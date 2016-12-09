Покрытия для столешниц: 10 современных идей

Толщина стекла является еще одним важным вопросом. В этих случаях мы рекомендуем брать толщину в диапазоне от 2 до 5 сантиметров, чтобы сделать его жестким, но не слишком тяжелым. И это также будет зависеть от видимости, которую вы хотите иметь на поверхности под ним.