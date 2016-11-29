Интерьеры усадьбы на Янченском водохранилище

Студия дизайна элитных интерьеров Александра Елашина имеет за плечами тридцатилетний опыт работы, который включает деятельность с различными формами собственности, а также проектирование интерьеров различного назначения. Столь солидный стаж позволяет компании похвастаться множеством значительных проектов. Среди таковых есть школы, музеи, залы заседаний, концертные площадки, интерьеры банков, офисов, физкультурно-оздоровительных центров, кафе и даже Дворец бракосочетаний.

Сегодня нам предстоит прогулка по интерьерам резиденции, находящейся вблизи так называемого Калужского моря – Янченского водохранилища. Давайте начнем нашу экскурсию!