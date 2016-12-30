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10 деревянных шкафов – современных и больших!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
K邸 TOTAL PLAN, 株式会社 3rd 株式会社 3rd ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
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Меблировку дома невозможно представить без шкафа. Модели из натурального дерева имеют определенный стиль, приятны на ощупь и имеют презентабельный вид. Каждый рисунок древесины – уникальный, созданный самой природой. Поэтому деревянные шкафы всегда будут в моде и не утратят свою актуальность. Помимо эстетической составляющей, шкафы созданы для удобного и практичного хранения вещей. Предлагаем вам 10 современных шкафов из натурального дерева – смотрите и выбирайте!

1. Шкаф светлого оттенка

Casa Pitahayas 64, Zibatá, El Marqués, Querétaro, JF ARQUITECTOS JF ARQUITECTOS ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
JF ARQUITECTOS

JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS

Только взгляните на этот замечательный и ультрасовременный шкаф от архитекторов из JF ARQUITECTOS! Сдержанный и очень приятный дизайн не оставит никого равнодушным. Приятный тон древесины сделает комнату визуально больше и будет дополнительным декором. Изюминка модели – контрастные ящики посредине конструкции, которые подчеркнут индивидуальность и неповторимый стиль!

2. Темное дерево

Cocinas y closet, Softlinedecor Softlinedecor ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
Softlinedecor

Softlinedecor
Softlinedecor
Softlinedecor

Этот шкаф имеет более стандартные пропорции, но отличается изысканным внешним видом. Все дело в древесине темного оттенка, которая сразу же преображает мебель даже самого простого дизайна. Такие модели чаще встречаются в спальнях, нежели в остальных комнатах. Оно и понятно – комнатам для отдыха нужна частичка таинственности и загадочности. 

3. Очень удобно

K邸 TOTAL PLAN, 株式会社 3rd 株式会社 3rd ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
株式会社　3rd

株式会社　3rd
株式会社　3rd
株式会社　3rd

Этот шкаф-купе из дерева можно с уверенностью назвать одним из самых практичных. В нем нет ничего лишнего и вычурного – все по делу. Множество полочек, выдвижные ящики и дверь с удобным роликовым механизмом.

4. Простой и красивый

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza ГардеробнаяХранение
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

Чтобы произвести хорошее впечатление, мебель не обязательно должна быть дизайнерской и необычной. Многие отдают предпочтение простоте и лаконичности. Шкаф на фото – отличное тому подтверждение. Он занимает всю стену в комнате и понравится как молодежи, так и людям старшего возраста. 

5. Большой и впечатляющий

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza ГардеробнаяХранение
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

Начнем с большого и вместительного шкафа, в котором можно разместить множество вещей различного предназначения. Конечно, такая внушительная мебель подойдет для помещений с большой квадратурой. Комбинация матового стекла и натурального дерева выглядит очень современно и сильно. Такой шкаф будет гармонично смотреться в квартире любой стилистики. 

6. Оригинальный шкаф

homify ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды МДФ
homify

homify
homify
homify

Как вы относитесь к оригинальной мебели? Этот шкаф имеет уникальный рисунок древесины, благодаря чему смотрится просто потрясающе! Кроме того, отсутствие стандартных ручек делает его и вовсе необычным. Такая модель придется по вкусу настоящим эстетам.

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7. Высший класс!

Levant, La Fustería - Carpinteros La Fustería - Carpinteros ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
La Fustería – Carpinteros

La Fustería - Carpinteros
La Fustería – Carpinteros
La Fustería - Carpinteros

Элегантная мебель – это всегда признак хорошего вкуса и статуса хозяев. Данный шкаф из темного дерева можно уверенно отнести именно к такому классу. Незамысловатый дизайн подойдет к любой стилистике комнаты, особенно красиво он оттенит светлые стены. 

8. Идеальный шкаф для молодежи

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza ГардеробнаяХранение
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

Подбираете шкаф для подростка? Тогда он должен быть не только красивым, но и мультифункциональным! Образец на фото – именно такой. Он сочетает в себе традиционный шкаф, письменный стол и книжные полки. Такое решение не только удобное, но и экономное, что немаловажно. 

9. Все гениальное – просто!

Casa Pedrregal , Visual Concept / Arquitectura y diseño Visual Concept / Arquitectura y diseño Гардеробная в рустикальном стиле
Visual Concept / Arquitectura y diseño

Visual Concept / Arquitectura y diseño
Visual Concept / Arquitectura y diseño
Visual Concept / Arquitectura y diseño

Такой деревянный шкаф создан для вашего комфорта! Много отделений позволит разграничить одежду, обувь и аксессуары, а приятный лоск порадует глаз. При выборе шкафа нужно учесть его сочетаемость с остальной мебелью в комнате. Так вот с этим образцом подобных проблем не возникнет, поскольку такой оттенок древесины универсальный. 

10. Поразительный цвет!

homify Гардеробная в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

А этот шкаф имеет довольно специфический цвет, который сразу выделит его в комнате и привлечет взгляды каждого, кто в нее зайдет. Конечно, такие смелые образцы – на любителя, но они пользуются неизменной популярностью. 

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