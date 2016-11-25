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22 показательных примеров преображения прихожей

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
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Прихожая – это первая комната, которую видят гости, когда заходят в ваш дом. А это отличный повод немного отвлечься от преображения гостиной и спальни и обратить внимание на визитную карточку квартиры. Какие идеи приходят на ум, когда вы задумываетесь об улучшении дизайна прихожей? Поставить на тумбочку букетик свежих цветов, поменять люстру, повесить настенные часы… Кажется, что все просто, но стоит только приступить к реализации, получается совсем не так гармонично, как представлялось. 

Даже среди опытных дизайнеров прихожая считается сложным пространством. Функциональное предназначение комнаты далеко не всегда сочетается с ее размерами. Как сделать, чтобы узкая комната выглядела современно, элегантно и при этом в ней было, где развернуться и жителям дома, и приглашенным на ужин гостям. Об этом и пойдет речь в этой Книге идей. 22 прихожих – 22 яркие идеи, многие из которых вы сможете реализовать в своем доме. 

1. Встроенная мебель решает проблему узкого пространства

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

2. Изогнутая стенка делает интерьер незаурядным

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

3. Прихожая с деревянной лестницей и приглушенным освещением

I NEUTRI PERFETTI, Melissa Giacchi Architetto d'Interni Melissa Giacchi Architetto d'Interni Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni

Melissa Giacchi Architetto d'Interni
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni
Melissa Giacchi Architetto d'Interni

4. Раздвижные двери в кухню оставляют больше места для прихожей

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

5. Картины визуально расширяют помещение

Casa M - Latina, Emanuela Gallerani Architetto Emanuela Gallerani Architetto Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Emanuela Gallerani Architetto

Emanuela Gallerani Architetto
Emanuela Gallerani Architetto
Emanuela Gallerani Architetto

6. Подвесной потолок и осветительные панели

PRIVATE APARTMENT_BO, cristianavannini | arc cristianavannini | arc Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

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7. Мини-библиотека отделяет гостиную от спальни

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

10. Классический вход и светодиодная панель

Prati House, Mohamed Keilani Interiors Mohamed Keilani Interiors Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле
Mohamed Keilani Interiors

Mohamed Keilani Interiors
Mohamed Keilani Interiors
Mohamed Keilani Interiors

8. Картины и фото на полу – тренд сезона

Attico contemporaneo , cristina zanni designer cristina zanni designer Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
cristina zanni designer

cristina zanni designer
cristina zanni designer
cristina zanni designer

9. Минимализм, выполненный со вкусом

house#01, andrea rubini architetto andrea rubini architetto Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Дерево Серый
andrea rubini architetto

andrea rubini architetto
andrea rubini architetto
andrea rubini architetto

11. Средиземноморский стиль

SUBURRA , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

12. Полный минимализм и встроенная мебель

Progetti, luigi bello architetto luigi bello architetto Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
luigi bello architetto

Progetti

luigi bello architetto
luigi bello architetto
luigi bello architetto

13. Современное лобби с мини-библиотекой

NEAR Architecture Eur, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

14. Декор из подручных средств

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

15. Модная модульная мебель

Da un soggiorno con una scala in legno si sale in mansarda..., Falegnameria Ferrari Falegnameria Ferrari Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Falegnameria Ferrari

Falegnameria Ferrari
Falegnameria Ferrari
Falegnameria Ferrari

16. Не просто прихожая, а место для отдыха

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

17. Зал с керамическим полом

Casa Bernini (Milano), studiodonizelli studiodonizelli Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

18. Освещение для интеллектуалов

respirando arte., desink.it desink.it Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
desink.it

desink.it
desink.it
desink.it

19. Длинный, узкий коридор с книжным шкафом и фотографиями

PRIVATE APARTMENT_MNG, cristianavannini | arc cristianavannini | arc Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

20. У каждого квадратного метра – своя функция

CASA G+M, GRAZIANI & DICEMBRINO GRAZIANI & DICEMBRINO Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO

GRAZIANI & DICEMBRINO
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO
GRAZIANI & DICEMBRINO

21. Небольшой отдельный вход со стороны ванной комнаты

SUBURRA , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

22. Современная прихожая в стиле IKEA

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy
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