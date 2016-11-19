12 современных идей, которые стоит скопировать из этой маленькой кухни

Вот, если бы у меня была нормальная, большая кухня, я бы в ней такооой дизайн сделала, такие блюда бы могла приготовить, столько гостей бы пригласила. А что с этой маленькой кухоньки возьмешь… Как ее не украшай, все равно выглядит старомодно и творить на ней ну никакого удовольствия , – говорят многие домохозяйки. Сегодня мы развенчаем этот миф и продемонстрируем, какой современной и просторной может быть крошечная кухонька. Опытные дизайнеры-консультанты делятся профессиональными секретами. Все 12 идей вы сможете без труда протестировать у себя дома, и уже через несколько недель из тесной и невзрачной ваша кухня превратится в самый уютный уголок квартиры, на которой вы будете вдохновенно воплощать в жизнь самые смелые гастрономические фантазии.