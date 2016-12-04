Все возможности чердака: 9 примеров

Что может быть романтичнее, чем принимать ванну практически под открытым небом! Тем более, что много места для такой комнаты не требуется и пологие своды крыши не помешают разместить на чердаке широкую ванну. Окошки в крыше добавят ванной комнате света и свежести, сделав интерьер неповторимо уютным.