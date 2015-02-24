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До и После: из типовой квартиры в уютный дуплекс

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Ванная комната в стиле модерн
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Проект, которому сегодня будет посвящена рубрика До и После, переносит нас на северо-запад солнечной Испании, в небольшой городок Ла-Корунья, в котором на протяжении сорока лет стоял стандартный дом с типовыми квартирами. Постепенно состояние дома все больше ухудшалось, и жильцы начали подыскивать квартиры в новых домах. 

Спасать положение пришлось специалистам из бюро Intra Arquitectos. После продолжительных размышлений было решено провести в доме капитальный ремонт и превратить его в современную квартиру а-ля maisonette. После титанических усилий строителей, дизайнеров и архитекторов, постройка полностью преобразилась. Но.. обо всем по порядку.

Во время переделки

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Все, кто прошел через капитальный ремонт собственного дома, знают, как непросто бывает поверить, что из обрубков стен и гор строительного мусора, может получиться что-то стоящее. Кажется, что вместе с внутренними стенами, рухнул ваш мир. Но не торопитесь впадать в панику и доверяйте фантазии и опыту профессионалов. Совсем скоро эти развалины превратятся в настоящий шедевр архитектуры и дизайна интерьера.

После: современная квартира

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Столовая комната в стиле модерн
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Вот так выглядит уютный дуплекс после капитального ремонта. Современный, светлый и воздушный интерьер не имеет ничего общего со старомодным и убогим убранством предыдущих квартир. Динамичный и прогрессивный дизайн буквально наполнил квартиру энергией свежести и молодости.

До: Старомодная кухня

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Когда-то и эта кухня выглядела модно и современно. Увы, ее золотые дни уже давно позади и пришла пора что-то менять. Мебель и отделка стен выглядят как экспонаты  выставки, посвященной 50-м годам прошлого века, и не имеют ничего общего с понятием современного дизайна.

После: Дизайнерская кухня

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Кухня в стиле модерн
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

После капитального ремонта изменился не только интерьер комнат, но и их планировка. Кухня выглядит чрезвычайно элегантно и минималистично. Помещение освещают два широких окна и длинная неоновая лампа. Глянцевый блеск современной кухни ослепляет и обескураживает.

До: Катастрофическая нехватка места

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Дома старой планировки могут похвастаться количеством маленьких комнат, но не количеством свободных квадратных метров. Во время перепланировки архитекторы снесли все лишние стены, сделав пространство квартиры максимально открытым.

После: Пространство для свободного передвижения

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Избавление от всего лишнего самым положительным образом сказалось на интерьере дома. Теперь крошечные комнатки превратились в широкое пространство, свободное для дизайнерских экспериментов. Здесь каждый этаж и каждое помещение выполняют свою функцию, при этом все они связаны единой концепцией.

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До: Ванная комната

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Ничего сверхъестественного – обычная ванная комната, в которую давно никто не заходил. Как выяснили специалисты на стадии начала работ, в ней даже не было вентиляции. Такой санузел в срочном порядке нуждался в переделке.

После: Ванная комната класса люкс

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Ванная комната в стиле модерн
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

На этом фото мы видим обновленную ванную комнату. Крупная плитка темно-коричневого цвета украшает ее стены, слева – небольшое окно для вентиляции, современная сантехника, рассеянное точечное освещение. 

Надо сказать, что квартира в Ла-Корунья удалась на славу. Мы по-доброму завидуем новым жильцам этого дома – в их распоряжении оказалось ультрасовременное пространство, в котором они проведут много незабываемых десятков лет… пока новый интерьер не станет старомодным и не потребует замены.

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