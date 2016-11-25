22 показательных примеров преображения прихожей

Прихожая – это первая комната, которую видят гости, когда заходят в ваш дом. А это отличный повод немного отвлечься от преображения гостиной и спальни и обратить внимание на визитную карточку квартиры. Какие идеи приходят на ум, когда вы задумываетесь об улучшении дизайна прихожей? Поставить на тумбочку букетик свежих цветов, поменять люстру, повесить настенные часы… Кажется, что все просто, но стоит только приступить к реализации, получается совсем не так гармонично, как представлялось.

Даже среди опытных дизайнеров прихожая считается сложным пространством. Функциональное предназначение комнаты далеко не всегда сочетается с ее размерами. Как сделать, чтобы узкая комната выглядела современно, элегантно и при этом в ней было, где развернуться и жителям дома, и приглашенным на ужин гостям. Об этом и пойдет речь в этой Книге идей. 22 прихожих – 22 яркие идеи, многие из которых вы сможете реализовать в своем доме.