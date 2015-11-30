Как обустроить кухню в малометражке

Вы давно задумывались об обустройстве кухни в своей квартире, но все время останавливались, не зная как наилучшим образом организовать пространство на столь маленьком пятачке ? Пора воплощать мечты в жизнь!

В данной статье мы подобрали для Вас практичные и легко реализуемые варианты обустройства кухонь в малометражных квартирах.