Дом для романтичной семьи

Несмотря на то, что акценты в дизайне интерьера постепенно сместились с классики в сторону более доступного и современного стиля лофт, многие специалисты убеждены, что от неоклассики вряд ли кто-то совсем откажется.
Это стилевое направление близко спокойным сдержанным натурам, ценящим семейный уют и тепло домашнего очага. Неоклассический дизайн оптимален для квартир и домов, в которых проживают семьи с детьми. В этой книге идей мы увидим именно один из таких красивейших проектов.
Гостиная комната – это то помещение, в котором мы проводим большую часть своего свободного времени. Здесь мы смотрим телевизор, читаем, болтаем с родными или просто релаксируем. Если гостиная обустроена с большим вкусом, то в ней особенно приятно находиться. К слову, весь дом оформлен так, словно место этого дома – в Париже.
Из гостиной мы попадаем в просторную кухню белого цвета. Дизайнеры предложили использовать красивый гарнитур в классическом стиле, а также небольшую плитку в качестве фартука. Стоит обратить внимание на то, что пространственное зонирование осуществлено при помощи стен, однако наличие крупных порталов между комнатами позволяет практически их не замечать. Напольное покрытие в помещениях не различается.
Прихожая дома выглядит также благородно, как и гостиная. Стену решено было украсить фацетным зеркалом, которое помогает зрительно расширить границы помещения, а также производит эффект элегантной роскоши. Здесь же находится классическая лестница, соединяющая этажи. Она не чрезмерна, не перегружена деталями, не «бьет в глаза», исполнена сдержанного достоинства, вкуса и респектабельности.
Большое внимание было уделено общему помещению, а именно, столовой. Цветовая гамма выбрана спокойная и сбалансированная, легкие акценты использованы в выборе цвета штор на окнах. Овальный стол – идеальное решение для большой семьи. Эта форма смотрится более аккуратно и элегантно в таких помещениях, как столовая комната. К слову, в нашем примере с этим столом прекрасно гармонируют удобные кресла, обтянутые белоснежной кожей. Панно из зеркал с фацетом выглядит стильно и элегантно. При правильно подобранном освещении, оно озаряет комнату всеми цветами радужного спектра и станет её благородным украшением. Необычное кресло в эклектичном стиле заявляет о том, что в этом доме живут люди с хорошим вкусом.
Эта спальня поистине является эталоном романтических интерьеров. И здесь дизайнеры также позаботились о каждой детали, будь то изящный абажур светильника на прикроватной тумбочке, или же великолепное алое кресло возле туалетного столика.