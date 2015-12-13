Дом для романтичной семьи

Несмотря на то, что акценты в дизайне интерьера постепенно сместились с классики в сторону более доступного и современного стиля лофт, многие специалисты убеждены, что от неоклассики вряд ли кто-то совсем откажется.

Это стилевое направление близко спокойным сдержанным натурам, ценящим семейный уют и тепло домашнего очага. Неоклассический дизайн оптимален для квартир и домов, в которых проживают семьи с детьми. В этой книге идей мы увидим именно один из таких красивейших проектов.