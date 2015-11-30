Как обустроить кухню в малометражке

Вы давно задумывались об обустройстве кухни в своей квартире, но все время останавливались, не зная как наилучшим образом организовать пространство на столь маленьком
пятачке? Пора воплощать мечты в жизнь!
В данной статье мы подобрали для Вас практичные и легко реализуемые варианты обустройства кухонь в малометражных квартирах.
Итак, в первую очередь необходимо составить план, в котором Вы зафиксируете все самые важные предметы, которые понадобятся Вам в быту. Следует сразу же вычеркнуть мысли об установке техники и мебели, которой Вы заведомо не будете пользоваться. Например, если Вы не фанаты кулинарного искусства и духовка нам нужна максимум один раз в год, то ее проще заменить более компактным аэрогрилем. Вместительный холодильник заменить на более маленький и узкий. Минимизация лишней техники позволит более свободно распоряжаться пространством.
Традиционная барная стойка станет отличным решением для кухни в малометражке. Ведь она может служить и рабочей поверхностью для приготовления пищи, и обеденной зоной, и местом для посиделок с друзьями. При всем при этом она занимает минимальное количество пространства в кухне. Еще одно преимущество барной стойки – благодаря незамысловатым формам она сочетается практически с любыми стилями, в связи с чем способна украсить и функционально разгрузить практически любую, даже очень скромную по размерам кухню.
Ни для кого не секрет, что достичь увеличения пространства с легкостью удается при помощи использования в интерьере светлых оттенков. Авторы данного проекта и воспользовались этим простым правилом. Обилие стеклянных и металлических деталей придало интерьеру дополнительный объем, а прозрачные белоснежные тюли обеспечили приток солнечного света в комнату.
Проект однозначно удался, в кухне абсолютно отсутствует ощущение загруженности и нехватки пространства. Главное не пренебрегать деталями и аксессуарами, и добавить свое яркое пятно в этот белоснежный интерьер.
Выбирая дизайн маленьких кухонь для малогабаритных квартир, старайтесь наиболее эффективно использовать углы. В них можно устанавливать шкафы и тумбы. И вообще, угловая мебель намного вместительней обычной.
Пример грамотного применения угловой мебели представлен авторами проекта SKCONCEPT DESIGN PARIS . Функциональный кухонный гарнитур с обилием шкафчиков плавно перетекает в стол, который отлично подходит для приема пищи.
Если у Вас напрочь отсутствует желание ютиться на маленькой кухне и Вы тяготеете к большим пространствам – выходом станет объединение кухонной и гостиной зоны. Такой вариант обустройства действительно избавит Вас от пребывания в маленьком замкнутом пространстве. В таком случае происходит разделение пространства на три зоны:
- кухонная зона;
-столовая зона;
-гостиная зона.
Если планировка Вашей квартиры позволяет сделать подобную перепланировку – стоит задуматься о подобном варианте перепланировки.
Выигрышным моментом в организации кухонного пространства становится тумба, встроенная в нишу под окном. Таким образом можно сразу убить двух зайцев: сохранить подоконник, использовав его по назначению и создать пространство для хранения кухонной утвари.
Создатели проекта не побоялись перегрузить интерьер пестрыми красками и не зря! Благодаря им кухня получилась очень теплой и наверняка должна стать центром домашнего уюта. Здесь будет комфортно провести время хозяйке дома в процессе приготовления пищи, а также насладиться чашечкой чая, обсуждая новости с подружками.
Не стоит поддаваться сложившемуся стереотипу о том, то применение ярких красок неуместно на маленькой кухне. При умелом сочетании цветов получится освежить Вашу кухню и добавить ей оригинальности. Однако необходимо иметь ввиду, что рекомендуется использование не более двух-трех цветов дабы не перенасытить интерьер красками.
Как уже было упомянуто ранее, использование стеклянных и металлических деталей, монохромных цветов и строгих линий придает интерьеру объем. Все перечисленные атрибуты как нельзя лучше подойдут для использования в стиле минимализм. Позволительно здесь использовать просторные шкафы , которые вместят в себя всю кухонную утварь. Добавьте стилистические акценты и Ваша кухня заиграет совсем по-новому.
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