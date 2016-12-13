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Создание бесподобного бассейна и террасы

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Aménagement d'une piscine extérieur, Schwein Aménagement Schwein Aménagement
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Это может показаться слишком долго и затратно – построить бассейн у себя дома, в сопровождении террасы. Но полученный результат того стоит. Главное – нанять опытных проектировщиков и строителей, так как специалисты покажут альтернативные материалы, время и затраты. Так, сегодня вы увидите создание бесподобного бассейна возле дома.

Большое и неиспользуемое пространство

Aménagement d'une piscine extérieur, Schwein Aménagement Schwein Aménagement
Schwein Aménagement

Schwein Aménagement
Schwein Aménagement
Schwein Aménagement

Вот так сначала выглядел двор. Большое пространство было занято газоном и террасой. В углу видим нереализованный замысел проекта. Он теперь только занимает лишнее место.

Часть двора готова создать террасу

Aménagement d'une piscine extérieur, Schwein Aménagement Schwein Aménagement
Schwein Aménagement

Schwein Aménagement
Schwein Aménagement
Schwein Aménagement

Это изображение соответствует правой части двора, которая станет террасой. Работа состоит в том, чтобы выровнять участки земли и сделать платформу. Эта поверхность надлежащим образом ограничена, немного оставлено места для растений.

Бассейн в стадии разработки…

Aménagement d'une piscine extérieur, Schwein Aménagement Schwein Aménagement
Schwein Aménagement

Schwein Aménagement
Schwein Aménagement
Schwein Aménagement

Для строительства бассейна взята машина, которая копает землю. По-видимому, бассейн имеет прямоугольную форму и расположен по диагонали через двор… Это действительно так?

Убрано деревянное покрытие и садовые украшения

Aménagement d'une piscine extérieur, Schwein Aménagement Schwein Aménagement
Schwein Aménagement

Schwein Aménagement
Schwein Aménagement
Schwein Aménagement

В конце двора есть небольшой домик, представляющий собой функциональное хранилище. Мы можем видеть, что пространство достаточно велико. Начата работа по приготовлению места для бассейна.

Готовая терраса!

Aménagement d'une piscine extérieur, Schwein Aménagement Schwein Aménagement
Schwein Aménagement

Schwein Aménagement
Schwein Aménagement
Schwein Aménagement

Это терраса, которая была размещена вместо уродливого деревянного покрытия, какая перемена! В углу было посажено дерево и некоторые милые и красочные горшки были помещены вокруг террасы.

Бассейн!

Aménagement d'une piscine extérieur, Schwein Aménagement Schwein Aménagement
Schwein Aménagement

Schwein Aménagement
Schwein Aménagement
Schwein Aménagement

Бассейн не был скучным, наоборот, он очень привлекателен! Конструкция изогнута, как две соединенные области, что максимизирует пространство.

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Заключительный взгляд

Aménagement d'une piscine extérieur, Schwein Aménagement Schwein Aménagement
Schwein Aménagement

Schwein Aménagement
Schwein Aménagement
Schwein Aménagement

А со второго этажа мы можем увидеть всю площадь. Богатый газон окружает изогнутый бассейн, цветочные горшки, деревья, вулканический камень, гравий, пальмы и даже заборы были восстановлены и окрашены. Как это прекрасно сейчас!

И издалека…

Aménagement d'une piscine extérieur, Schwein Aménagement Schwein Aménagement
Schwein Aménagement

Schwein Aménagement
Schwein Aménagement
Schwein Aménagement

Мы оставляем вас с видом на красивый двор от входа в дом: длинный, широкий коридор ведет к свежему бассейну. Вокруг бассейна мы видим террасу, где можно наслаждаться огромным пространством, это как иметь бесконечный отпуск!

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