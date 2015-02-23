Полы на кухне – как правильно выбрать напольное покрытие?

Чтобы правильно выбрать пол для кухни, необходимо учитывать эстетичность материала, его соответствие выбранному в интерьере стилю, а также простоту в уходе и максимальную устойчивость к различного рода повреждениям. Напольное покрытие на кухне не должно бояться повышенной влаги, царапин и каплей жира. Процесс приготовления вкусного ужина для всей семьи вряд ли доставит удовольствие, если постоянно думать, как бы не поставить пятно на красивый, но не практичный пол. Какой вид покрытия является идеальным для кухни, разбираемся в этой статье.
Пол из дерева идеально подойдет для интерьеров в стиле лофт или кантри. Он прекрасно сочетается с незакрытой кирпичной кладкой и деревянной мебелью, отличается высокой экологичностью, выглядит солидно и респектабельно. Однако при всех положительных свойствах, деревянный пол капризен и требует к себе много внимания. Дерево очень чувствительно к перепадам температуры. Чтобы пол меньше впитывал грязь и влагу, придется время от времени отмывать его от различных пятен и покрывать специальным маслом или лаком. Тем не менее, мало какой материал может сравниться с естественным очарованием и теплотой, которую дарит интерьеру дерево, а красота, как известно, требует жертв.
Если вы задумали оформить интерьер квартиры в роскошном дворцовом стиле, то первое напольное покрытие, о котором вы подумали, это, наверняка, мрамор. Мраморный пол обладает неповторимым шармом, он роскошен, элегантен, однако… не является идеальным для кухни. Установка мраморного покрытия – долгий и дорогой процесс, сам материал скользкий, легко царапается и регулярно нуждается в реставрации, поэтому для городских квартир специалисты советуют выбирать наливной пол под мрамор. Этот материал обеспечит идеально ровную поверхность и сымитирует блеск и уникальную текстуру мрамора. На него также можно нанести трафаретный рисунок – олицетворение дворцовой роскоши в интерьере.
Керамическая плитка является традиционным материалом для пола на кухне. Разнообразие размеров и расцветок плитки позволяет без труда подобрать наиболее подходящее для интерьера покрытие. Дизайнер София Девятайкина, оформлявшая представленную на фото кухню, выбрала плитку с ярким орнаментом, создав приятный контраст черно-белому интерьеру кухни.
Облицовка пола керамогранитом обойдется немного дороже, чем плиткой, однако практичность материала легко компенсирует затраты. Керамогранит равнодушен к перепадам температуры, имеет высокую твердость и не поглощает влагу. Он бывает двух видов – полированный и матовый, но для кухни по понятным причинам больше подойдет второй вариант.
Физические свойства камня делают его идеальным покрытием для кухни. Он не боится влаги, легко поддается чистке и не повредится даже при взаимодействии с агрессивными средствами, а потому подойдет как для зоны готовки, так и для обеденной зоны кухни. Лучше всего каменная кладка смотрится в сочетании с массивной мебелью
под старину и изысканными кованными люстрами. Уникальная текстура камня сделает интерьер кухни ярким и торжественным.
Современная кухня – это высокотехнологичное и многофункциональное помещение, разделенное на несколько зон – подготовка продуктов, приготовление еды и обеденная зона. Некоторые дизайнеры предпочитают комбинировать напольные покрытия в зависимости от функциональной зоны – пол в обеденной зоне покрывают натуральным деревом, а в зонах, где находится мойка, плита или духовой шкаф, укладывают плитку или керамогранит. При правильном сочетании цветов и материалов такой пол всегда будет смотреться выигрышно и необычно.