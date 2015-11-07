Огнезащита загородных домов

Каждый житель большого города рано или поздно задумывается о постройке собственного загородного дома. Люди тянутся к природе, каждый хочет хоть пару дней в неделю побыть вдали от шумных улиц и пыльных зданий. Поскольку популярность загородных домов растет в геометрической прогрессии, то к таким домам уже предъявляются гораздо более высокие требования, в частности требования по безопасности от огня.
Чаще всего загородные дома строятся по индивидуальным проектам. У них сложная конструкция и планировка, нетипичное исполнение многих конструктивных элементов здания. Все эти условия требуют и специальных мер по защите от огня.
В загородных домах стремитесь всегда ставить максимально эффективную защиту от огня. Это объясняется двумя причинами: во-первых, дом находится за городом и ехать к нему специалисты будут довольно долго. А во-вторых, обычно такие дома оцениваются очень высоко, поэтому высокая защита от пожаров просто обязана входить в стоимость проекта.
В случае с деревянными домами многие до сих пор думают, что это самый подверженный к пожарам материал. Но это совсем не так. Важную роль в деревянных домах играют современные методы и средства огнезащиты, а также материалы, которые используются при строительстве таких домов.
В этой статье мы рассмотрим виды защиты от пожаров и способы ее воздействия на огонь. Какую защиту от огня лучше всего выбирать и важны ли в этом случае материалы, из которых построен ваш дом. Приятного чтения!
Главными критериями выбора системы защиты от огня являются:
- Эффективность работы системы
- Возможность уменьшить ущерб от пожара или вообще свести его к нулю
Обычно система защиты от огня рассчитана не только на спасение людей путем своевременного предупреждения их об опасности, но и на защиту материальных ценностей в доме. Очень часто возможность возгорания в домах увеличивается за счет неправильной планировки технических и хозяйственных помещений.
Одним из самых эффективных и грамотных методов борьбы с огнем является системный подход. Этот способ подразумевает целую группу механизмов, которые должны включиться практически одновременно, но все они должны иметь различные способы воздействия на огонь. К этой категории относятся и зависимые системы пожаротушения, и автономные системы борьбы с огнем, и даже те системы, которые запускаются принудительно с помощью пульта.
Главный принцип этого способа в том, что что система должна получить минимум два или даже три сигнала от разных датчиков. Только в этом случае процесс борьбы с огнем будет наиболее эффективным и рациональным.
Начинать выбирать вид системы защиты от огня всегда следует с выбора действующего компонента. В частных домах обычно люди отдают предпочтение воде, как защитнику и помощнику в борьбе с огнем. Это не совсем правильное решение, ведь
что не удалось уничтожить огню, уничтожит вода. Эта поговорка в данном случае очень верна, ведь вода не менее опасна, чем огонь. Лучше выбирайте что-либо более безопасное. Существуют также газовые и порошковые системы борьбы с пожарами.
Еще одним минусом воды является зимний период времени. В неотапливаемых помещениях вода скорее всего замерзнет, и в случае пожара не принесет Вам никакой пользы, позволив огню сделать свое черное дело.
Лучше всего проконсультироваться у специалистов, они наверняка предложат Вам варианты получше и понадежнее. Например газовая или порошковая система пожаротушения. И в этом вопросе никак нельзя назвать фактор стоимости системы решающим – ведь и дорогие и дешевые системы тушат пожары. Главной проблемой считаются ложные срабатывания.
Многие пользователи сейчас считают одним из важнейших критериев при выборе системы пожаротушения автономность. То есть когда система самостоятельно решает, нужен ли ей запуск или нет, и потом сама определяет алгоритм действий при пожаре. Эта система во многих случаях спасала различные ситуации. К этой категории также относятся и модульные системы, которые отличаются наличием термозапуска в каждом из установленных модулей (система срабатывает в тот момент, когда температура в помещении превышает заданные параметры).
В автономных и модульных системах все равно есть свои значительные недостатки, которые могут быть крайне опасными в неподходящей ситуации. Например, в модульной системе модули срабатывают один за другим. То есть первым в борьбу с огнем вступает тот модуль, который ближе к источнику огня. Однако часто мощности одного модуля не хватает для того чтобы справиться с огнем и предотвратить его распространение. В этом случае огонь только разрастется, а драгоценные минуты буду упущены безвозвратно.
Химическими средствами для защиты от пожаров обычно называют лаки, краски и эмали, покрытия и обмазки, пропитки, которыми обрабатывают уже готовые сооружения. Такое средство выбирается в зависимости от назначения и области, в которой будет применяться.
- Огнезащитные лаки. Образуют на поверхности тонкую защитную пленку, которая отлично защищает от возгорания и обладает декоративным эффектом.
- Огнезащитные краски и эмали. Образуют на поверхности тонкий непрозрачный слой. Этот слой не позволяет материалу возгораться и препятствует распространению пламени по поверхности.
- Огнезащитные покрытия и обмазки. Это составы пастообразного вида. Декоративными свойствами не обладают, но хорошо защищают от возгорания поверхность.
- Пропитки-антипирены.
Составы для пропитки могут быть как водорастворимыми, так и органорастворимыми. Для органорастворимых составов зачастую требуется использование горючих и опасных растворителей. Поэтому использование пропитывающего состава на водной основе гораздо более безопасно. Составы на водной основе очень популярны в строительстве загородных домов. Водорастворимые пропиточные средства для защиты можно разделить по степени устойчивости к вымыванию из древесины компонентов на вымываемые, невымываемые, легковымываемые и трудновымываемые средства.
Обычно всякие огнезащитные средства применяют при обработке деревянных домов и сооружений, которые эксплуатируются в условиях, где нет прямого и продолжительного воздействия влаги. Исходя из этой информации, в массах широко используют водорастворимые вымываемые и легковымываемые составы. Невымываемые и трудновымываемые составы применяют для тех конструкций, которые находятся в условиях повышенной влажности.
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