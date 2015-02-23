Полы на кухне – как правильно выбрать напольное покрытие?

Пол из дерева идеально подойдет для интерьеров в стиле лофт или кантри. Он прекрасно сочетается с незакрытой кирпичной кладкой и деревянной мебелью, отличается высокой экологичностью, выглядит солидно и респектабельно. Однако при всех положительных свойствах, деревянный пол капризен и требует к себе много внимания. Дерево очень чувствительно к перепадам температуры. Чтобы пол меньше впитывал грязь и влагу, придется время от времени отмывать его от различных пятен и покрывать специальным маслом или лаком. Тем не менее, мало какой материал может сравниться с естественным очарованием и теплотой, которую дарит интерьеру дерево, а красота, как известно, требует жертв.