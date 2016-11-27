Спальня по фен-шуй: 10 практичных советов

Всегда важно обустроить пространство спальни таким образом, чтобы чувствовать себя здесь действительно защищенным и расслабленным, позволить себе отключиться от забот действительности и получить полноценный отдых. Как этого достичь? Способов по оформлению спальни есть множество. Один из них – учитывать принципы планировки помещений древнекитайской системы Фен-шуй. Кстати, эти советы вполне применимы к современным интерьерам и действительно помогут придать спальне гармоничность и уют.