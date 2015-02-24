До и После: из типовой квартиры в уютный дуплекс

Проект, которому сегодня будет посвящена рубрика До и После , переносит нас на северо-запад солнечной Испании, в небольшой городок Ла-Корунья, в котором на протяжении сорока лет стоял стандартный дом с типовыми квартирами. Постепенно состояние дома все больше ухудшалось, и жильцы начали подыскивать квартиры в новых домах.

Спасать положение пришлось специалистам из бюро Intra Arquitectos. После продолжительных размышлений было решено провести в доме капитальный ремонт и превратить его в современную квартиру а-ля maisonette. После титанических усилий строителей, дизайнеров и архитекторов, постройка полностью преобразилась. Но.. обо всем по порядку.