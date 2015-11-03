Дельные советы о том, как избавиться от запаха сырости

Запах сырости в доме иногда может просто выводить из себя его хозяев. Одежда в шкафах и мягкое любимое кресло становятся влажными. Мало того, наволочки и простыни – как в поезде, вечно сырые. В таких ситуациях остро встает вопрос, как избавиться от запаха сырости? Чтобы дать на него ответ, следует понять, отчего жилище становится сырым.

На первых этажах причиной тому становятся старые, вечно парящие подвалы, в которых водопроводные и отопительные трубы либо вообще не менялись с момента постройки дома, либо уже никто не помнит, когда это было. Через плиты перекрытия пар проникает в квартиру, и там, в виде конденсата оседает на стенах, окнах, мебели и т.д.

Последние этажи тоже довольно часто оказываются в группе риска: забитые ливневки или дырявые крыши приводят к тому, что дождь или снег стекают не по сточным трубам, а прямиком в жилые квартиры.

Иногда в панельных домах осыпаются швы между плитами. Любой дождь с ветром несет с собой в жилье ненавистную сырость.

Некоторые соседи с верхних этажей любят устраивать тем, кто живет ниже, сценарий Всемирного Потопа. При этом влагой набираются не только стены, но и мебель, ковры, вещи. Летом все это высушить можно быстро, а вот в холода после таких случаев в квартире могут начаться очень неприятные моменты.

Плохая вентиляция в жилище тоже способствует возникновению сырости.