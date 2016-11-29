Интерьеры усадьбы на Янченском водохранилище

Студия дизайна элитных интерьеров Александра Елашина имеет за плечами тридцатилетний опыт работы, который включает деятельность с различными формами собственности, а также проектирование интерьеров различного назначения. Столь солидный стаж позволяет компании похвастаться множеством значительных проектов. Среди таковых есть школы, музеи, залы заседаний, концертные площадки, интерьеры банков, офисов, физкультурно-оздоровительных центров, кафе и даже Дворец бракосочетаний.
Сегодня нам предстоит прогулка по интерьерам резиденции, находящейся вблизи так называемого Калужского моря – Янченского водохранилища. Давайте начнем нашу экскурсию!
Этот проект наполнен обилием деталей, таких как молдинги, лепнина, мрамор, позолота, изящная мебель, добротный текстиль. Интерьер этого пространства возвращает нас к изысканному классическому стилю с элементами ар-деко, ставшим источником вдохновения для многих современных дизайнеров и архитекторов.
Для отделки помещения использовалась спокойная телесно-розовая гамма с брусничными нотками, дизайнер оттенил ее мебелью цвета дерева американского ореха. Акцент в интерьере сделан на строгой геометрии. Четкие и энергичные линии, ступенчатые формы в сочетании с обтекаемыми изгибами мебели и портьер — так или иначе каждая деталь структурирована и имеет собственный вес в создании неповторимой атмосферы в классическом стиле.
Ни один по-настоящему роскошный интерьер не обходится без демонстрации коллекции картин. Масляные пейзажи наполняют пространство комнаты романтическим настроением и задают помещению необходимый настрой. Полотна повторяют и связывают натуральные цвета, преобладающие в интерьере, «рифмуясь» таким образом с обстановкой.
При проектировании ванной комнаты дизайнер представлял помещение с нежным фоном, где много воздуха, и в котором присутствует изысканный и утонченный аромат сказочного леса. Это помещение воплощает образ природы во всей своей красоте и отражает свойственное всем людям желание почувствовать гармонию в своем сердце.
Расписанная стена смотрится невероятно эффектно. Остальные поверхности оформлены светлой пастельной плиткой, что делает пространство достаточно легким и воздушным. Сочетание цвета белого шоколада, слоновой кости и сливок всегда будет в тренде времени.
Позолоченная рама зеркала поддержана легким потолочным узором, карнизом, изящной фурнитурой и прочей банной утварью. Ошибочно считается, что золото придает помещению излишнее ощущение торжественности. Лаконичная цветовая палитра полностью соответствует выбранному стилю и компенсирует какую-либо помпезность.
Многогранность и линейность классики с элементами греческого стиля выражается во всех деталях интерьера гостиной комнаты. Это и утонченная элегантная мебель, и использование для декора ступенчатых элементов украшения, которые структурируют и объединяют пространство в единую композицию.
В гостиной царит гармония и атмосфера умиротворения, не лишающая интерьер богатства и элегантности. Цветовая гамма выбрана спокойная, в светло-бежевых тонах. На контрасте со светлым цветом выразительно смотрится мебель глубоких темных оттенков. Хрустальная люстра в лепной розетке, позолоченные карнизы, а также характерные формы мебели являются классическими элементами в интерьере. Центральное положение в комнате занимает диван с эксклюзивным дизайном -- автор проекта отдал предпочтение не только элегантности, но и поистине уникальному комфорту.
Белоснежный журнальный столик может заслуженно называться бестселлером. Украшающее этот предмет мебели зеркальное полотно привносит в интерьер благородную загадочность.
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