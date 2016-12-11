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Новое обрамление для бассейна

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Taras drewniany wokół basenu w Warszawie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
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Что может быть лучше, чем провести теплый летний вечер, охлаждаясь в бассейне в собственном дворе. Но кроме бассейна нужна еще площадь и для платформы вокруг него. Здесь вы увидите сегодня процесс создания такого обрамления, шаг за шагом.

1. Подготовка основания

Taras drewniany wokół basenu w Warszawie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Первое, что нужно сделать после того, как специалисты построили сам бассейн, это подготовить близлежащую почву и тщательно определить область, где будет обрамление из древесины.

2. Простая система

Taras drewniany wokół basenu w Warszawie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Структура расположена на гравийной основе, призванной поддерживать деревянную платформу. Тем самым создается сетка, где впоследствии помещаются и закрепляются деревянные бруски.

3. Определение контура

Taras drewniany wokół basenu w Warszawie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

В этой части процесса строители начинают предпринимать шаги, чтобы урезать стекловолокно и выделить контур бассейна, придавая ему более эстетичный вид.

4. Большая площадь для покрытия

Taras drewniany wokół basenu w Warszawie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

В рамках проекта планируется к установке деревянная платформа вокруг бассейна. Это большая площадь, требующая кропотливой работы, правильной установки древесины, которая будет формировать террасу.

5. Детали

Taras drewniany wokół basenu w Warszawie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

В углах бассейна вам необходимо позаботиться о том, чтобы нарезанные доски настила были точными, чтоб не было проблем с выкладыванием покрытия.

6. Размещение досок

Taras drewniany wokół basenu w Warszawie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Имея уже структуру, которая будет поддерживать платформу, можно приступить к установке деревянных досок. Мы также можем наблюдать, как закрепили обшивку волокна прямо на краю бассейна.

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7. Повышение водонепроницаемости

Taras drewniany wokół basenu w Warszawie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Уже на этом этапе строительства платформы эксперты делали новую гидроизоляцию конструкции бассейна, а затем заполняли все промежутки, чтобы не было утечки или стока воды, что может поставить под угрозу все усилия, направляемые на этот этап.

8. Почти готово

Taras drewniany wokół basenu w Warszawie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

В то время как гидроизоляция делается, продолжается  размещение платформы, заканчивая оставшиеся участки. Остается потом только применить отделку.

9. Красивое пространство

Taras drewniany wokół basenu w Warszawie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Вот можно посмотреть, как выглядит теперь бассейн. С одной стороны еще добавлена зелень для контраста с платформой.

10. Применение отделки

Taras drewniany wokół basenu w Warszawie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Практически завершается строительство этой прекрасной площадки. Платформа покрывается лаком, проверяется бассейн, устанавливается покрытие над водой. Все приобретает прекрасный вид.

11. Заключительная уборка

Taras drewniany wokół basenu w Warszawie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Опавшие листья деревьев немного создали визуальный хаос, который легко решается с помощью общей очистки этой области. Мы можем видеть, что доски имеют текстуру, которая создает противоскользящий эффект, это важно при ходьбе на платформе с мокрыми ногами.

12. Подробнее

Taras drewniany wokół basenu w Warszawie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Здесь детально видно нескользящую текстуру досок, что помогает предотвратить несчастные случаи.

13. Готово!

Taras drewniany wokół basenu w Warszawie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Так выглядит бассейн с законченным обрамлением. Как уже упоминалось выше, листья падают с деревьев, тем самым загрязняя бассейн. Здесь мы видим готовую защиту от них и от насекомых.

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