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Дельные советы о том, как избавиться от запаха сырости

Shunny_Star Shunny_Star
Loft de 250m², Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Гардеробная в стиле модерн
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Запах сырости в доме иногда может просто выводить из себя его хозяев. Одежда в шкафах и мягкое любимое кресло становятся влажными. Мало того, наволочки и простыни – как в поезде, вечно сырые. В таких ситуациях остро встает вопрос, как избавиться от запаха сырости? Чтобы дать на него ответ, следует понять, отчего жилище становится сырым.

На первых этажах причиной тому становятся старые, вечно парящие подвалы, в которых водопроводные и отопительные трубы либо вообще не менялись с момента постройки дома, либо уже никто не помнит, когда это было. Через плиты перекрытия пар проникает в квартиру, и там, в виде конденсата оседает на стенах, окнах, мебели и т.д.

Последние этажи тоже довольно часто оказываются в группе риска: забитые ливневки или дырявые крыши приводят к тому, что дождь или снег стекают не по сточным трубам, а прямиком в жилые квартиры.

Иногда в панельных домах осыпаются швы между плитами. Любой дождь с ветром несет с собой в жилье ненавистную сырость.

Некоторые соседи с верхних этажей любят устраивать тем, кто живет ниже, сценарий Всемирного Потопа. При этом влагой набираются не только стены, но и мебель, ковры, вещи. Летом все это высушить можно быстро, а вот в холода после таких случаев в квартире могут начаться очень неприятные моменты.

Плохая вентиляция в жилище тоже способствует возникновению сырости.

Избавление от запаха сырости

Loft de 250m², Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Гардеробная в стиле модерн
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores

Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores

Как избавиться от запаха сырости? Это вопрос, который волнует владельцев домов и квартир, где поселился это «недуг». Ведь, кроме внешнего дискомфорта, наносится еще и колоссальный вред здоровью человека (частые простуды, риск возникновения хронических бронхитов, астмы, болезней суставов и т.д.). Давайте решать все по порядку.

1. Устранение причины возникновения сырости

Apartment on Varshavskaya St., St.-Petersburg, Russia homify Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
homify

Apartment on Varshavskaya St., St.-Petersburg, Russia

homify
homify
homify

После анализа причин появления повышенной влажности в домах, сам собой напрашивается ответ на вопрос, как избавиться от запаха сырости? Специалисты советуют сначала ликвидировать причину сырости. Для этого следует провести ряд мероприятий, направленных на устранение проблемы.

Поменять водопроводные, отопительные и канализационные трубы в подвале.

Перекрыть крышу, почистить ливневки.

Оштукатурить наружные швы между плитами перекрытия, а еще лучше зашить их строительным пенопластом, тогда в квартире станет не только сухо, но и тепло.

Провести профилактические беседы с соседями с верхних этажей, а летом лучше проверить или поменять все стояки отопления, чтобы зимой не было неприятных сюрпризов в виде порывов системы.

Проверить, почистить или оснастить новым оборудованием все вентиляционные ходы в квартире.

2. Больше свежего воздуха

Midlife Crisis Loft, Lev Lugovskoy Lev Lugovskoy Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
Lev Lugovskoy

Midlife Crisis Loft

Lev Lugovskoy
Lev Lugovskoy
Lev Lugovskoy

Чаще проветривать помещение. Когда все причины сырости устранены, можно непосредственно заняться вопросом, как избавиться от запаха сырости? Этот запах «селится» везде – не только в стенах, но и в одежде, в шкафах, в мягкой мебели, даже в обуви. Поэтому борьба с ним – задача сложная, но выполнимая.

3. Удаление запаха сырости из комнат

Luxury minimalism, MC Interior MC Interior Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
MC Interior

Luxury minimalism

MC Interior
MC Interior
MC Interior

Возможно, из-за повышенной влажности в жилище на потолке, стенах, под обоями, в углах поселился очень неприятный и опасный для здоровья сосед – плесневый грибок, споры которого очень быстро распространяются по всей квартире. Он может и быть источником запаха. Следует немедленно провести санитарные мероприятия по его уничтожению. Для этого все места образования грибка нужно тщательно обработать следующими средствами: Отбеливатель. Он уничтожает практически все виды плесени, оставляя за собой чистые поверхности. Нашатырный спирт. Удаляет грибок со всех твердых поверхностей (стекло, столешницы). Бура, пищевая сода, уксус, перекись водорода. Это безвредные средства, которые отлично справляются с плесенью Спецсоставы «Антигрибок», «Антиплесень». Отвечая на вопрос, как избавиться от запаха сырости в комнате, специалисты рекомендуют приобрести озонаторы, осушители, установить в комнате автоматический распылитель освежителя воздуха. Хорошо еще включать аромалампы с эфирными маслами апельсина, лимона и т.д.

4. Народные средства

The House creates open land scape, Kenji Yanagawa Architect and Associates Kenji Yanagawa Architect and Associates Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Kenji Yanagawa Architect and Associates

Kenji Yanagawa Architect and Associates
Kenji Yanagawa Architect and Associates
Kenji Yanagawa Architect and Associates

Народный совет: взять 2-3 пачки активированного угля и 100 г поваренной соли. Смешать. Насыпать смесь в емкости (для красоты - можно в декоративную вазочку) и поставить в комнату. Как известно, уголь и соль прекрасно впитывают в себя влагу, а вместе с ней и запах. Раз в неделю смесь надо менять. Очень хорошо нейтрализуют запах сырости помандеры. Это обычный апельсин, в кожуру которого натыканы палочки гвоздики. Красиво, безопасно, приятно пахнет в течение 2-х месяцев. Вместо апельсина можно взять лимон, грейпфрут, мандарин или любой другой цитрусовый плод.

5. Борьба с запахом сырости в шкафах

APARTAMENTO FEMININO, UNUM - ARQUITETURA E ENGENHARIA UNUM - ARQUITETURA E ENGENHARIA Гардеробная в стиле модерн
UNUM – ARQUITETURA E ENGENHARIA

UNUM - ARQUITETURA E ENGENHARIA
UNUM – ARQUITETURA E ENGENHARIA
UNUM - ARQUITETURA E ENGENHARIA

Дерево и производные от него материалы (ДСП, МДФ) охотно впитывают в себя влагу и запахи. Поэтому шкафы, тумбочки, гардеробные, навесные полки и комоды тоже нужно спасать от навязчивого аромата.

Сначала их следует освободить от содержимого.

Хорошо осмотреть все поверхности мебели. Если там загостился грибок, то нужно обработать его вышеперечисленными народными (кроме нашатырного спирта) или готовыми средствами.

Хорошенько шкаф просушить, например, с помощью тепловентилятора. Выдвижные ящики можно вынести погреть на солнышке.

Поставить в шкаф смесь соли и активированного угля. В течение суток влага впитается из стенок шкафа.

Поместить в просушенный шкаф или комод готовые ароматизаторы для мебели или мешочки с душистыми травами. Чаще всего используется для этих целей лаванда. Она и от моли спасает.

Надеемся, ответ на вопрос, как избавиться от запаха сырости в шкафах, понятен всем.

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6. Запах сырости в мягкой мебели – как избавиться?

homify ГостинаяДиваны и кресла
homify

homify
homify
homify

Когда возникает проблема, как избавиться от запаха сырости в мягкой мебели, очевидно, что решить ее достаточно трудно, т.к. под обшивкой находится мягкая основа (в современных диванах и креслах – в основном, это поролон), которая достаточно долго высушивается и продолжает источать ненужные запахи. Но избавляться от этого надо.

Идеальный вариант – вынести мебель на открытый воздух на несколько дней. Под воздействием солнечных лучей и ветра она хорошо просушивается.

Использовать для просушки тепловентиляторы и осушители.

По возможности заменить обивку дивана на новую.

По обивке можно рассыпать молотый кофе или зеленый чай на 10-12 часов.

7. Устранение запаха сырости на одежде и обуви

Нюансы белого, CO:interior CO:interior Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
CO:interior

Нюансы белого

CO:interior
CO:interior
CO:interior

Собираясь утром на работу, очень неприятно надевать на себя дурнопахнущую одежду. Поэтому стоит предпринять ряд мер, направленных на решение проблемы, как избавиться от запаха сырости на одежде.

Однозначно, сначала следует привести в порядок шкаф или комод. Дубленки, шубы, кожаные изделия обязательно вынести на солнце для просушки и проветривания. Эта процедура длиться 2-3 дня. Сначала подсушить, а затем выстирать мелкие вещи. Обувь можно спасти от запаха, если положить в нее смоченный в уксусной эссенции спонжик, и завернуть ее в полиэтиленовый пакет на сутки. Затем обработать обувь нашатырным спиртом и насыпать в нее соль. Оставить вновь на сутки. Снова обработать нашатырем. Положить новые стельки и побрызгать дезодорантом для обуви. 

К тому же очень помогут в этом вопросе и практичные полки и подставки для хранения обуви.

Следуя советам – ваш дом навсегда забудет о сырости

mr sajeev kumar s residence at girugambakkam, near m.i.o.t hospital, chennai ,tamilnadu, Muraliarchitects Muraliarchitects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Muraliarchitects

Muraliarchitects
Muraliarchitects
Muraliarchitects

В этой статье было дано много советов, как избавиться от запаха сырости в домах. Возможно кому-то они очень сильно помогут. Но мы желаем Вам, чтобы эта проблема миновала Ваш дом!

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А вы бы какому методу борьбы с сыростью доверились?

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