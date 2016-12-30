10 деревянных шкафов – современных и больших!

Подбираете шкаф для подростка? Тогда он должен быть не только красивым, но и мультифункциональным! Образец на фото – именно такой. Он сочетает в себе традиционный шкаф, письменный стол и книжные полки. Такое решение не только удобное, но и экономное, что немаловажно.