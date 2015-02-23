Загородная жизнь в английском стиле

В жизни все должно быть гармонично – именно эта фраза стала девизом проекта по оформлению интерьера в большом загородном доме. В качестве основного стиля дизайнер Андрей Проценко выбрал неувядающую английскую классику, основными чертами которой являются элегантность, верность традиции, консерватизм и стремление к безупречности. Английский стиль появился в результате слияния симметричного георгианского и грациозного викторианского стилей. От первого ему достались пастельные тона, лепнина и витражи, а от второго – массивная мебель, стеновые панели из дерева, обои с выгравированным рисунком и камин – обязательный элемент интерьера в английских домах.
Цветовая гамма в английском стиле роскошна и сдержанна, как и сам стиль. Здесь преобладают коричневый, темно-зеленый и терракотовый цвета. Цвета аксессуаров – золотой, бронзовый, кремовый и оттенки слоновой кости. Подсвеченные витражи, массивные, широкие двери и обои в традиционную вертикальную полоску встречают нас на входе в гостиную.
Колониальные черты английского стиля проявляются в обилии хрустальных ваз и статуэток. Подушки с декоративным узором и восточные ковры разбавляют порой излишнюю чопорность и строгость стиля. Современные технологии, прочно вошедшие в повседневную жизнь, очень органично вписываются в лаконичный и традиционных интерьер.
Темная мебель с резным декором всегда являлась признаком высокого социального статуса, принадлежности к высшим кругам общества, а потому стала неотъемлемым спутником стиля английских аристократов. Особенно ценилась древесина из драгоценных пород – ореха, красного дерева и мореного дуба. Ковер с четким геометрическим рисунком – также обязательный атрибут английских интерьеров.
Мебель с богатой обивкой и объемным декором, характерная для викторианской эпохи, не была забыта поклонниками английского стиля. Изогнутые формы, резные завитки, позолота и другие украшения лишь подчеркивают богатство и солидность такого интерьера. Стены здесь часто украшают картины, фото и другие семейные реликвии, что свидетельствует о трепетном отношении к семейным и национальным традициям. Еще одной обязательной составляющей интерьера в этом стиле является домашняя библиотека.
Прямые линии, правильные геометрические формы и симметрия нашли свое отражение и в интерьере кухни. Шкафы и столешницы из натурального дерева, филенчатые дверцы, резной декор и гипсовые карнизы. Полки с посудой принято закрывать стеклянными витринами, чтобы гости могли восхититься дорогой и изысканной посудой. В отличие от других помещений, цветами кухни традиционно были белый и бежевый.
Жителями этого большого загородного дома невероятно повезло – их окружают дорогие материалы, антикварная мебель, филигранно выполненная лепнина. Помимо этого, они в любой момент могут искупаться в небольшом бассейне с подсветкой или отдохнуть в ванне-джакузи, дно и стены которой украшены мелкой сине-голубой плиткой.
Какой же классический английский интерьер может обойтись без бильярдной? Иметь бильярдную в интерьере своего дома – признак элитарности и принадлежности хозяина к избранному кругу людей. Дизайнер учел особенности оформления бильярдной комнаты – наличие высокой сидячей мебели, обильное освещение и пол из крепкого дерева, чтобы во время игры участники не подскользнулись.