Спальня по фен-шуй: 10 практичных советов

Всегда важно обустроить пространство спальни таким образом, чтобы чувствовать себя здесь действительно защищенным и расслабленным, позволить себе отключиться от забот действительности и получить полноценный отдых. Как этого достичь? Способов по оформлению спальни есть множество. Один из них – учитывать принципы планировки помещений древнекитайской системы Фен-шуй. Кстати, эти советы вполне применимы к современным интерьерам и действительно помогут придать спальне гармоничность и уют.
Фен-шуй советует не ставить кровать в центре комнаты, ваш сон будет более спокойным, если за изголовьем примыкает к стене.
Эстетическая красота – важный элемент учения Фен-шуй, букет цветов в спальне сделает ваш интерьер более мягким и естественным.
В отношении зеркал в спальне учение Фен-шуй очень категорично – не стоит размещать глянцевые, отражающие свет поверхности напротив кровати. Если вы не можете убрать зеркало из зоны, где вы спите – хотя бы закрывайте его чем-нибудь на ночь.
Хорошей цветовой палитрой для спальни согласно учению Фен-шуй станут нейтральные, близкие к телесным оттенки: от белого и жемчужно-розового до темно-бежевого и коричневого.
Для привлечения удачи и благополучия Фен-шуй советует использовать парные элементы декора: две согласующиеся картины на стене у изголовья, пара одинаковых светильников или статуэток по обеим сторонам от кровати.
Кровать с точки зрения Фен-шуй должна иметь достаточно высокие ножки и чистое, пустое пространство внизу – без встроенных ящиков для хранения. Это поможет свободному течению энергии Ци, которая должна циркулировать вокруг вашей кровати и тела, когда вы спите.
Не стоит располагать кровать сразу напротив двери, лучше выберите самый уединенный уголок комнаты по диагонали от входа.
Даже в небольшой комнате постарайтесь разместить кровать таким образом, чтобы к ней можно было подойти с двух сторон, не придвигая плотно к стене. Согласно учению Фен-шуй это поможет вам получить полноценный отдых во время сна и обновление сил.
Чтобы обеспечить спокойную атмосферу в спальне, избегайте резкого и яркого освещения и не размещайте потолочные светильники прямо над кроватью. Вместо этого лучше использовать несколько настенных бра у изголовья или небольшие настольные лампы рядом с кроватью. И конечно же, не забывайте про естественное освещение, позвольте солнечному свету свободно проникать в комнату.
Телевизор и компьютер – нежелательные элементы интерьера спальни. Они привносят в комнату стресс и суеты, не позволяя вам отдохнуть от каждодневного давления забот и проблем.