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Загородная жизнь в английском стиле

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Загородная жизнь (дом 2000 кв.м.), Дизайн интерьера Проценко Андрея Дизайн интерьера Проценко Андрея Гостиная в классическом стиле
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В жизни все должно быть гармонично – именно эта фраза стала девизом проекта по оформлению интерьера в большом загородном доме. В качестве основного стиля дизайнер Андрей Проценко выбрал неувядающую английскую классику, основными чертами которой являются элегантность, верность традиции, консерватизм и стремление к безупречности. Английский стиль появился в результате слияния симметричного георгианского и грациозного викторианского стилей. От первого ему достались пастельные тона, лепнина и витражи, а от второго – массивная мебель, стеновые панели из дерева, обои с выгравированным рисунком и камин – обязательный элемент интерьера в английских домах.

Элегантность и вневременность

Загородная жизнь (дом 2000 кв.м.), Дизайн интерьера Проценко Андрея Дизайн интерьера Проценко Андрея Гостиная в классическом стиле
Дизайн интерьера Проценко Андрея

Загородная жизнь (дом 2000 кв.м.)

Дизайн интерьера Проценко Андрея
Дизайн интерьера Проценко Андрея
Дизайн интерьера Проценко Андрея

Цветовая гамма в английском стиле роскошна и сдержанна, как и сам стиль. Здесь преобладают коричневый, темно-зеленый и терракотовый цвета. Цвета аксессуаров – золотой, бронзовый, кремовый и оттенки слоновой кости. Подсвеченные витражи, массивные, широкие двери и обои в традиционную вертикальную полоску встречают нас на входе в гостиную.

Колониальные черты английского стиля

Загородная жизнь (дом 2000 кв.м.), Дизайн интерьера Проценко Андрея Дизайн интерьера Проценко Андрея Медиа комната в классическом стиле
Дизайн интерьера Проценко Андрея

Загородная жизнь (дом 2000 кв.м.)

Дизайн интерьера Проценко Андрея
Дизайн интерьера Проценко Андрея
Дизайн интерьера Проценко Андрея

Колониальные черты английского стиля проявляются в обилии хрустальных ваз и статуэток. Подушки с декоративным узором и восточные ковры разбавляют порой излишнюю чопорность и строгость стиля. Современные технологии, прочно вошедшие в повседневную жизнь, очень органично вписываются в лаконичный и традиционных интерьер.

Рабочий кабинет

Загородная жизнь (дом 2000 кв.м.), Дизайн интерьера Проценко Андрея Дизайн интерьера Проценко Андрея Рабочий кабинет в азиатском стиле
Дизайн интерьера Проценко Андрея

Загородная жизнь (дом 2000 кв.м.)

Дизайн интерьера Проценко Андрея
Дизайн интерьера Проценко Андрея
Дизайн интерьера Проценко Андрея

Темная мебель с резным декором всегда являлась признаком высокого социального статуса, принадлежности к высшим кругам общества, а потому стала неотъемлемым спутником стиля английских аристократов. Особенно ценилась древесина из драгоценных пород – ореха, красного дерева и мореного дуба. Ковер с четким геометрическим рисунком – также обязательный атрибут английских интерьеров.

Викторианские традиции

Загородная жизнь (дом 2000 кв.м.), Дизайн интерьера Проценко Андрея Дизайн интерьера Проценко Андрея Рабочий кабинет в классическом стиле
Дизайн интерьера Проценко Андрея

Загородная жизнь (дом 2000 кв.м.)

Дизайн интерьера Проценко Андрея
Дизайн интерьера Проценко Андрея
Дизайн интерьера Проценко Андрея

Мебель с богатой обивкой и объемным декором, характерная для викторианской эпохи, не была забыта поклонниками английского стиля. Изогнутые формы, резные завитки,  позолота и другие украшения лишь подчеркивают богатство и солидность такого интерьера. Стены здесь часто украшают картины, фото и другие семейные реликвии, что свидетельствует о трепетном отношении к семейным и национальным традициям. Еще одной обязательной составляющей интерьера в этом стиле является домашняя библиотека.

Кухня

Загородная жизнь (дом 2000 кв.м.), Дизайн интерьера Проценко Андрея Дизайн интерьера Проценко Андрея Кухня в классическом стиле
Дизайн интерьера Проценко Андрея

Загородная жизнь (дом 2000 кв.м.)

Дизайн интерьера Проценко Андрея
Дизайн интерьера Проценко Андрея
Дизайн интерьера Проценко Андрея

Прямые линии, правильные геометрические формы и симметрия нашли свое отражение и в интерьере кухни. Шкафы и столешницы из натурального дерева, филенчатые дверцы, резной декор и гипсовые карнизы. Полки с посудой принято закрывать стеклянными витринами, чтобы гости могли восхититься дорогой и изысканной посудой. В отличие от других помещений, цветами кухни традиционно были белый и бежевый.

Бассейн

Загородная жизнь (дом 2000 кв.м.), Дизайн интерьера Проценко Андрея Дизайн интерьера Проценко Андрея Бассейны в эклектичном стиле
Дизайн интерьера Проценко Андрея

Загородная жизнь (дом 2000 кв.м.)

Дизайн интерьера Проценко Андрея
Дизайн интерьера Проценко Андрея
Дизайн интерьера Проценко Андрея

Жителями этого большого загородного дома невероятно повезло – их окружают дорогие материалы, антикварная мебель, филигранно выполненная лепнина. Помимо этого, они в любой момент могут искупаться в небольшом бассейне с подсветкой или отдохнуть в ванне-джакузи, дно и стены которой украшены мелкой сине-голубой плиткой.

Бильярдная

Загородная жизнь (дом 2000 кв.м.), Дизайн интерьера Проценко Андрея Дизайн интерьера Проценко Андрея Медиа комната в классическом стиле
Дизайн интерьера Проценко Андрея

Загородная жизнь (дом 2000 кв.м.)

Дизайн интерьера Проценко Андрея
Дизайн интерьера Проценко Андрея
Дизайн интерьера Проценко Андрея

Какой же классический английский интерьер может обойтись без бильярдной? Иметь бильярдную в интерьере своего дома – признак элитарности и принадлежности хозяина к избранному кругу людей. Дизайнер учел особенности оформления бильярдной комнаты – наличие высокой сидячей мебели, обильное освещение и пол из крепкого дерева, чтобы во время игры участники не подскользнулись.

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