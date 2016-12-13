Создание бесподобного бассейна и террасы

Это может показаться слишком долго и затратно – построить бассейн у себя дома, в сопровождении террасы. Но полученный результат того стоит. Главное – нанять опытных проектировщиков и строителей, так как специалисты покажут альтернативные материалы, время и затраты. Так, сегодня вы увидите создание бесподобного бассейна возле дома.
Вот так сначала выглядел двор. Большое пространство было занято газоном и террасой. В углу видим нереализованный замысел проекта. Он теперь только занимает лишнее место.
Это изображение соответствует правой части двора, которая станет террасой. Работа состоит в том, чтобы выровнять участки земли и сделать платформу. Эта поверхность надлежащим образом ограничена, немного оставлено места для растений.
Для строительства бассейна взята машина, которая копает землю. По-видимому, бассейн имеет прямоугольную форму и расположен по диагонали через двор… Это действительно так?
В конце двора есть небольшой домик, представляющий собой функциональное хранилище. Мы можем видеть, что пространство достаточно велико. Начата работа по приготовлению места для бассейна.
Это терраса, которая была размещена вместо уродливого деревянного покрытия, какая перемена! В углу было посажено дерево и некоторые милые и красочные горшки были помещены вокруг террасы.
Бассейн не был скучным, наоборот, он очень привлекателен! Конструкция изогнута, как две соединенные области, что максимизирует пространство.
А со второго этажа мы можем увидеть всю площадь. Богатый газон окружает изогнутый бассейн, цветочные горшки, деревья, вулканический камень, гравий, пальмы и даже заборы были восстановлены и окрашены. Как это прекрасно сейчас!
Мы оставляем вас с видом на красивый двор от входа в дом: длинный, широкий коридор ведет к свежему бассейну. Вокруг бассейна мы видим террасу, где можно наслаждаться огромным пространством, это как иметь бесконечный отпуск!