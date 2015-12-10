Подводные камни энергосберегающего стекла

Сейчас век новых открытий. Каждый день люди придумывают все новые и новые устройства, позволяющие удешевить нашу жизнь и сделать ее проще. Многие такие изобретения уже стали продаваться в массы и входить в наш привычный быт. Одним из таких изобретений является энергосберегающий стеклопакет. Сохранение энергии в помещениях – это очень важно не только с экономической точки зрения, но и с экологической. Итак, что же представляет собой этот стеклопакет?

Энергосберегающий стеклопакет – это по сути тот же стеклопакет, только оборудованный специальным стеклом, которое препятствует выходу теплой энергии из помещения. И в отличие от обычных стеклопакетов, энергосберегающие между стеклами могут быть наполнены специальным инертным газом – Аргоном, который обеспечит сохранение дополнительной порции энергии.

Вообще, вся прелесть энергосберегающих стекол в том, что однокамерный энергосберегающий стеклопакет сохраняет намного больше энергии, чем простой двухкамерный стеклопакет. Таким образом энергосберегающее покрытие позволяет использовать однокамерные стеклопакеты без потери качества энергосбережения. А это в свою очередь означает, что окно будет весить гораздо меньше, а нагрузка на фурнитуру и крепления будет значительно ниже. Это очень положительно скажется на сроке службы Вашего окна.

В этой статье мы расскажем Вам подробнее об энергосберегающих стеклах, раскроем их достоинства и недостатки. Приятного чтения!