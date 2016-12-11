Коттедж с городским характером

Дом с особенным городским характером, очень стильной автостоянкой с навесом, угловым панорамным остеклением и очень современной цветовой гаммой отлично подойдет для реализации в благополучном аккуратном пригороде.

Современный стильный проект с удобной планировкой и заманчивой ценой спроектирован для реализации в Польше. Студия HomeKONCEPT является автором данного проекта, как и многих других, уже освещенных нами на homify. Другие статьи о проектах этой студии вы можете найти, щелкнув на ее название и пролистав страницу до конца.