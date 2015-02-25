Бассейны на крышах гостиниц

На бразильском острове под названием Santa Catarina находится отель с длинным и труднопроизносимым названием Sofitel Florianópolis. Бассейн здесь находится прямо на террасе, с которой открывается изумительный вид на бескрайний океан.

В каком из бассейнов вам хотелось бы поплавать больше всего?