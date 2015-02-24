Дизайнерские дома – вперед в будущее

Когда в семье появляются дети, квартира, которая еще совсем недавно казалась большой, очень быстро становится тесной. Хозяин дома попросил архитекторов перепроектировать внутреннее пространство дома таким образом, чтобы в нем стало больше света и свободной площади. В процессе выполнения заказа специалисты непрерывно консультировались с заказчиками, благодаря чему проект был завершен быстро, и клиенты остались очень довольны проделанной работой. Среди главных изменений в планировке дома можно назвать установку лестницы из стекла и стали и замену в подвальном помещении бетонного потолка на стеклянный.