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Спальня по фен-шуй: 10 практичных советов

Перла Вереника Перла Вереника
Family Home, Ruth Noble Interiors Ruth Noble Interiors Спальная комната Кровати и изголовья
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Всегда важно обустроить пространство спальни таким образом, чтобы чувствовать себя здесь действительно защищенным и расслабленным, позволить себе отключиться от забот действительности и получить полноценный отдых. Как этого достичь? Способов по оформлению спальни есть множество. Один из них – учитывать принципы планировки помещений древнекитайской системы Фен-шуй. Кстати, эти советы вполне применимы к современным интерьерам и действительно помогут придать спальне гармоничность и уют.

1. Кровать у стены

Vivienda Martinez de la Rosa, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Спальня в стиле модерн
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

Фен-шуй советует не ставить кровать в центре комнаты, ваш сон будет более спокойным, если за изголовьем примыкает к стене.

2. Цветы в спальне

Audrie chest of drawers Loaf Спальня в рустикальном стиле
Loaf

Audrie chest of drawers

Loaf
Loaf
Loaf

Эстетическая красота – важный элемент учения Фен-шуй, букет цветов в спальне сделает ваш интерьер более мягким и естественным.

3. Будьте осторожны с зеркалом в спальне

Modern Bedroom Casa Più Arredamenti modern bedroom
Casa Più Arredamenti

Modern Bedroom

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

В отношении зеркал в спальне учение Фен-шуй очень категорично – не стоит размещать глянцевые, отражающие свет поверхности напротив кровати. Если вы не можете убрать зеркало из зоны, где вы спите – хотя бы закрывайте его чем-нибудь на ночь. 

4. Интерьер в спокойных тонах

Leman Street, The Manser Practice Architects + Designers The Manser Practice Architects + Designers Спальня в стиле модерн
The Manser Practice Architects + Designers

Leman Street

The Manser Practice Architects + Designers
The Manser Practice Architects + Designers
The Manser Practice Architects + Designers

Хорошей цветовой палитрой для спальни согласно учению Фен-шуй станут нейтральные, близкие к телесным оттенки: от белого и жемчужно-розового до темно-бежевого и коричневого.

5. Парный декор

EIY HOUSE Esra Kazmirci Mimarlik Спальня в стиле модерн
Esra Kazmirci Mimarlik

EIY HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Для привлечения удачи и благополучия Фен-шуй советует использовать парные элементы декора: две согласующиеся картины на стене  у изголовья, пара одинаковых светильников или статуэток по обеим сторонам от кровати. 

6. Правильная кровать

Master Bedroom Ruth Noble Interiors Спальная комната Кровати и изголовья
Ruth Noble Interiors

Master Bedroom

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

Кровать с точки зрения Фен-шуй должна иметь достаточно высокие ножки и чистое, пустое пространство внизу – без встроенных ящиков для хранения. Это поможет свободному течению энергии Ци, которая должна циркулировать вокруг вашей кровати и тела, когда вы спите. 

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7. Спать лучше подальше от двери

Edinburgh Town House, Neale Smith Photography Neale Smith Photography Спальня в эклектичном стиле
Neale Smith Photography

Edinburgh Town House

Neale Smith Photography
Neale Smith Photography
Neale Smith Photography

Не стоит располагать кровать сразу напротив двери, лучше выберите самый уединенный уголок комнаты по диагонали от входа. 

8. Не забывайте о свободном пространстве

Bedroom Baufritz (UK) Ltd. Спальня в стиле модерн
Baufritz (UK) Ltd.

Bedroom

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

Даже в небольшой комнате постарайтесь разместить кровать таким образом, чтобы к ней можно было подойти с двух сторон, не придвигая плотно к стене. Согласно учению Фен-шуй это поможет вам получить полноценный отдых во время сна и обновление сил.

9. Мягкое освещение

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography Спальня в стиле модерн
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

Чтобы обеспечить спокойную атмосферу в спальне, избегайте резкого и яркого освещения и не размещайте потолочные светильники прямо над кроватью. Вместо этого лучше использовать несколько настенных бра у изголовья или небольшие настольные лампы рядом с кроватью. И конечно же, не забывайте про естественное освещение, позвольте солнечному свету свободно проникать в комнату. 

10. Избавьтесь от ТВ

Спальня Mestre Fratelli Barri Спальня в классическом стиле
Fratelli Barri

Спальня Mestre

Fratelli Barri
Fratelli Barri
Fratelli Barri

Телевизор и компьютер – нежелательные элементы интерьера спальни. Они привносят в комнату стресс и суеты, не позволяя вам отдохнуть от каждодневного давления забот и проблем.

Деревянный домик у озера

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