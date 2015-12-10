Подводные камни энергосберегающего стекла

Сейчас век новых открытий. Каждый день люди придумывают все новые и новые устройства, позволяющие удешевить нашу жизнь и сделать ее проще. Многие такие изобретения уже стали продаваться в массы и входить в наш привычный быт. Одним из таких изобретений является энергосберегающий стеклопакет. Сохранение энергии в помещениях – это очень важно не только с экономической точки зрения, но и с экологической. Итак, что же представляет собой этот стеклопакет?
Энергосберегающий стеклопакет – это по сути тот же стеклопакет, только оборудованный специальным стеклом, которое препятствует выходу теплой энергии из помещения. И в отличие от обычных стеклопакетов, энергосберегающие между стеклами могут быть наполнены специальным инертным газом – Аргоном, который обеспечит сохранение дополнительной порции энергии.
Вообще, вся прелесть энергосберегающих стекол в том, что однокамерный энергосберегающий стеклопакет сохраняет намного больше энергии, чем простой двухкамерный стеклопакет. Таким образом энергосберегающее покрытие позволяет использовать однокамерные стеклопакеты без потери качества энергосбережения. А это в свою очередь означает, что окно будет весить гораздо меньше, а нагрузка на фурнитуру и крепления будет значительно ниже. Это очень положительно скажется на сроке службы Вашего окна.
В этой статье мы расскажем Вам подробнее об энергосберегающих стеклах, раскроем их достоинства и недостатки. Приятного чтения!
В энергосберегающих стеклопакетах используются низкоэмиссионные стекла – они не выпускают инфракрасное излучение и тепло из помещения. Конечно, результат не стопроцентный, около десяти процентов инфракрасных лучей все-таки проходят сквозь стекло, но зато остальные девяносто процентов энергии будут возвращаться назад, в помещение. Внутреннее пространство стеклопакета, заполненное аргоном или обычным воздухом также отлично помогает снижению потери энергии.
Развитие энергосберегающих стеклопакетов не стоит на месте, и уже сейчас Вы можете найти в компаниях энергосберегающие стеклопакеты, внутренние полости которых заполнены вакуумом. Благодаря такому прогрессу у стеклопакетов появляются новые дополнительные свойства: улучшение шумоизоляционных свойств и снижение теплопроводных характеристик.
Энергосберегающее покрытие бывает твердым К-стекло и мягким И-стекло. Сегодня чаще всего используется И-стекло, так как оно значительно дешевле и технологичнее. Но зато И-стекло боится царапин, поэтому его обычно ставят покрытием внутрь стеклопакета.
Энергосберегающее покрытие безвредно для человека, но губительно для микроорганизмов, так как напыление на покрытии состоит из ионов серебра. Таким образом ионы серебра губительны для микроорганизмов.
Стоимость энергосберегающих стеклопакетов на 5 – 10 процентов выше, чем у обычных стеклопакетов. Но эта разница быстро окупится, ведь энергосберегающие стеклопакеты очень выгодно экономят средства.
Запотевают такие стеклопакеты тоже значительно реже, ведь даже при не очень качественном монтаже солнечные лучи дважды проходят сквозь стекло и частично поглощаются энергосберегающим слоем, нагревая его. Таким образом температура окна повышается и это препятствует образованию конденсата на стекле.
Энергосберегающие стеклопакеты обладают рядом внушительных преимуществ, которые позволяют нам экономить не только энергию, но и свои финансы. Финансы сберегаются по простой причине: во-первых, с наступлением холодов нам всегда приходилось подключать несколько дополнительных обогревателей для поддержания комнатной температуры в квартире, со сберегательными стеклопакетами эта необходимость отпадает, а значит экономятся средства на отоплении. А во-вторых, в жару нам также не придется включать кондиционер для охлаждения помещений. Это тоже значительно сэкономит нам деньги. Поэтому, оборудовав свое жилище энергосберегающими стеклопакетами, Вы начинаете хорошо экономить средства.
Помимо всего перечисленного, энергосберегающие стеклопакеты помогут уберечь Ваши обои, картины и шторы от лишнего выгорания.
Еще одним неоспоримым удобством таких стеклопакетов является повышение уровня комфорта в квартире. Ведь теперь у Вас всегда будет прекрасная комфортная комнатная температура в доме в любое время года. На работе в этой температуре будет приятнее работать, а дома – намного приятнее отдыхать.
И еще одно свойство. Стекло в стеклопакете само по себе тоже реагирует на изменения температуры в помещении. Поэтому окно само по себе тоже является источником тепла. Вроде ничего особенного, скажете Вы. Но это свойство можно использовать для комнатных растений в зимний период времени.
Неизвестно сколько может держаться энергосберегающее покрытие. Производители энергосберегающих стеклопакетов обещают срок службы энергосберегающего покрытия равный сроку службы стеклопакета, то есть примерно 20-25 лет, но это еще никто не проверял.
И-покрытие боится царапин, поэтому стекло с энергосберегающим покрытием ставят внутрь стеклопакета.
И-покрытие окисляется на открытом воздухе. Поэтому к энергосберегающим стеклопакетам требования по герметичности намного выше. Если стеклопакет бракованный и негерметичный, то энергосберегающее покрытие непременно разрушается и стеклопакет теряет все свои ценнейшие свойства. А внутри стеклопакета появятся радужные разводы.
Если производитель не использовал И-стекло в течение месяца и оно все это время стояло незапакованное на складе, то оно на открытом воздухе почти наверняка потеряло все свои энергосберегающие свойства. Конечно многие производители не выбрасывают такой материал, а наоборот – пускают его в производство. Поэтому если Вы заметили на Вашем новеньком энергосберегающем стеклопакете слабые радужные разводы, а производитель утверждает, что так и должно быть – не верьте и немедленно верните стеклопакет. Он испорчен и уже не обладает своими свойствами.
Энергосберегающий стеклопакет пропускает меньше света, чем обычный. Это небольшая разница, всего-лишь 5 – 10 процентов. Невооруженным глазом это практически незаметная разница.
Энергосберегающее стекло имеет небольшой серо-зеленоватый оттенок. Он тоже незаметен обычному человеку, чтобы увидеть разницу необходимо поставить энергосберегающее стекло и обычное рядом друг с другом.
К-покрытие не боится царапин, не разрушается на открытом воздухе, но такое стекло с К-покрытием стоит значительно дороже, чем стекло с И-покрытием.
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