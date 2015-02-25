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Бассейны на крышах гостиниц

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
THE VINE HOTEL, Larforma Larforma Конференц-центры в стиле модерн
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Весенние деньки уже совсем не за горами, а вместе с ними и долгожданные майские праздники, в которые многие из нас отправляются в небольшое и увлекательное путешествие. В отличие от горячего сезона, отпуск весной обойдется значительно дешевле. Остановиться в фешенебельных отелях сможет позволить себе даже семья со средним достатком. Если вы уже начали планировать весенний отдых, обратите внимание на нашу подборку гостиниц, в которых, помимо потрясающего интерьера, есть одна очень важная для незабываемого отдыха изюминка – открытый бассейн на крыше.

1001 ночь

Hotel Sahrai, Christophe Pillet Christophe Pillet Аэропорты
Christophe Pillet

Christophe Pillet
Christophe Pillet
Christophe Pillet

Гостиница Sahrai, оформленная участником сообщества homify Christophe Pillet, представляет собой современный отель со всеми удобствами. Здесь элементы восточного стиля гармонично соединяются с европейским модерном. Но главная особенность Sahrai – бассейн на крыше с кристально чистой водой. Форма бассейна позволяет смотреть на ночной город с высоты птичьего полета.

Красная-красная вода

SICILIA - FARM HOTEL - Red Pool di Olympic Italia - Piscina Rossa - Progettazione Piscine , Olympic Italia Costruzioni Piscine SPA - di Gabriele Lodato Olympic Italia Costruzioni Piscine SPA - di Gabriele Lodato Бассейн в средиземноморском стиле
Olympic Italia Costruzioni Piscine SPA – di Gabriele Lodato

Olympic Italia Costruzioni Piscine SPA - di Gabriele Lodato
Olympic Italia Costruzioni Piscine SPA – di Gabriele Lodato
Olympic Italia Costruzioni Piscine SPA - di Gabriele Lodato

Кто сказал, что вода в бассейне обязательно должна быть красной? Для сицилийской гостиницы под названием Farm, что в переводе с английского означает ферма, итальянские дизайнеры создали особенный бассейн, который не только проходит по самому краю крыши, но и имеет весьма похожий на человеческую кровь цвет.

Отель Villa Honegg

Hotel Villa Honegg, Jestico + Whiles Jestico + Whiles Гостиницы в скандинавском стиле Гостиницы
Jestico + Whiles

Hotel Villa Honegg

Jestico + Whiles
Jestico + Whiles
Jestico + Whiles

В стенах Villa Honegg 5* в свое время отдыхали такие звезды как Чарли Чаплин, Одри Хепберн и Софи Лорен. Неслучайно выбор знаменитостей пал именно на эту гостиницу – это действительно волшебное место, идеально подходящее как для отдыха в уединении, так и для романтичных выходных. Но главной знаковой особенностью отеля является его бассейн с невидимыми краями. Кристально чистая вода бирюзового цвета чудесно сочетается с нежно-синим цветом озера Люцерн. Температура воды в бассейне составляет 34ºC, в нем вам не грозит замерзнуть даже в самые холодные месяцы года.

Дизайн класса люкс

THE VINE HOTEL, Larforma Larforma Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
Larforma

Larforma
Larforma
Larforma

Гостиница The Vine на испанской Мадейре не зря удостоилась почетного звания лучшего дизайн-отеля Европы. Особенно стильно выглядит терраса на крыше, которая вместо привычного покрытия из тонких светлых досок, полностью заполнена водой. Здесь перед вами открывается потрясающий и ни с чем не сравнимый вид на бескрайнее  Средиземное море и неповторимую линию гор.

Отдых на высоте

BORGO BRUFA SPA - Brufa di Torgiano (PG), STUDIO ARCHITETTURA SILVIA GIANNINI STUDIO ARCHITETTURA SILVIA GIANNINI Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
STUDIO ARCHITETTURA SILVIA GIANNINI

STUDIO ARCHITETTURA SILVIA GIANNINI
STUDIO ARCHITETTURA SILVIA GIANNINI
STUDIO ARCHITETTURA SILVIA GIANNINI

Первоклассный вид на бескрайние просторы открывается из бассейна гостиницы Borgobrufa Spa Resort, находящейся в итальянском курортном городке Бруфа. Лучшего места, чтобы забыть про все заботы и тревоги и насладиться красотой природы, просто не найти.

Вид на море

Hotel Sofitel, MarchettiBonetti+ MarchettiBonetti+ Аэропорты
MarchettiBonetti+

MarchettiBonetti+
MarchettiBonetti+
MarchettiBonetti+

На бразильском острове под названием Santa Catarina находится отель с длинным и труднопроизносимым названием Sofitel Florianópolis. Бассейн здесь находится прямо на террасе, с которой открывается изумительный вид на бескрайний океан. 

В каком из бассейнов вам хотелось бы поплавать больше всего? 

До и После: из типовой квартиры в уютный дуплекс

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