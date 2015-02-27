Квартира на проспекте Вернадского

Характерная для ар-деко таинственность и роскошность создавалась в том числе с помощью цвета и материалов. В месте с этим стилем в моду вошли слоновая кость, крокодиловая кожа, алюминий, редкие породы дерева, серебро. Сегодня мы, к счастью, стали более сдержаны в наших вкусах и внимательны к балансу живой природы. С помощью золотистой палитры тканей, в сочетании с молочно-белым и натуральным деревом, достигается не менее убедительный результат.