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Коттедж с городским характером

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt domu HomeKONCEPT 44, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
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Дом с особенным городским характером, очень стильной автостоянкой с навесом, угловым панорамным остеклением и очень современной цветовой гаммой отлично подойдет для реализации в благополучном аккуратном пригороде.

Современный стильный проект с удобной планировкой и заманчивой ценой спроектирован для реализации в Польше. Студия HomeKONCEPT является автором данного проекта, как и многих других, уже освещенных нами на homify. Другие статьи о проектах этой студии вы можете найти, щелкнув на ее название и пролистав страницу до конца.

Характерный проект

Projekt domu HomeKONCEPT 44, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Возвращаясь к этому удивительном дому, мы обнаруживаем, что в нем есть три спальни и две ванные комнаты. Общая площадь дома – 100 кв. метров, при нем нет гаража. Дом построен из керамического блока (25 см) с утеплением в 20 см. Плиты перекрытия в доме железобетонные, фундамент ленточный, кровельная система деревянная.

Таким образом, проект является достаточно стандартным и удобным для семьи с 2 детьми. Отделка фасада включает в себя декоративные плиты, штукатурку разных цветов и подсветку, которые делают этот маленький домик особенно стильным.

Особенная компактность

Projekt domu HomeKONCEPT 44, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Стоимость реализации такого проекта не озвучена архитекторами. Тем не менее, учитывая небольшую площадь, можно предположить о стоимости в 3 млн рублей «под ключ» в эконом-режиме. Дом подойдет даже для реализации на очень маленьком участке. Чердак можно использовать как одну большую гардеробную и даже с функцией кладовой. Несмотря на то, что чердачный объем не используется для создания мансарды, которая может быть очень дешевой, такой вариант все-таки отлично подходит для тех, кто хочет построить маленький домик.

Терраса при доме

Projekt domu HomeKONCEPT 44, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

С этой стороны дома мы видим панорамное остекление гостиной, кухни и столовой, которые находятся в одной части дома. На заднем плане два блока остекления с выходом на террасу относятся к двум из трех спален в доме. Еще одна спальня имеет окна с видом на другую сторону.

Терраса размещена так, чтобы быть приватной со стороны улицы, но при этом достаточно просторной. Она состоит из двух частей: запланированной и отрисованной на плане зоной на общем с домом фундаментом и отдельной зоной с покрытием из термо-дерева. В террасе есть интегрированные клумбы, по периметру – засыпка из декоративного камня, есть подсветка и обрамление кустарниками под стрижку.

Планировка одноэтажного дома

homify
homify

homify
homify
homify

Как вы уже успели заметить, данный дом является одноэтажным. Тем не менее это не умаляет его других заслуг – он очень современный и удобный. Две маленькие детские рассчитаны каждая на одного ребенка и имеют площадь в 10-11 кв. метров. Главная спальня имеет площадь в 16 кв. метров и две гардеробные за изголовьем.

Дверь из прихожей вправо ведет в котельную. Слева от прихожей мы найдем гостевой туалет, еще левее – ванную комнату с ванной чашей и душевой кабиной. Маленькая кухня имеет очень практичный гарнитур в форме буквы «П» и кладовую. Кроме того, в трех помещениях использованы двери-слайдеры, что позволяют сэкономить место в коридоре.

Отделка фасадов

Projekt domu HomeKONCEPT 44, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Современная отделка фасадов декоративными деревянными панелями смотрится здесь очень изящно. Она не включена в общую стоимость реализации дома так же, как и люксовая отделка (отделка в доме самая простая).

Вид с высоты

homify
homify

homify
homify
homify

Возможно, вам будет интересно посмотреть, как выглядит такой дом с высоты.

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Projekt domu HomeKONCEPT 44, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Projekt domu HomeKONCEPT 44, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Projekt domu HomeKONCEPT 44, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

homify
homify

homify
homify
homify

Projekt domu HomeKONCEPT 44, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
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