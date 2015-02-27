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Квартира на проспекте Вернадского

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Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва, Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Кухни в эклектичном стиле
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Элегантный и одновременно сдержанный интерьер этой московской квартиры своим общим настроением напоминает золотые 20-е годы прошлого века. Тогда в Европе правило Ар-Деко, зародившееся, разумеется, во Франции, хоть и впитавшее в себя общеевропейские художественные течения и новаторства предшествовавших 20 лет. Давайте посмотрим в каких деталях и приемах данного интерьера мы найдем отголоски столетней истории стиля.

Гостиная

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва, Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Кухни в эклектичном стиле
Дизайн-бюро Галины Микулик

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва

Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик

Ар-Деко, как синтез модернизма и неокласицизма, сочетает в себе простоту, строгость и закономерность геометрических форм вместе с чистой декоративностью, выраженной в богатстве узоров, роскошности и эксклюзивности материалов. В интерьере, созданном нашим экспертом, мы не видим этнических мотивов или роскошных узоров, зато – четко читающиеся вертикали, сочетание кубизма очерченных линий стола, витрин, подвесного элемента с обтекаемыми формами зачехленных кресел. 

Гостиная

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва, Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Кухни в эклектичном стиле
Дизайн-бюро Галины Микулик

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва

Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик

Характерная для ар-деко таинственность и роскошность создавалась в том числе с помощью цвета и материалов. В месте с этим стилем в моду вошли слоновая кость, крокодиловая кожа, алюминий, редкие породы дерева, серебро. Сегодня мы, к счастью, стали более сдержаны в наших вкусах и внимательны к балансу живой природы. С помощью золотистой палитры тканей, в сочетании с молочно-белым и натуральным деревом, достигается не менее убедительный результат.

Гостиная

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва, Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Гостиные в эклектичном стиле
Дизайн-бюро Галины Микулик

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва

Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик

Кожаные темно-коричневые диваны и экзотические растения, особенно пальмы, были непременным элементом интерьера 20х.

Подсвечник

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва, Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик ГостинаяОсвещение
Дизайн-бюро Галины Микулик

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва

Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик

Этот подвесной подсвечник, безусловно, наш абсолютный современник без всяких ретроспективных мотивов, однако, он прекрасно вписывается в окружающую среду гостиной.

Коридор

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва, Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Дизайн-бюро Галины Микулик

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва

Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик

Филенчатое членение дверей подхватывается геометрией зеркального гардероба. Серия из трех картин визуально превращается в галерею, отражаясь в его дверцах. 

Гостиная

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва, Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Гостиные в эклектичном стиле
Дизайн-бюро Галины Микулик

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва

Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик

Тканевая кулиса на заднем плане необычно сочетается с японской циновкой удзи на полу. Простая геометрия мебели прекрасно уравновешивает этот интересный контраст.

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Спальня

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва, Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Спальня в эклектичном стиле
Дизайн-бюро Галины Микулик

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва

Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик

Кожаная спинка кровати с лакированной деревянной вставкой и  расположенная на уровне глаз полоса зеркал в темной раме могут смело быть записаны в группу последователей Ар-деко.

Кабинет

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва, Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Дизайн-бюро Галины Микулик

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва

Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик

Зигзагообразые линии в дизайне мебели вошли в дому именно в эпоху Ар-Деко. Скрещенные ножки деревянного бюро у окна – дань этому времени.

Кабинет

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва, Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Дизайн-бюро Галины Микулик

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва

Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик

Оттоманка являлась излюбленным предметом интерьера в начале ХХ веке. Сейчас ее форма упростилась, популярность убавилась, но элегантность никуда не ушла.

Ванная

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва, Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Ванная комната в эклектичном стиле
Дизайн-бюро Галины Микулик

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва

Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик

Ванные комнаты в этой квартире выдержаны в одном стиле: молочно-белая сантехника, золотая кафельная плитка, большая плоскость зеркал и обилие света.

Детская

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва, Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Детские комната в эклектичном стиле
Дизайн-бюро Галины Микулик

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва

Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик

А вот и еще одна оттоманка или, в данном случая как-то правильнее сказать, тахта. На этот раз в детской, – царстве наивного кубизма.

Детская

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва, Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Детские комната в эклектичном стиле
Дизайн-бюро Галины Микулик

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва

Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик

И расцветка ковра, и пуфики, и полочки – все квадратное и жизнерадостное. Яркие элементы выглядят свежо и чисто на снежно-белом фоне стен и мебели.

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