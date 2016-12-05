13 вещей, которым не место на вашей кухне

Ответ на вопрос, как украсить кухню, чтобы она была удобная и практичная, совсем не из легких. Однако, есть несколько проверенных правил, организации пространства на кухне, соблюдение которых намного облегчит процесс приготовления пищи. Логичная последовательность оборудования для мойки продуктов, разделочных столов и плиты даст вам возможность готовить с удовольствием и без лишних усилий. Функциональная организация шкафов также сыграет большую роль в удобстве на кухне.
Конечно, яркий и колоритный вид фруктов – отличное украшение для интерьера кухни. Но, большая ваза со свежими фруктами на столе будут занимать слишком много места, мешать в процессе приготовления обеда и сервировки. Поэтому в условиях ограниченного пространства лучше освободить поверхность стола.
Декоративные предметы, например, вазы – в зоне кухонного острова или рабочей поверхности столешницы, выглядят эффектно на дизайнерских проектах. Но в реальной жизни лучше освободить кухню от такого нефункционального декора.
Зачастую мы используем кухню и как место, где можем за завтраком полистать свой любимый журнал, почитать книгу, пока готовится обед. Но при этом, не забывайте убирать прочитанные книги, журналы и газеты с кухонных полок, чтобы не загружать пространство лишними предметами.
Чайник, кофе-машина или тостер – такие бытовые приборы мы обычно используем ежедневно, и они действительно нужны на кухонном столе. Но большое количество кухонных устройств нужны нам от случая к случаю и совсем не обязательно держать их в зоне быстрого доступа. Лучше уберите все периодически используемые кухонные приборы в стол или шкаф. Так они не займут лишнего места и будут храниться в чистоте и порядке.
В небольших помещениях кухни, типичных для современной жизни в крупных городах, лучше не загружать пространство милыми вашему сердцу безделушками в виде коллекции декоративных баночек, изысканных ваз, памятных сувениров. Все эти предметы потребуют от вас дополнительных усилий при уборке помещения и сделают интерьер излишне тесным.
Полки шкафов тоже требуют регулярной уборки и пересмотра, чтобы не хранить пустые банки и продукты, забытые на дальней полке, с давно вышедшим сроком хранения. Такая уборка позволит вам освободить дополнительное место на полках и в ящиках шкафа и расставить баночки и пакеты аккуратно.
На кухне обычно недостаточно места для старинного серебра и прочих дорогих вещей. Здесь они могут быть нечаянно разбиты или испорчены. Лучше найти место таким изысканным предметам в столовой или гостиной.
Хотя растения оживляют интерьер кухни и дарят нам радость и уют, большое количество зелени и крупные цветки лучше убрать из пространства кухни. Всегда должно оставаться свободное место – для приготовления еды, для комфортного расположения гостей.
Посуда на столе быстро пылится и лишает кухню свободного пространства, поэтому после приготовления обеда – сразу убирайте все ненужные кастрюли, миски и сковороды на их постоянное место хранения в шкафах. Тогда ваша кухня всегда будет выглядеть нарядной и гостеприимной.
Если вы любите почитать что-нибудь за обедом или изучить новости на чашечкой кофе, выделите на кухне специальный ящик в столе для хранения газет и журналов. Это убережет вас и от пятен на страницах, и сохранит пространство кухни в чистоте и порядке.
Такие элементы деревенского стиля, как плетенные корзины, глиняные кувшины и миски, несомненно придают интерьеру кухни ощущение домашнего уюта и тепла. Но, использование такие предметы нужно строго дозировано, в виде отдельных аксессуаров, чтобы не превратить свою кухню в выставку краеведческого музея.
Чистота на кухне – прежде всего, поэтому для отделки пола лучше использовать материалы, удобные для быстрой и легкой уборки. Идеальной будет каменная или кафельная плитка, линолеум. А вот ворсистые покрытия на кухне могут создать много проблем, загрязняясь и мешаясь под ногами.
Контейнеры для столовых приборов и подставки для ножей часто располагают на столе, рядом с рабочей поверхностью. Это, конечно, позволяет в любой момент быстро взять нужный предмет, но и занимает лишнее место. В качестве практичной альтернативы дизайнеры предлагают использовать функциональные выдвижные ящики под столешницей и подвесы на стене рядом с рабочей поверхностью.
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