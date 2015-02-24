Дом у горного ручья

Этот представленный вашему вниманию загородный дом находится в 40 км от г. Сочи, в Красной Поляне –в удивительно живописном месте побережья Кавказа. Он расположен на склоне и окружён густым девственным лесом.
Мы проектировали дом таким образом, чтобы он казался предметом одушевленным, естественным, живым, как и природа вокруг, – говорят авторы проекта.
Благодаря сплошному остеклению первый этаж дома оказывается максимально открыт. Кажется, что границы между внутренним и внешним пространствами растворяется и окружающая природа вот-вот и заполнит собой интерьер дома. Контраст естественной и искусственной среды и стал основной темой при создании этого проекта. С одной стороны, авторы отдали природе главную роль, с другой – противопоставили ей холодный сдержанный интерьер, культивированную среду обитания человека.
Сад за окном устроен в японском стиле, где каждый вид из окон дома был тщательно продуман, так же как и сценография прогулки. Через протекающий перед окнами этой своеобразной веранды ручей перекинут лирический мостик.
Мягкий шерстяной ковролин заменил в интерьере пушистый зеленый газон. Тяжелые английские портьеры театрально окаймляют открывающиеся в сад виды, придавая им особую ценность. Их плотный глухой бархат будто бы впитывает свежесть зелени и воздуха за окном.
По выражению наших специалистов,
вся колористика интерьера подчинена контрасту между пепельно-пастельными тонами стен и полов, а также остальных составляющих интерьер предметов, и сочными, ярко-зелёными тонами буйноцветущей за окном Природы.
Элегантная, изысканная и строгая одновременно мебель фабрики Ceccoti создает в гостиной атмосферу английского клуба с привкусом колониального стиля.
Буазери
Многие стены в доме одделаны резными деревянными панелями
буазери (фр.boiserie) – прием, использовавшийся в Европе со времен Генриха II. Естественным образом вся встроенная мебель имеет ту же одделку и материал, трансформируясь в ниши и полки.
В оформлении туалета на площади 5 кв.м. сходятся сразу несколько материалов и стран. К примеру, обои – фламандские, а плитка английского производства.
Как и в любом англйском клубе, в этой огромной гостиной есть и своя каминная.
Очаг, подобно входу в пещщеру, обложен натуральными камнями. Перед ним не возможно себе представить ничего, кроме большого темно-коричневого кожаного дивана.
Окно спальни – это практически стеклянная стена. Полное растворение в окружающем ландшафте.
Мебель здесь – из американского ореха.
Панели буазери снова возникают в зоне прихожей в качестве блока для верхней одежды.
Удивительным образом вид завораживает как при взгляде из дома так и внутрь его.