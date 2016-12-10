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Крошечный, но восхитительный дом!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
homify Дома в стиле модерн
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Вы когда-нибудь могли представить, что можно жить в капсуле? Сегодня мы покажем вам дом, построенный в соответствии с этой концепцией, где всего лишь на 66 м2 архитекторы сумели разместить все необходимое для комфортной жизни. Этот удивительный дом исповедует минималистические принципы организации пространства, где все просто и по делу. Смотрите и вдохновляйтесь!

Маленький гигант

homify Дома в стиле модерн Кирпичи Белый
homify

homify
homify
homify

Этот дом просто удивительный! Трудно поверить, что можно спроектировать и построить современное и комфортное жилище всего на 66 м2. Оригинальный дизайн и крыша под наклоном делают его еще и практичным. К примеру, осадки не задерживаются, а стекаются к центру, откуда стремительно выводятся наружу. 

Привлекательный дизайн

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот небольшой дом имеет весьма привлекательный дизайн. Стильная остроконечная крыша и компактное накрытие для автомобиля смотрятся восхитительно. Сочетание классических цветов – темно-серого, белого и бежевого, создают визуальную гармонию. 

Грамотное расположение окон

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Как вы могли заметить на фото выше, этот дом имеет несколько окон различного размера. Они расположены с учетом того, чтобы максимально осветить интерьер естественным способом. Это позволит не только экономить электричество, но и сделает атмосферу более уютной. 

Открытое пространство

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Как и следовало ожидать, интерьер дома имеет открытую планировку. Видим кухню, столовую и гостиную. Кухонная зона обозначена красной стеной, на фоне которой очень выразительно смотрится белый гарнитур.  

Вид из кухни

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Находясь на кухне, легко просматривается все пространство дома. На барной стойке есть дополнительное место для приготовления еды. Обедая за столом, удобно смотреть телевизор всей семьей. 

Гостиная

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В гостиной имеется удобный диван серого цвета, который отмечает начало пространства, посвященного этой комнате. Небольшой развлекательный центр расположен сразу напротив него. Картина слева разбавляет белую стену и вносит яркие краски в зону отдыха.

Контроль освещения

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Дом очень хорошо освещен благодаря большим окнам одного из его фасадов, что позволяет естественному свету свободно проникать внутрь. Но иногда солнце слишком яркое, поэтому используются жалюзи, которые контролируют поток лучей, проникающих в дом. Это практично и красиво!

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