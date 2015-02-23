Загородная жизнь в английском стиле

В жизни все должно быть гармонично – именно эта фраза стала девизом проекта по оформлению интерьера в большом загородном доме. В качестве основного стиля дизайнер Андрей Проценко выбрал неувядающую английскую классику, основными чертами которой являются элегантность, верность традиции, консерватизм и стремление к безупречности. Английский стиль появился в результате слияния симметричного георгианского и грациозного викторианского стилей. От первого ему достались пастельные тона, лепнина и витражи, а от второго – массивная мебель, стеновые панели из дерева, обои с выгравированным рисунком и камин – обязательный элемент интерьера в английских домах.