом частичку уюта и индивидуальности, но и доставлять лично Вам особое эстетическое удовольствие, ведь это именно Вы сделали эти вещи.

В этой статье мы рассмотрим правила и способы создания дизайнерских мелочей для Вашего дома своими руками. Расскажем о новых идеях для декора и о правильном декорировании помещений. Приятного чтения, дорогие читатели!

Яркие акценты

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE Терраса в средиземноморском стиле
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

Скромную и серую комнату можно сделать ярче и интереснее с помощью самодельных предметов декора. Подушки, журнальные столики, пледы, подставки под горячее, шторы, рамки для фото и многое другое можно сделать своими руками или доделать готовое. Яркие подушки, пледы и журнальные столики отлично разнообразят унылую и скучную комнату, создадут праздничное и веселое настроение в помещении надолго. Делать такие вещи самостоятельно одно удовольствие – ведь Вы точно знаете, что делаете именно то, что Вам нужно.

Фотографии-наклейки

Wandtattoos mit Platz für Fotos, K&L Wall Art K&L Wall Art Стены и полНастенный декор
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

Сейчас распечатать свои фотографии с семейного отдыха проще простого. Можно даже заказать специальные наклейки-фотографии, чтобы потом их интересно оформить и наклеить на стену. Идея оформить коллекцию фотографий с отдыха в виде старинной фотопленки – гениальная и очень дизайнерская. Такой предмет декора отлично украсит пустую стену и создаст стильное настроение в помещении. Особенно хорошо этот элемент декора будет смотреться в комнате, сделанной в стиле ретро. Ретро стиль сейчас очень популярен, ретро-интерьеры выглядят очень стильно и элегантно. Коллекция фотографий с отдыха в виде старинной фотопленки придаст Вашему интерьеру нотку ретро-стиля.

Вазы и горшки своими руками

COAST table top vase homify Озеленение
homify

COAST table top vase

homify
homify
homify

Многие из нас очень любят цветы. Это источник свежего чистого воздуха и отличное украшение интерьера. Цветы в горшках как маленькие домашние питомцы, за ними приятно ухаживать, а ухоженные растения всегда благодарно отдают нам кислород и красоту внешнего вида.

Но что же делать, если горшки из магазина уже надоели и совершенно не вписываются в Ваш интерьер? Идея проста – сделать их самому. Это очень просто, ведь можно взять готовый горшок из магазина и уже над этой заготовкой колдовать в свое удовольствие. Можно обклеить его ракушками, камнями или осколками стекла (или зеркала). А можно поэкспериментировать с бечевками и кофе. Идей великое множество, главное правильно выбрать материалы, которые хорошо будут гармонировать с Вашим интерьером комнаты.

Полки для книг

DIAGOLINEA, 4P1B Design Studio 4P1B Design Studio ГостинаяПолки
4P1B Design Studio

4P1B Design Studio
4P1B Design Studio
4P1B Design Studio

Сделать дизайнерскую полочку для книг не составит труда для лиц сильного пола. Главное выбрать креативный и интересный аналог. Деревянными досками можно вертеть как угодно: под разными углами, в разных плоскостях. Полученное чудо будет однозначно неординарным и необычным предметом декора. К тому же такие полочки собственного производства можно покрасить в любой понравившийся цвет. Если интерьер в светлых оттенках – смело красьте полки в белый цвет, он будет выглядеть очень свежо и стильно. А если интерьер тусклый и неяркий – полочки можно покрасить в яркие и интенсивные цвета, разбавляющие тусклость и серость помещения.

Подставки под цветы

Herbstgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад в классическом стиле
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Балконное пространство тоже нуждается в декоре. Балкон, как место для хранения старых вещей, давно уже неактуален и отжил свое. Теперь балконное пространство – это тоже дополнительное пространство квартиры, отдельная комната. Летний балкон отлично послужит Вам местом для чаепитий, отдыха и летней оранжереи, а зимний застекленный балкон можно использовать как полноценный рабочий кабинет и дополнительную гостиную. 

Декором для балкона могут послужить подставки для цветов, созданные своими руками. Создавая на балконе оранжерею, стоит подумать о необычных подставках для цветов. Создать их можно из чего угодно, хоть из пустых деревянных ящиков из под фруктов. Покрасить их в разные яркие цвета, повесить на стену в хаотичном порядке – и вот у Вас уже есть готовые полки для цветов в горшках, яркие и необычные.

Цветочные горшки

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo Сад в рустикальном стиле Дерево
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

Из деревянных ящиков из под фруктов можно создавать не только полки для цветов, но и горшки для цветов в воздухе. Просто прикрепите такой ящик к стене и посадите в него цветы, а чтобы земля не сыпалась из щелей, в качестве затычки используйте мох. Такой способ украшения стен будет выглядеть очень необычно и оригинально, а в правильном интерьере будет служить дополнительным и стильным украшением. Хорошо впишется такой предмет декора в интерьеры, в которых преобладают натуральные материалы. Настоящие живые растения в деревянных емкостях будут отлично сочетаться с натуральными материалами в отделке помещения.

Также читайте на нашем сайте: ’Цветочные идеи для декора патио’.

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Наклейки на стену

Квартира на ул.Балтийской / Москва, Бюро TS Design Бюро TS Design Спальня в эклектичном стиле
Бюро TS Design

Квартира на ул.Балтийской / Москва

Бюро TS Design
Бюро TS Design
Бюро TS Design

Такое украшение на стену можно купить в магазине, а можно создать самому из виниловой ленты. Тут уж используйте Вашу фантазию и воображение на полную катушку – украшение на стену может быть абсолютно любой формы и размера. 

Вы любите бабочек  хотите романтичное настроение в квартире? Пожалуйста. Используйте винил для создания большого количества бабочек всевозможных размеров и форм и формируйте из этой массы оригинальную и масштабную композицию на стену.

А любителям птиц можно создать пространственный зрительный обман с помощью летящих вдаль птиц. Очень стильное и оригинальное украшение.

Праздничное

Christmas '14, Farrow & Ball Farrow & Ball Гостиная в стиле кантри
Farrow &amp; Ball

Christmas '14

Farrow & Ball
Farrow &amp; Ball
Farrow & Ball

Очень скоро наступают Новый год и Рождество. К этим праздникам хочется подготовиться заранее, создать праздничную и волшебную обстановку в квартире. Рождественский декор можно создать самостоятельно, это несложно и интересно. Найдите старые теплые носки или свяжите новые (или сшейте их, кто на что горазд). Привяжите к ним ленточки и подвесьте на стену, лучше всего над камином (неважно настоящий камин, или декоративный). Вуаля – праздничные носочки для подарков готовы! Таким же образом можно самостоятельно сделать украшения на елку и гирлянды, еловые венки на дверь и праздничные подарки для любимых. Наслаждайтесь самим процессом изготовления декоративных мелочей, вдохновляйтесь необычными идеями и придумывайте свои – это увлекательное и захватывающее занятие понравится всем и каждому.

Нарушая правила: черный фасад в пригороде

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