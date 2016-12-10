Крошечный, но восхитительный дом!

Вы когда-нибудь могли представить, что можно жить в капсуле? Сегодня мы покажем вам дом, построенный в соответствии с этой концепцией, где всего лишь на 66 м2 архитекторы сумели разместить все необходимое для комфортной жизни. Этот удивительный дом исповедует минималистические принципы организации пространства, где все просто и по делу. Смотрите и вдохновляйтесь!