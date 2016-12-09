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Покрытия для столешниц: 10 современных идей

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Dúplex, AZ Diseño AZ Diseño Кухня в стиле модерн
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Чтобы наслаждаться вашей кухней, вам нужно создать правильную окружающую среду. Кухня в деревенском стиле сделает теплую и уютную атмосферу, минималистский или современный стиль заставят почувствовать себя очень эксклюзивно. Сегодня представляем варианты столешниц, которые изменят вид вашей кухни без глобальных реформ.

1. Яркость и свет

Umbau/Machbarkeitsstudie MFH Zürich, mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA Кухня в классическом стиле Стекло Синий
mmarch gmbh – Mader Marti Architektur ETH SIA

mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA
mmarch gmbh – Mader Marti Architektur ETH SIA
mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA

Если вы хотите придать особый шарм к простой конструкции, то добавьте стеклянное покрытие, в течение нескольких минут внешний вид будет преобразован в современный и стильный дизайн.

2. Выделение цвета на каждой поверхности

Dúplex, AZ Diseño AZ Diseño Кухня в стиле модерн
AZ Diseño

AZ Diseño
AZ Diseño
AZ Diseño

Стеклянное покрытие может функционировать как слой блеска поверх непрозрачного материала, но также может украсить себя, благодаря разнообразию цветов, толщины и отделки.

3. Ультрасовременный дизайн

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores Кухня в стиле модерн
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

Если вы хотите иметь футуристическое изображение на вашей кухне или достичь современного дизайна, то нужно в таком случае кристальное покрытие. Оно приносит красоту и яркость, дает стилизованный, элегантный и тонкий внешний вид.

4. Плитка

Cocina Los Tuxtlas., arQing arQing Кухня в стиле модерн
arQing

arQing
arQing
arQing

Стеклянные пластины на столе помогут вам придать блеск вашей мебели и защитить природные материалы вашего стола. Это подойдет для мрамора, дерева, но не стали.

5. Комбинация материалов для каждой стены

Perdizes I, Casa 2 Arquitetos Casa 2 Arquitetos Кухня в стиле модерн
Casa 2 Arquitetos

Casa 2 Arquitetos
Casa 2 Arquitetos
Casa 2 Arquitetos

Это пример того, как покрытие из данного материала может украсить вашу кухню, отражая рисунок стены. В этом случае ,благодаря дизайнерам столешница не только функционирует в качестве защиты, но и отражательные свойства также используются для повторения рисунков.

6. Цвет и традиции действуют в современной кухне

APARTAMENTO KG, Raquel Junqueira Arquitetura Raquel Junqueira Arquitetura Кухня в стиле модерн
Raquel Junqueira Arquitetura

Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura

Если стиль кантри для кухни нужно сделать более современным, то добавьте стеклянные и глянцевые поверхности, особенно для столешницы. Хорошо использовать и натуральные материалы. Для контраста со столешницей можно добавить яркий фартук.

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7. Мозаика, дерево и угольно-черный цвет

Cobertura Barra, ASP Arquitetura ASP Arquitetura Кухня в стиле модерн
ASP Arquitetura

ASP Arquitetura
ASP Arquitetura
ASP Arquitetura

Другим важным преимуществом стекла является универсальность его цвета и прозрачность. Для представленной конструкции, например, использовалось стеклянное покрытие черного цвета, который идеально сочетается с остальной частью конструкции.

8. Стекло

Haus S, Schenker Salvi Weber Schenker Salvi Weber Кухня в стиле модерн
Schenker Salvi Weber

Schenker Salvi Weber
Schenker Salvi Weber
Schenker Salvi Weber

Толщина стекла является еще одним важным вопросом. В этих случаях мы рекомендуем брать толщину в диапазоне от 2 до 5 сантиметров, чтобы сделать его жестким, но не слишком тяжелым.  И это также будет зависеть от видимости, которую вы хотите иметь на поверхности под ним.

9. Дизайн и контрасты

Casa Ilha das Flores, Arq. Leonardo Silva Arq. Leonardo Silva Кухня в стиле модерн
Arq. Leonardo Silva

Arq. Leonardo Silva
Arq. Leonardo Silva
Arq. Leonardo Silva

Другой способ использования покрытий с цветными вкраплениями заключается в создании контрастов и узоров, которые повторяются в дизайне. В этом случае черный цвет шкафов и ламп дополняется покрытием столешниц.

10. Акрил

Mehrfamilienhaus_H, Fachwerk4 | Architekten BDA Fachwerk4 | Architekten BDA Кухня в стиле модерн
Fachwerk4 | Architekten BDA

Fachwerk4 | Architekten BDA
Fachwerk4 | Architekten BDA
Fachwerk4 | Architekten BDA

Для некоторых преимущество этого материала состоит именно в его непрозрачности. Он подходит и для классического, и для инновационного минималистского дизайна. Тем самым подчеркивая их характерные черты.

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