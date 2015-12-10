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Подводные камни энергосберегающего стекла

Алиса Алиса
Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Дома в стиле кантри
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Сейчас век новых открытий. Каждый день люди придумывают все новые и новые устройства, позволяющие удешевить нашу жизнь и сделать ее проще. Многие такие изобретения уже стали продаваться в массы и входить в наш привычный быт. Одним из таких изобретений является энергосберегающий стеклопакет. Сохранение энергии в помещениях – это очень важно не только с экономической точки зрения, но и с экологической. Итак, что же представляет собой этот стеклопакет?

Энергосберегающий стеклопакет – это по сути тот же стеклопакет, только оборудованный специальным стеклом, которое препятствует выходу теплой энергии из помещения. И в отличие от обычных стеклопакетов, энергосберегающие между стеклами могут быть наполнены специальным инертным газом – Аргоном, который обеспечит сохранение дополнительной порции энергии.

Вообще, вся прелесть энергосберегающих стекол в том, что однокамерный энергосберегающий стеклопакет сохраняет намного больше энергии, чем простой двухкамерный стеклопакет. Таким образом энергосберегающее покрытие позволяет использовать однокамерные стеклопакеты без потери качества энергосбережения. А это в свою очередь означает, что окно будет весить гораздо меньше, а нагрузка на фурнитуру и крепления будет значительно ниже. Это очень положительно скажется на сроке службы Вашего окна.

В этой статье мы расскажем Вам подробнее об энергосберегающих стеклах, раскроем их достоинства и недостатки. Приятного чтения!

Из чего состоит

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Кухня в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Квартира для молодой девушки

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

В энергосберегающих стеклопакетах используются низкоэмиссионные стекла – они не выпускают инфракрасное излучение и тепло из помещения. Конечно, результат не стопроцентный, около десяти процентов инфракрасных лучей все-таки проходят сквозь стекло, но зато остальные девяносто процентов энергии будут возвращаться назад, в помещение. Внутреннее пространство стеклопакета, заполненное аргоном или обычным воздухом также отлично помогает снижению потери энергии.

Развитие энергосберегающих стеклопакетов не стоит на месте, и уже сейчас Вы можете найти в компаниях энергосберегающие стеклопакеты, внутренние полости которых заполнены вакуумом. Благодаря такому прогрессу у стеклопакетов появляются новые дополнительные свойства: улучшение шумоизоляционных свойств и снижение теплопроводных характеристик.

Каким бывает

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Кухня в классическом стиле
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

Энергосберегающее покрытие бывает твердым К-стекло и мягким И-стекло. Сегодня чаще всего используется И-стекло, так как оно значительно дешевле и технологичнее. Но зато И-стекло боится царапин, поэтому его обычно ставят покрытием внутрь стеклопакета.

Энергосберегающее покрытие безвредно для человека, но губительно для микроорганизмов, так как напыление на покрытии состоит из ионов серебра. Таким образом ионы серебра губительны для микроорганизмов.

Сколько стоит

Em meio à Natureza, Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Дома в рустикальном стиле
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Стоимость энергосберегающих стеклопакетов на 5 – 10 процентов выше, чем у обычных стеклопакетов. Но эта разница быстро окупится, ведь энергосберегающие стеклопакеты очень выгодно экономят средства. 

Запотевают такие стеклопакеты тоже значительно реже, ведь даже при не очень качественном монтаже солнечные лучи дважды проходят сквозь стекло и частично поглощаются энергосберегающим слоем, нагревая его. Таким образом температура окна повышается и это препятствует образованию конденсата на стекле.

Достоинства энергосберегающих стеклопакетов

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Энергосберегающие стеклопакеты обладают рядом внушительных преимуществ, которые позволяют нам экономить не только энергию, но и свои финансы. Финансы сберегаются по простой причине: во-первых, с наступлением холодов нам всегда приходилось подключать несколько дополнительных обогревателей для поддержания комнатной температуры в квартире, со сберегательными стеклопакетами эта необходимость отпадает, а значит экономятся средства на отоплении. А во-вторых, в жару нам также не придется включать кондиционер для охлаждения помещений. Это тоже значительно сэкономит нам деньги. Поэтому, оборудовав свое жилище энергосберегающими стеклопакетами, Вы начинаете хорошо экономить средства.

На что способны

homify Столовая комната в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Помимо всего перечисленного, энергосберегающие стеклопакеты помогут уберечь Ваши обои, картины и шторы от лишнего выгорания.

Еще одним неоспоримым удобством таких стеклопакетов является повышение уровня комфорта в квартире. Ведь теперь у Вас всегда будет прекрасная комфортная комнатная температура в доме в любое время года. На работе в этой температуре будет приятнее работать, а дома – намного приятнее отдыхать.

И еще одно свойство. Стекло в стеклопакете само по себе тоже реагирует на изменения температуры в помещении. Поэтому окно само по себе тоже является источником тепла. Вроде ничего особенного, скажете Вы. Но это свойство можно использовать для комнатных растений в зимний период времени.

Недостатки энергосберегающих стеклопакетов

RK44, Studiozwart Architecten BNA Studiozwart Architecten BNA Гостиная в стиле модерн
Studiozwart Architecten BNA

Studiozwart Architecten BNA
Studiozwart Architecten BNA
Studiozwart Architecten BNA

Неизвестно сколько может держаться энергосберегающее покрытие. Производители энергосберегающих стеклопакетов обещают срок службы энергосберегающего покрытия равный сроку службы стеклопакета, то есть примерно 20-25 лет, но это еще никто не проверял.

И-покрытие боится царапин, поэтому стекло с энергосберегающим покрытием ставят внутрь стеклопакета.

И-покрытие окисляется на открытом воздухе. Поэтому к энергосберегающим стеклопакетам требования по герметичности намного выше. Если стеклопакет бракованный и негерметичный, то энергосберегающее покрытие непременно разрушается и стеклопакет теряет все свои ценнейшие свойства. А внутри стеклопакета появятся радужные разводы.

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Что делать с пятнами

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Дома в стиле кантри
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Если производитель не использовал И-стекло в течение месяца и оно все это время стояло незапакованное на складе, то оно на открытом воздухе почти наверняка потеряло все свои энергосберегающие свойства. Конечно многие производители не выбрасывают такой материал, а наоборот – пускают его в производство. Поэтому если Вы заметили на Вашем новеньком энергосберегающем стеклопакете слабые радужные разводы, а производитель утверждает, что так и должно быть – не верьте и немедленно верните стеклопакет. Он испорчен и уже не обладает своими свойствами.

Как отличить от обычного стекла

Varanda Gourmet, Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores Балкон и терраса в рустикальном стиле
Cláudia Hypolito Arquitetura &amp; Interiores

Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores
Cláudia Hypolito Arquitetura &amp; Interiores
Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores

Энергосберегающий стеклопакет пропускает меньше света, чем обычный. Это небольшая разница, всего-лишь 5 – 10 процентов. Невооруженным глазом это практически незаметная разница.

Энергосберегающее стекло имеет небольшой серо-зеленоватый оттенок. Он тоже незаметен обычному человеку, чтобы увидеть разницу необходимо поставить энергосберегающее стекло и обычное рядом друг с другом.

К-покрытие не боится царапин, не разрушается на открытом воздухе, но такое стекло с К-покрытием стоит значительно дороже, чем стекло с И-покрытием.

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