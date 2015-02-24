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Дом у горного ручья

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"Дом у горного ручья", Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Ванная в классическом стиле
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Этот представленный вашему вниманию загородный дом находится в 40 км от г. Сочи, в Красной Поляне –в удивительно живописном месте побережья Кавказа. Он расположен на склоне и окружён густым девственным лесом. Мы проектировали дом таким образом, чтобы он казался предметом одушевленным, естественным, живым, как и природа вокруг, – говорят авторы проекта.

Гостиная

"Дом у горного ручья", Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Столовая комната в классическом стиле
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

Дом у горного ручья

Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

Благодаря сплошному остеклению первый этаж дома оказывается максимально открыт. Кажется, что границы между внутренним и внешним пространствами растворяется и окружающая природа вот-вот и заполнит собой интерьер дома. Контраст естественной и искусственной среды и стал основной темой при создании этого проекта. С одной стороны, авторы отдали природе главную роль, с другой – противопоставили ей холодный сдержанный интерьер, культивированную среду обитания человека. 

Кухня

"Дом у горного ручья", Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Гостиная в классическом стиле
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

Дом у горного ручья

Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

Сад за окном устроен в японском стиле, где каждый вид из окон дома был тщательно продуман, так же как и сценография прогулки. Через протекающий перед окнами этой своеобразной веранды ручей перекинут лирический мостик.

Кухня

"Дом у горного ручья", Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Кухня в классическом стиле
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

Дом у горного ручья

Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

Мягкий шерстяной ковролин заменил в интерьере пушистый зеленый газон. Тяжелые английские портьеры театрально окаймляют открывающиеся в сад виды, придавая им особую ценность. Их плотный глухой бархат будто бы впитывает свежесть зелени и воздуха за окном.

По выражению наших специалистов, вся колористика интерьера подчинена контрасту между пепельно-пастельными тонами стен и полов, а также остальных составляющих интерьер предметов, и сочными, ярко-зелёными тонами буйноцветущей за окном Природы.

Гостиная

"Дом у горного ручья", Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Столовая комната в классическом стиле
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

Дом у горного ручья

Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

Элегантная, изысканная и строгая одновременно мебель фабрики Ceccoti создает в гостиной атмосферу английского клуба с привкусом колониального стиля. 

Буазери

"Дом у горного ручья", Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Гостиная в классическом стиле
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

Дом у горного ручья

Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

Многие стены в доме одделаны резными деревянными панелями буазери (фр.boiserie) – прием, использовавшийся в Европе со времен Генриха II. Естественным образом вся встроенная мебель имеет ту же одделку и материал, трансформируясь в ниши и полки.

Туалет

"Дом у горного ручья", Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Ванная в классическом стиле
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

Дом у горного ручья

Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

В оформлении туалета на площади 5 кв.м. сходятся сразу несколько материалов и стран. К примеру, обои – фламандские, а плитка английского производства.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Каминная

"Дом у горного ручья", Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Гостиная в классическом стиле
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

Дом у горного ручья

Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

Как и в любом англйском клубе, в этой огромной гостиной есть и своя каминная. Очаг, подобно входу в пещщеру, обложен натуральными камнями. Перед ним не возможно себе представить ничего, кроме большого темно-коричневого кожаного дивана.

​Спальня

"Дом у горного ручья", Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Спальня в классическом стиле
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

Дом у горного ручья

Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

Окно спальни – это практически стеклянная стена. Полное растворение в окружающем ландшафте.

Спальня

"Дом у горного ручья", Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Спальня в классическом стиле
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

Дом у горного ручья

Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

Мебель здесь – из американского ореха. 

Входная зона

"Дом у горного ручья", Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

Дом у горного ручья

Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

Панели буазери снова возникают в зоне прихожей в качестве блока для верхней одежды.

Взгляд внутрь

"Дом у горного ручья", Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко Дома в стиле минимализм
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

Дом у горного ручья

Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко
Арт-дизайн Студия Юрия Зубенко

Удивительным образом вид завораживает как при взгляде из дома так и внутрь его.

Загородная жизнь в английском стиле
Какой вид вам кажется лучше – из дома или в сторону него?

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