Покрытия для столешниц: 10 современных идей

Чтобы наслаждаться вашей кухней, вам нужно создать правильную окружающую среду. Кухня в деревенском стиле сделает теплую и уютную атмосферу, минималистский или современный стиль заставят почувствовать себя очень эксклюзивно. Сегодня представляем варианты столешниц, которые изменят вид вашей кухни без глобальных реформ.
Если вы хотите придать особый шарм к простой конструкции, то добавьте стеклянное покрытие, в течение нескольких минут внешний вид будет преобразован в современный и стильный дизайн.
Стеклянное покрытие может функционировать как слой блеска поверх непрозрачного материала, но также может украсить себя, благодаря разнообразию цветов, толщины и отделки.
Если вы хотите иметь футуристическое изображение на вашей кухне или достичь современного дизайна, то нужно в таком случае кристальное покрытие. Оно приносит красоту и яркость, дает стилизованный, элегантный и тонкий внешний вид.
Стеклянные пластины на столе помогут вам придать блеск вашей мебели и защитить природные материалы вашего стола. Это подойдет для мрамора, дерева, но не стали.
Это пример того, как покрытие из данного материала может украсить вашу кухню, отражая рисунок стены. В этом случае ,благодаря дизайнерам столешница не только функционирует в качестве защиты, но и отражательные свойства также используются для повторения рисунков.
Если стиль кантри для кухни нужно сделать более современным, то добавьте стеклянные и глянцевые поверхности, особенно для столешницы. Хорошо использовать и натуральные материалы. Для контраста со столешницей можно добавить яркий фартук.
Другим важным преимуществом стекла является универсальность его цвета и прозрачность. Для представленной конструкции, например, использовалось стеклянное покрытие черного цвета, который идеально сочетается с остальной частью конструкции.
Толщина стекла является еще одним важным вопросом. В этих случаях мы рекомендуем брать толщину в диапазоне от 2 до 5 сантиметров, чтобы сделать его жестким, но не слишком тяжелым. И это также будет зависеть от видимости, которую вы хотите иметь на поверхности под ним.
Другой способ использования покрытий с цветными вкраплениями заключается в создании контрастов и узоров, которые повторяются в дизайне. В этом случае черный цвет шкафов и ламп дополняется покрытием столешниц.
Для некоторых преимущество этого материала состоит именно в его непрозрачности. Он подходит и для классического, и для инновационного минималистского дизайна. Тем самым подчеркивая их характерные черты.