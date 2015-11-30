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Как обустроить кухню в малометражке

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kitchen, Your royal design Your royal design Кухня в классическом стиле
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Вы давно задумывались об обустройстве кухни в своей квартире, но все время останавливались, не зная как наилучшим образом организовать пространство на столь маленьком пятачке? Пора воплощать мечты в жизнь! 

В данной статье мы подобрали для Вас практичные и легко реализуемые  варианты обустройства кухонь в малометражных квартирах.

Определяем перечень необходимой мебели и техники

Kuchnia - Wrzos, DoMilimetra DoMilimetra Кухня в стиле модерн Фиолетовый / Лиловый
DoMilimetra

DoMilimetra
DoMilimetra
DoMilimetra

Итак, в первую очередь необходимо составить план, в котором Вы зафиксируете все самые важные предметы, которые понадобятся Вам в быту. Следует сразу же вычеркнуть мысли об установке техники и мебели, которой Вы заведомо не будете пользоваться. Например, если Вы не фанаты кулинарного искусства и духовка нам нужна максимум один раз в год, то ее проще заменить более компактным аэрогрилем. Вместительный холодильник заменить на более маленький и узкий. Минимизация лишней техники позволит более свободно распоряжаться пространством.

1. Барная стойка

Квартира на ул. Первомайская, A.workshop A.workshop Кухня в стиле лофт
A.workshop

Квартира на ул. Первомайская

A.workshop
A.workshop
A.workshop

Традиционная барная стойка станет отличным решением для кухни в малометражке. Ведь она может служить и рабочей поверхностью для приготовления пищи, и обеденной зоной, и местом для посиделок с друзьями. При всем при этом она занимает минимальное количество пространства в кухне. Еще одно преимущество барной стойки – благодаря незамысловатым формам она сочетается практически с любыми стилями, в связи с чем способна украсить и функционально разгрузить практически любую, даже очень скромную по размерам кухню.

2. Кристальная белизна

casa PT, davide petronici | architettura davide petronici | architettura Кухня в стиле модерн
davide petronici | architettura

davide petronici | architettura
davide petronici | architettura
davide petronici | architettura

Ни для кого не секрет, что достичь увеличения пространства с легкостью удается при помощи использования в интерьере светлых оттенков. Авторы данного проекта и воспользовались этим простым правилом. Обилие стеклянных и металлических деталей придало интерьеру дополнительный объем, а прозрачные белоснежные тюли обеспечили приток солнечного света в комнату.

Проект однозначно удался, в  кухне абсолютно отсутствует ощущение загруженности и нехватки пространства. Главное не пренебрегать деталями и аксессуарами, и добавить свое яркое пятно в этот белоснежный интерьер.

3. Эффективное использование углов

DE L'ETUDE A LA REALISATION, LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT КухняЭлектроника
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT

LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT

Выбирая дизайн маленьких кухонь для малогабаритных квартир, старайтесь наиболее эффективно использовать углы.  В них можно устанавливать шкафы и тумбы. И вообще, угловая мебель намного вместительней обычной.

Пример грамотного применения угловой мебели представлен авторами проекта SKCONCEPT DESIGN PARIS . Функциональный кухонный гарнитур с обилием шкафчиков плавно перетекает в стол, который отлично подходит для приема пищи.

4. Совмещение зон

Apartamento de 40m2 en el Raval de Barcelona, Dolmen Serveis i Projectes SL Dolmen Serveis i Projectes SL Кухня в стиле модерн
Dolmen Serveis i Projectes SL

Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL

Если у Вас напрочь отсутствует желание ютиться на маленькой кухне и Вы тяготеете к большим пространствам – выходом станет объединение кухонной и гостиной зоны. Такой вариант обустройства действительно избавит Вас от пребывания в маленьком замкнутом пространстве. В таком случае происходит разделение пространства на три зоны:

- кухонная зона;

-столовая зона;

-гостиная зона.

Если планировка Вашей квартиры позволяет сделать подобную перепланировку – стоит задуматься о подобном варианте перепланировки.

5. Используйте любое пространство с пользой

kitchen, Your royal design Your royal design Кухня в классическом стиле
Your royal design

kitchen

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Выигрышным моментом в организации кухонного пространства становится тумба, встроенная в нишу под окном. Таким образом можно сразу убить двух зайцев: сохранить подоконник, использовав его по назначению и создать пространство для хранения кухонной утвари.

Создатели проекта не побоялись перегрузить интерьер пестрыми красками и не зря! Благодаря им кухня получилась очень теплой и наверняка должна стать центром домашнего уюта. Здесь будет комфортно провести время  хозяйке дома в процессе приготовления пищи, а также насладиться чашечкой чая, обсуждая новости с подружками.

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6. Яркие краски

Квартира в Перово , Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Кухня в стиле минимализм Белый
Симуков Святослав частный дизайнер интерьера

Квартира в Перово

Симуков Святослав частный дизайнер интерьера
Симуков Святослав частный дизайнер интерьера
Симуков Святослав частный дизайнер интерьера

Не стоит поддаваться сложившемуся стереотипу о том, то применение ярких красок неуместно на маленькой кухне. При умелом сочетании цветов получится освежить Вашу кухню и добавить ей оригинальности. Однако необходимо иметь ввиду, что рекомендуется использование не более двух-трех цветов дабы не перенасытить интерьер красками. 

7.Малометражная кухня в стиле минимализм

Проектик холостяка, Ivantsov design studio Ivantsov design studio Кухня в стиле минимализм
Ivantsov design studio

Проектик холостяка

Ivantsov design studio
Ivantsov design studio
Ivantsov design studio

Как уже было упомянуто ранее,  использование стеклянных и металлических деталей, монохромных цветов и строгих линий придает интерьеру объем. Все перечисленные атрибуты как нельзя лучше подойдут для использования в стиле минимализм. Позволительно здесь использовать просторные шкафы , которые вместят в себя всю кухонную утварь. Добавьте стилистические акценты и Ваша кухня заиграет совсем по-новому.

Почерпнуть дополнительные идеи для обустройства малогабаритной кухни Вы можете в статье: Идеи для маленькой кухни.

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