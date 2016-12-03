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Небольшая квартира-студия, которая не оставит вас равнодушными

Перла Вереника Перла Вереника
homify Балкон и терраса в стиле модерн
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Первое, что приходит на ум, при словах об эталоне стиля и элегантности, это, конечно же – Париж, и его необыкновенная атмосфера. И в этот раз мы решили рассказать об одном из таких воплощений парижского колорита – небольшой квартире площадью всего 22 квадратных метра. Эта очаровательная квартира-студия буквально преобразилась благодаря рациональной организации пространства и оригинальным дизайнерским решениям. 

Максимальное использование пространства

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Основной идеей проекта было максимально использовать пространство, чтобы найти и уединенное место для сна, и уголок для кухни, и простор для сбора друзей. Для реализации всех этих задумок был сделан дополнительный ярус – здесь разместилась спальня. Лестница на второй этаж не занимает лишнего места, под ней – тумба для телевизора, а рядом со ступенями – удобное место для отдыха у окошка. 

При реконструкции помещения дизайнеры приложили немало усилий для того, чтобы не только создать новый, современный интерьер, но и сохранить элементы старинных деревянных конструкций, красоту паркета, что несомненно придало квартире индивидуальность стиля и элегантность.

Благородный серый цвет

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Пространство кухни оформлено в сдержанной цветовой палитре серо-стального оттенка: шкафы, стены и даже пол выдержаны в едином ключе. Хотя, не без интересных деталей, оживляющий интерьер. Например, напольная плитка в своем рисунке имеет ненавязчивый геометрический узор. 

Конечно, кухня в этой квартире-студии небольшая, но оборудована всем необходимым: от настенных полок до встроенных систем хранения. 

Несколько метров для ванной комнаты

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В этом компактном пространстве нашлось место и для полноценной ванной комнаты: умывальник с тумбой, ванна, полотенце-сушитель. Благодаря детальной планировке каждая деталь интерьера заняла свой уголок и интерьер не смотрится перегруженным и скучным. Большую роль в этом сыграла отделка стен и полки под умывальником в единой стиле, а также – небольшое окошко, дающее дополнительное освещенность и свежесть этой ванной комнате.

Эклектичный и гармоничный

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Пространство гостиной встречает нас очень светлым, контрастным и жизнерадостным интерьером. На фоне белых стен выделяются черные рамы окон и темный диван с яркими подушками. Маленькие столики разнообразной формы привносят элемент игры и движения в интерьер, здесь каждый может настроить пространство под свой вкус. 

Небольшие элементы старины в виде потолочных балок из темной древесины и венецианское зеркало делают интерьер этого небольшого пространства более многоплановым и структурным. С одной стороны – все обставлено очень просто, но именно благодаря таким деталям чувствуешь индивидуальный характер квартиры.

Оазис в центре города

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В Париже, как и в любом большом городе, свежий воздух и близость к природе – это большая редкость. Поэтому пространство небольшого балкона было решено задействовать в полной мере, создав здесь уютный уголок, утопающий в зелени цветов. Многолетние растения в кадках долгие годы послужат украшением балкона, на полу – зеленый коврик, похожий на яркий газон. А яркая мебель в цветах фуксии и лаванды – словно маленький взрыв жизнерадостности в любую погоду. 

В маленькой квартире ценят каждый уголок

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Как мы говорили, лестница в этой квартире – равноправный элемент декора и организации пространства. Конструкция ее очень легкая и максимально пропускает лучи света из окон в дальние уголки комнаты. Под лестницей расположены ящики для хранения, которые также используются как тумба для телевизора и места для отдыха у окошка – на ярких подушках. Здесь же – в уголке рядом с окном оборудована небольшая библиотека с полками для книг.

Уединенная спальная на втором ярусе

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На втором ярусе этой квартиры расположилась уютная спальня. Кровать удобно устроилась возле стены, отгороженная от остального пространства высоким бортиком. Здесь есть и еще один секрет – окошко на потолке над кроватью дает дополнительное освещение днем и великолепный вид на звездное небо ночью. 

Футуристичный дом со вкусом к жизни
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