Огнезащита загородных домов

Каждый житель большого города рано или поздно задумывается о постройке собственного загородного дома. Люди тянутся к природе, каждый хочет хоть пару дней в неделю побыть вдали от шумных улиц и пыльных зданий. Поскольку популярность загородных домов растет в геометрической прогрессии, то к таким домам уже предъявляются гораздо более высокие требования, в частности требования по безопасности от огня.

Чаще всего загородные дома строятся по индивидуальным проектам. У них сложная конструкция и планировка, нетипичное исполнение многих конструктивных элементов здания. Все эти условия требуют и специальных мер по защите от огня.

В загородных домах стремитесь всегда ставить максимально эффективную защиту от огня. Это объясняется двумя причинами: во-первых, дом находится за городом и ехать к нему специалисты будут довольно долго. А во-вторых, обычно такие дома оцениваются очень высоко, поэтому высокая защита от пожаров просто обязана входить в стоимость проекта.

В случае с деревянными домами многие до сих пор думают, что это самый подверженный к пожарам материал. Но это совсем не так. Важную роль в деревянных домах играют современные методы и средства огнезащиты, а также материалы, которые используются при строительстве таких домов.

В этой статье мы рассмотрим виды защиты от пожаров и способы ее воздействия на огонь. Какую защиту от огня лучше всего выбирать и важны ли в этом случае материалы, из которых построен ваш дом. Приятного чтения!