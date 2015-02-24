Дизайнерские дома – вперед в будущее

Дизайнерский дом – это всегда дом будущего. Одной из важнейших составляющих профессии дизайнера является умение уловить новые тенденции и веяния в обществе и отразить их в создаваемых продуктах. Поэтому дизайнерские дома должны быть футуристичными, незаурядными и уникальными. Инновационный подход и умение опередить время – это главные характеристики домов будущего. То, что кажется непривычным сейчас, прочно войдет в обыденную жизнь уже через пару десятков лет.
Стены этого необычного дома были построены из гладких железобетонных панелей. В отличие от большинства домов из бетона, которые в силу специфики материала, выглядят массивно и тяжеловесно, форма этого строения смотрится динамично и элегантно. Экстерьер дома из бетона существенно отличается от внешнего вида соседних домов, при этом постройка не выглядит неуместно. Надо отдать должное, что возведение уникального здания, которое при этом вполне органично впишется в ряд стандартных и привычных глазу домов, требует высочайшего мастерства от архитекторов и дизайнеров.
На месте старого бунгало появился пассивный дом, основная особенность которого – отсутствие необходимости отопления и малое энергопотребление. План постройки также изменился – дом был условно разделен на северную и южную части таким образом, чтобы жилые комнаты находились на южной стороне с видом на реку. Чтобы обеспечить непрерывный поток солнечной энергии, оба этажа
южного фасада украсили широкие панорамные окна. Обе части дома были объединены единой крышей из натурального сланца.
Умнаяреконструкция
Этот дом не был построен заново. Архитекторы изменили его фасад, благодаря чему жилая площадь здания значительно увеличилась. В условиях постоянно растущих цен на энергообеспечение домов, одна из важнейших задач проектировщиков – провести реконструкцию таким образом, чтобы новые жильцы имели возможность сэкономить на коммунальных расходах. Поэтому после
переделки подвальное помещение было оснащено нетипичными для него панорамными окнами. Чтобы увеличить количество свободной площади, архитекторы снесли несколько внутренних стен и изменили интерьер пристройки, превратив ее в жилое помещение. Этот дом является прямым доказательством того, что при правильном подходе реконструированные дома также могут являться домами будущего.
Перед архитекторами стояла задача максимально расширить жилое пространство дома. Гараж, пристроенный к дому, был снесен, и на его месте появился дополнительный двухэтажный блок с кухней, спальной комнатой и подсобным помещением. Там, где раньше находились старая кухня и кладовка, появилась новая, сияющая библиотека. В качестве облицовочного материала было использовано мелиорированное бревно, плитка из старой кухни украсила гардеробную, создав атмосферу ненавязчивого ретро. Вдумчивый и целеориентированный подход архитекторов обеспечил этому проекту достойное место среди инновационных дизайнерских домов.
Этот потрясающий дом нового поколения расположен в знаменитой благодаря ежегодному теннисному турниру деревушке Уимблдон. Его дизайн предельно прост и современен – отделка деревом, панорамные окна, застекленные помещения. Окна заднего фасада выходят на юг, здесь перед жильцами дома открывается уютный дворик, в котором можно подышать свежим воздухом и насладиться ароматом цветущих растений. Внутри этого дома много свободного пространства. Два просторных этажа соединены необычной стеклянной лестницей.
Когда в семье появляются дети, квартира, которая еще совсем недавно казалась большой, очень быстро становится тесной. Хозяин дома попросил архитекторов перепроектировать внутреннее пространство дома таким образом, чтобы в нем стало больше света и свободной площади. В процессе выполнения заказа специалисты непрерывно консультировались с заказчиками, благодаря чему проект был завершен быстро, и клиенты остались очень довольны проделанной работой. Среди главных изменений в планировке дома можно назвать установку лестницы из стекла и стали и замену в подвальном помещении бетонного потолка на стеклянный.