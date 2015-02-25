Бассейны на крышах гостиниц

Весенние деньки уже совсем не за горами, а вместе с ними и долгожданные майские праздники, в которые многие из нас отправляются в небольшое и увлекательное путешествие. В отличие от горячего сезона, отпуск весной обойдется значительно дешевле. Остановиться в фешенебельных отелях сможет позволить себе даже семья со средним достатком. Если вы уже начали планировать весенний отдых, обратите внимание на нашу подборку гостиниц, в которых, помимо потрясающего интерьера, есть одна очень важная для незабываемого отдыха
изюминка – открытый бассейн на крыше.
Гостиница Sahrai, оформленная участником сообщества homify Christophe Pillet, представляет собой современный отель со всеми удобствами. Здесь элементы восточного стиля гармонично соединяются с европейским модерном. Но главная особенность Sahrai – бассейн на крыше с кристально чистой водой. Форма бассейна позволяет смотреть на ночной город с высоты птичьего полета.
Кто сказал, что вода в бассейне обязательно должна быть красной? Для сицилийской гостиницы под названием Farm, что в переводе с английского означает
ферма, итальянские дизайнеры создали особенный бассейн, который не только проходит по самому краю крыши, но и имеет весьма похожий на человеческую кровь цвет.
В стенах Villa Honegg 5* в свое время отдыхали такие звезды как Чарли Чаплин, Одри Хепберн и Софи Лорен. Неслучайно выбор знаменитостей пал именно на эту гостиницу – это действительно волшебное место, идеально подходящее как для отдыха в уединении, так и для романтичных выходных. Но главной знаковой особенностью отеля является его бассейн с невидимыми краями. Кристально чистая вода бирюзового цвета чудесно сочетается с нежно-синим цветом озера Люцерн. Температура воды в бассейне составляет 34ºC, в нем вам не грозит замерзнуть даже в самые холодные месяцы года.
Гостиница The Vine на испанской Мадейре не зря удостоилась почетного звания лучшего дизайн-отеля Европы. Особенно стильно выглядит терраса на крыше, которая вместо привычного покрытия из тонких светлых досок, полностью заполнена водой. Здесь перед вами открывается потрясающий и ни с чем не сравнимый вид на бескрайнее Средиземное море и неповторимую линию гор.
Первоклассный вид на бескрайние просторы открывается из бассейна гостиницы Borgobrufa Spa Resort, находящейся в итальянском курортном городке Бруфа. Лучшего места, чтобы забыть про все заботы и тревоги и насладиться красотой природы, просто не найти.
На бразильском острове под названием Santa Catarina находится отель с длинным и труднопроизносимым названием Sofitel Florianópolis. Бассейн здесь находится прямо на террасе, с которой открывается изумительный вид на бескрайний океан.
В каком из бассейнов вам хотелось бы поплавать больше всего?