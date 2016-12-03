Небольшая квартира-студия, которая не оставит вас равнодушными

Основной идеей проекта было максимально использовать пространство, чтобы найти и уединенное место для сна, и уголок для кухни, и простор для сбора друзей. Для реализации всех этих задумок был сделан дополнительный ярус – здесь разместилась спальня. Лестница на второй этаж не занимает лишнего места, под ней – тумба для телевизора, а рядом со ступенями – удобное место для отдыха у окошка.

При реконструкции помещения дизайнеры приложили немало усилий для того, чтобы не только создать новый, современный интерьер, но и сохранить элементы старинных деревянных конструкций, красоту паркета, что несомненно придало квартире индивидуальность стиля и элегантность.