10 деревянных шкафов – современных и больших!

Меблировку дома невозможно представить без шкафа. Модели из натурального дерева имеют определенный стиль, приятны на ощупь и имеют презентабельный вид. Каждый рисунок древесины – уникальный, созданный самой природой. Поэтому деревянные шкафы всегда будут в моде и не утратят свою актуальность. Помимо эстетической составляющей, шкафы созданы для удобного и практичного хранения вещей. Предлагаем вам 10 современных шкафов из натурального дерева – смотрите и выбирайте!
Только взгляните на этот замечательный и ультрасовременный шкаф от архитекторов из JF ARQUITECTOS! Сдержанный и очень приятный дизайн не оставит никого равнодушным. Приятный тон древесины сделает комнату визуально больше и будет дополнительным декором. Изюминка модели – контрастные ящики посредине конструкции, которые подчеркнут индивидуальность и неповторимый стиль!
Этот шкаф имеет более стандартные пропорции, но отличается изысканным внешним видом. Все дело в древесине темного оттенка, которая сразу же преображает мебель даже самого простого дизайна. Такие модели чаще встречаются в спальнях, нежели в остальных комнатах. Оно и понятно – комнатам для отдыха нужна частичка таинственности и загадочности.
Этот шкаф-купе из дерева можно с уверенностью назвать одним из самых практичных. В нем нет ничего лишнего и вычурного – все по делу. Множество полочек, выдвижные ящики и дверь с удобным роликовым механизмом.
Чтобы произвести хорошее впечатление, мебель не обязательно должна быть дизайнерской и необычной. Многие отдают предпочтение простоте и лаконичности. Шкаф на фото – отличное тому подтверждение. Он занимает всю стену в комнате и понравится как молодежи, так и людям старшего возраста.
Начнем с большого и вместительного шкафа, в котором можно разместить множество вещей различного предназначения. Конечно, такая внушительная мебель подойдет для помещений с большой квадратурой. Комбинация матового стекла и натурального дерева выглядит очень современно и сильно. Такой шкаф будет гармонично смотреться в квартире любой стилистики.
Как вы относитесь к оригинальной мебели? Этот шкаф имеет уникальный рисунок древесины, благодаря чему смотрится просто потрясающе! Кроме того, отсутствие стандартных ручек делает его и вовсе необычным. Такая модель придется по вкусу настоящим эстетам.
Элегантная мебель – это всегда признак хорошего вкуса и статуса хозяев. Данный шкаф из темного дерева можно уверенно отнести именно к такому классу. Незамысловатый дизайн подойдет к любой стилистике комнаты, особенно красиво он оттенит светлые стены.
Подбираете шкаф для подростка? Тогда он должен быть не только красивым, но и мультифункциональным! Образец на фото – именно такой. Он сочетает в себе традиционный шкаф, письменный стол и книжные полки. Такое решение не только удобное, но и экономное, что немаловажно.
Такой деревянный шкаф создан для вашего комфорта! Много отделений позволит разграничить одежду, обувь и аксессуары, а приятный лоск порадует глаз. При выборе шкафа нужно учесть его сочетаемость с остальной мебелью в комнате. Так вот с этим образцом подобных проблем не возникнет, поскольку такой оттенок древесины универсальный.