Новое обрамление для бассейна

Что может быть лучше, чем провести теплый летний вечер, охлаждаясь в бассейне в собственном дворе. Но кроме бассейна нужна еще площадь и для платформы вокруг него. Здесь вы увидите сегодня процесс создания такого обрамления, шаг за шагом.