Новое обрамление для бассейна

Что может быть лучше, чем провести теплый летний вечер, охлаждаясь в бассейне в собственном дворе. Но кроме бассейна нужна еще площадь и для платформы вокруг него. Здесь вы увидите сегодня процесс создания такого обрамления, шаг за шагом.
Первое, что нужно сделать после того, как специалисты построили сам бассейн, это подготовить близлежащую почву и тщательно определить область, где будет обрамление из древесины.
Структура расположена на гравийной основе, призванной поддерживать деревянную платформу. Тем самым создается сетка, где впоследствии помещаются и закрепляются деревянные бруски.
В этой части процесса строители начинают предпринимать шаги, чтобы урезать стекловолокно и выделить контур бассейна, придавая ему более эстетичный вид.
В рамках проекта планируется к установке деревянная платформа вокруг бассейна. Это большая площадь, требующая кропотливой работы, правильной установки древесины, которая будет формировать террасу.
В углах бассейна вам необходимо позаботиться о том, чтобы нарезанные доски настила были точными, чтоб не было проблем с выкладыванием покрытия.
Имея уже структуру, которая будет поддерживать платформу, можно приступить к установке деревянных досок. Мы также можем наблюдать, как закрепили обшивку волокна прямо на краю бассейна.
Уже на этом этапе строительства платформы эксперты делали новую гидроизоляцию конструкции бассейна, а затем заполняли все промежутки, чтобы не было утечки или стока воды, что может поставить под угрозу все усилия, направляемые на этот этап.
В то время как гидроизоляция делается, продолжается размещение платформы, заканчивая оставшиеся участки. Остается потом только применить отделку.
Вот можно посмотреть, как выглядит теперь бассейн. С одной стороны еще добавлена зелень для контраста с платформой.
Практически завершается строительство этой прекрасной площадки. Платформа покрывается лаком, проверяется бассейн, устанавливается покрытие над водой. Все приобретает прекрасный вид.
Опавшие листья деревьев немного создали визуальный хаос, который легко решается с помощью общей очистки этой области. Мы можем видеть, что доски имеют текстуру, которая создает противоскользящий эффект, это важно при ходьбе на платформе с мокрыми ногами.
Здесь детально видно нескользящую текстуру досок, что помогает предотвратить несчастные случаи.
Так выглядит бассейн с законченным обрамлением. Как уже упоминалось выше, листья падают с деревьев, тем самым загрязняя бассейн. Здесь мы видим готовую защиту от них и от насекомых.