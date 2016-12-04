Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Все возможности чердака: 9 примеров

Перла Вереника Перла Вереника
Timeless with a twist, Viterbo Interior design Viterbo Interior design Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Зачастую чердак в доме остается помещением для хранения давно ненужных вещей, а площадь его оказывается недооцененной. Чтобы исправить такое положение дел и показать вам все секретные резервы чердака, мы собрали в этом обзоре несколько примеров полезного использования этого пространства. 

Игровой салон под сводами крыши

CASA RECREIO - RJ, Adriana Leal Interiores Adriana Leal Interiores Медиа комната в стиле модерн Дерево Белый
Adriana Leal Interiores

Adriana Leal Interiores
Adriana Leal Interiores
Adriana Leal Interiores

Жемчужиной дома может стать специально оборудованная комната на чердаке для вашего хобби: для игры в бильярд или настольный хоккей, с игровыми автоматами или приставкой для современных видео-игр.

Ванная комната под самой крышей

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH Ванная комната в рустикальном стиле
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

Что может быть романтичнее, чем принимать ванну практически под открытым небом! Тем более, что много места для такой комнаты не требуется и пологие своды крыши не помешают разместить на чердаке широкую ванну. Окошки в крыше добавят ванной комнате света и свежести, сделав интерьер неповторимо уютным.

Гостиная

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture ГостинаяПолки
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Наиболее привычным размещением комнаты для гостей является первый этаж дома, поближе к входу. Но, и на чердаке можно оборудовать уютный уголок для душевных бесед  и  тихих вечеров в кругу близких людей. Такая гостиная на чердаке станет излюбленным местом для просмотра фильмов, уединенного отдыха с книгой и чашкой чая после рабочего дня.

Спальня на чердаке

Wzornictwo Yo2 designs, Wzorywidze.pl Wzorywidze.pl Стены и полКовры и ковровые покрытия
Wzorywidze.pl

Wzorywidze.pl
Wzorywidze.pl
Wzorywidze.pl

Уединенная атмосфера помещения под крышей, потоки солнечного света из окон на крыше, романтичный вид на звездное небо по вечерам – идеальная обстановка для спальни. 

В атмосфере драйва и веселья

Casa Brac-Marseille (Milano), studiodonizelli studiodonizelli Столовая комната в стиле модерн
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

Помещение чердака дает возможность обустроить комнату максимально удобную для отдыха. В отличие от парадной гостиной, здесь можно сделать обстановку максимально простой и непринужденной: яркие стулья, барная стойка, креативные постеры на стенах, дизайнерские эксперименты в отделке.

Уединенный кабинет для работы и отдыха

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture Гостиная в скандинавском стиле
INT2architecture

Интерьер OOD

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Работаете ли вы дома или просто хотите отдохнуть вечером от суеты – домашний кабинет на чердаке поможет вам отключиться от забот окружающего быта. Для удобной обстановки достаточно небольшого письменного стола, мягкого кресла, журнального столика. Остальное сделает за вас сама умиротворяющая и тихая атмосфера чердака под крышей.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Библиотека

Timeless with a twist, Viterbo Interior design Viterbo Interior design Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Viterbo Interior design

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

Фантастически уютная атмосфера на чердаке - библиотека с рядами книг на полках.

Наслаждайтесь видом с высоты

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH Гостиная в рустикальном стиле
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

Еще одна великолепная возможность, которую дает пространство чердака – это прекрасный вид с высоты крыши. Сделайте побольше окна, впустите солнечный свет и свежий воздух, и скромный чердак под крышей станет вашим любимым местом отдыха.

Квартира-студия на чердаке

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Пологие своды чердака не помешают сделать здесь отдельное полноценное жилье: для повзрослевших детей, гостевые помещения.

Элитный коттедж с атмосферной люксовой яхты
Бильярдная или ванная комната на чердаке - что вам кажется лучшим вариантом?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо