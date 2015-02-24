Дом у горного ручья

Мягкий шерстяной ковролин заменил в интерьере пушистый зеленый газон. Тяжелые английские портьеры театрально окаймляют открывающиеся в сад виды, придавая им особую ценность. Их плотный глухой бархат будто бы впитывает свежесть зелени и воздуха за окном.

По выражению наших специалистов, вся колористика интерьера подчинена контрасту между пепельно-пастельными тонами стен и полов, а также остальных составляющих интерьер предметов, и сочными, ярко-зелёными тонами буйноцветущей за окном Природы .