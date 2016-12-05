Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

13 вещей, которым не место на вашей кухне

Перла Вереника Перла Вереника
Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Кухня в рустикальном стиле
Loading admin actions …

Ответ на вопрос, как украсить кухню, чтобы она была удобная и практичная, совсем не из легких. Однако, есть несколько проверенных правил, организации пространства на кухне, соблюдение которых намного облегчит процесс приготовления пищи. Логичная последовательность оборудования для мойки продуктов, разделочных столов и плиты даст вам возможность готовить с удовольствием и без лишних усилий. Функциональная организация шкафов также сыграет большую роль в удобстве на кухне. 

1. Слишком много места для свежих фруктов на столе

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle Eco German Kitchens Кухня в стиле модерн МДФ Белый Nobilia,Focus door,Gloss Ivory Laquer,stainless steel handle,U shaped kitchen,Breeze Ashen Light Quartzforms worktops,Neff oven,Neff combi microwave,Neff gas hob,Blanco silgranite sink,Blanco tap,floor to ceiling cabinets
Eco German Kitchens

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle

Eco German Kitchens
Eco German Kitchens
Eco German Kitchens

Конечно, яркий и колоритный вид фруктов – отличное украшение для интерьера кухни. Но, большая ваза со свежими фруктами на столе будут занимать слишком много места, мешать в процессе приготовления обеда и сервировки. Поэтому в условиях ограниченного пространства лучше освободить поверхность стола. 

2. Вазы на кухонном острове

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida Кухня в классическом стиле Серый
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

Декоративные предметы, например, вазы – в зоне кухонного острова или рабочей поверхности столешницы, выглядят эффектно на дизайнерских проектах. Но в реальной жизни лучше освободить кухню от такого нефункционального декора.

3. Хранение журналов и газет

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Кухня в стиле модерн
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Зачастую мы используем кухню и как место, где можем за завтраком полистать свой любимый журнал, почитать книгу, пока готовится обед. Но при этом, не забывайте убирать прочитанные книги, журналы и газеты с кухонных полок, чтобы не загружать пространство лишними предметами.

4. Устройства, которые вы не используете регулярно

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura Кухня в стиле модерн
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

Чайник, кофе-машина или тостер – такие бытовые приборы мы обычно используем ежедневно, и они действительно нужны на кухонном столе. Но большое количество кухонных устройств нужны нам от случая к случаю и совсем не обязательно держать их в зоне быстрого доступа. Лучше уберите все периодически используемые кухонные приборы в стол или шкаф. Так они не займут лишнего места и будут храниться в чистоте и порядке.

5. Коллекции сувениров и аксессуаров

Stay Martinez, LLACAY arq LLACAY arq Кухня в стиле модерн
LLACAY arq

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

В небольших помещениях кухни, типичных для современной жизни в крупных городах, лучше не загружать пространство милыми вашему сердцу безделушками в виде коллекции декоративных баночек, изысканных ваз, памятных сувениров. Все эти предметы потребуют от вас дополнительных усилий при уборке помещения и сделают интерьер излишне тесным. 

6. Ревизия продуктов

Bespoke oak larder homify Кухня в стиле кантри
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

Полки шкафов тоже требуют регулярной уборки и пересмотра, чтобы не хранить пустые банки и продукты, забытые на дальней полке, с давно вышедшим сроком хранения. Такая уборка позволит вам освободить дополнительное место на полках и в ящиках шкафа и расставить баночки и пакеты аккуратно.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Старинные вещи

Heart Of The Home, Gisbert Pöppler Architektur Interieur Gisbert Pöppler Architektur Interieur Кухня в стиле модерн Многоцветный
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

На кухне обычно недостаточно места для старинного серебра и прочих дорогих вещей. Здесь они могут быть нечаянно разбиты или испорчены. Лучше найти место таким изысканным предметам в столовой или гостиной. 

8. Слишком много растений

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Кухня в стиле модерн Зеленый
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Хотя растения оживляют интерьер кухни и дарят нам радость и уют, большое количество зелени и крупные цветки лучше убрать из пространства кухни. Всегда должно оставаться свободное место – для приготовления еды, для комфортного расположения гостей.

9. Кастрюли и сковороды, которые не часто пользуются

Salon i kuchnia , ARTEMIA DESIGN ARTEMIA DESIGN Кухня в стиле модерн
ARTEMIA DESIGN

ARTEMIA DESIGN
ARTEMIA DESIGN
ARTEMIA DESIGN

Посуда на столе быстро пылится и лишает кухню свободного пространства, поэтому после приготовления обеда – сразу убирайте все ненужные кастрюли, миски и сковороды на их постоянное место хранения в шкафах. Тогда ваша кухня всегда будет выглядеть нарядной и гостеприимной. 

10. Чтение на кухне

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Кухня в скандинавском стиле
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Если вы любите почитать что-нибудь за обедом или изучить новости на чашечкой кофе, выделите на кухне специальный ящик в столе для хранения газет и журналов. Это убережет вас и от пятен на страницах, и сохранит пространство кухни в чистоте и порядке.

11. Корзины, чаши и кувшины

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Кухня в рустикальном стиле
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Такие элементы деревенского стиля, как плетенные корзины, глиняные кувшины и миски, несомненно придают интерьеру кухни ощущение домашнего уюта и тепла. Но, использование такие предметы нужно строго дозировано, в виде отдельных аксессуаров, чтобы не превратить свою кухню в выставку краеведческого музея.

12. Ковры на кухне

Pippy oak kitchen Churchwood Design Кухня в стиле кантри
Churchwood Design

Pippy oak kitchen

Churchwood Design
Churchwood Design
Churchwood Design

Чистота на кухне – прежде всего, поэтому для отделки пола лучше использовать материалы, удобные для быстрой и легкой уборки. Идеальной будет каменная или кафельная плитка, линолеум. А вот ворсистые покрытия на кухне могут создать много проблем, загрязняясь и мешаясь под ногами.

13. Ножи и столовые приборы

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Контейнеры для столовых приборов и подставки для ножей часто располагают на столе, рядом с рабочей поверхностью. Это, конечно, позволяет в любой момент быстро взять нужный предмет, но и занимает лишнее место. В качестве практичной альтернативы дизайнеры предлагают использовать функциональные выдвижные ящики под столешницей и подвесы на стене рядом с рабочей поверхностью. 

Другие интересные советы: 12 практичных идей для кухни.

Топ 5 - Лучшие проекты недели
Уже нашли у себя на кухне пару лишних вещей?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо