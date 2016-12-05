13 вещей, которым не место на вашей кухне

Чайник, кофе-машина или тостер – такие бытовые приборы мы обычно используем ежедневно, и они действительно нужны на кухонном столе. Но большое количество кухонных устройств нужны нам от случая к случаю и совсем не обязательно держать их в зоне быстрого доступа. Лучше уберите все периодически используемые кухонные приборы в стол или шкаф. Так они не займут лишнего места и будут храниться в чистоте и порядке.