Все возможности чердака: 9 примеров

Зачастую чердак в доме остается помещением для хранения давно ненужных вещей, а площадь его оказывается недооцененной. Чтобы исправить такое положение дел и показать вам все секретные резервы чердака, мы собрали в этом обзоре несколько примеров полезного использования этого пространства.
Жемчужиной дома может стать специально оборудованная комната на чердаке для вашего хобби: для игры в бильярд или настольный хоккей, с игровыми автоматами или приставкой для современных видео-игр.
Что может быть романтичнее, чем принимать ванну практически под открытым небом! Тем более, что много места для такой комнаты не требуется и пологие своды крыши не помешают разместить на чердаке широкую ванну. Окошки в крыше добавят ванной комнате света и свежести, сделав интерьер неповторимо уютным.
Наиболее привычным размещением комнаты для гостей является первый этаж дома, поближе к входу. Но, и на чердаке можно оборудовать уютный уголок для душевных бесед и тихих вечеров в кругу близких людей. Такая гостиная на чердаке станет излюбленным местом для просмотра фильмов, уединенного отдыха с книгой и чашкой чая после рабочего дня.
Уединенная атмосфера помещения под крышей, потоки солнечного света из окон на крыше, романтичный вид на звездное небо по вечерам – идеальная обстановка для спальни.
Помещение чердака дает возможность обустроить комнату максимально удобную для отдыха. В отличие от парадной гостиной, здесь можно сделать обстановку максимально простой и непринужденной: яркие стулья, барная стойка, креативные постеры на стенах, дизайнерские эксперименты в отделке.
Работаете ли вы дома или просто хотите отдохнуть вечером от суеты – домашний кабинет на чердаке поможет вам отключиться от забот окружающего быта. Для удобной обстановки достаточно небольшого письменного стола, мягкого кресла, журнального столика. Остальное сделает за вас сама умиротворяющая и тихая атмосфера чердака под крышей.
Фантастически уютная атмосфера на чердаке - библиотека с рядами книг на полках.
Еще одна великолепная возможность, которую дает пространство чердака – это прекрасный вид с высоты крыши. Сделайте побольше окна, впустите солнечный свет и свежий воздух, и скромный чердак под крышей станет вашим любимым местом отдыха.
Пологие своды чердака не помешают сделать здесь отдельное полноценное жилье: для повзрослевших детей, гостевые помещения.