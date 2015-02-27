Квартира на проспекте Вернадского

Элегантный и одновременно сдержанный интерьер этой московской квартиры своим общим настроением напоминает золотые 20-е годы прошлого века. Тогда в Европе правило Ар-Деко, зародившееся, разумеется, во Франции, хоть и впитавшее в себя общеевропейские художественные течения и новаторства предшествовавших 20 лет. Давайте посмотрим в каких деталях и приемах данного интерьера мы найдем отголоски столетней истории стиля.
Ар-Деко, как синтез модернизма и неокласицизма, сочетает в себе простоту, строгость и закономерность геометрических форм вместе с чистой
декоративностью, выраженной в богатстве узоров, роскошности и эксклюзивности материалов. В интерьере, созданном нашим экспертом, мы не видим этнических мотивов или роскошных узоров, зато – четко читающиеся вертикали, сочетание
кубизма очерченных линий стола, витрин, подвесного элемента с обтекаемыми формами зачехленных кресел.
Характерная для ар-деко таинственность и роскошность создавалась в том числе с помощью цвета и материалов. В месте с этим стилем в моду вошли слоновая кость, крокодиловая кожа, алюминий, редкие породы дерева, серебро. Сегодня мы, к счастью, стали более сдержаны в наших вкусах и внимательны к балансу живой природы. С помощью золотистой палитры тканей, в сочетании с молочно-белым и натуральным деревом, достигается не менее убедительный результат.
Кожаные темно-коричневые диваны и экзотические растения, особенно пальмы, были непременным элементом интерьера 20х.
Этот подвесной
подсвечник, безусловно, наш абсолютный современник без всяких ретроспективных мотивов, однако, он прекрасно вписывается в окружающую среду гостиной.
Филенчатое членение дверей подхватывается геометрией зеркального гардероба. Серия из трех картин визуально превращается в галерею, отражаясь в его дверцах.
Тканевая
кулиса на заднем плане необычно сочетается с японской циновкой
удзи на полу. Простая геометрия мебели прекрасно уравновешивает этот интересный контраст.
Кожаная спинка кровати с лакированной деревянной вставкой и расположенная на уровне глаз полоса зеркал в темной раме могут смело быть записаны в группу последователей Ар-деко.
Зигзагообразые линии в дизайне мебели вошли в дому именно в эпоху Ар-Деко. Скрещенные ножки деревянного бюро у окна – дань этому времени.
Оттоманка являлась излюбленным предметом интерьера в начале ХХ веке. Сейчас ее форма упростилась, популярность убавилась, но элегантность никуда не ушла.
Ванные комнаты в этой квартире выдержаны в одном стиле: молочно-белая сантехника, золотая кафельная плитка, большая плоскость зеркал и обилие света.
А вот и еще одна оттоманка или, в данном случая как-то правильнее сказать, тахта. На этот раз в детской, – царстве наивного кубизма.
И расцветка ковра, и пуфики, и полочки – все квадратное и жизнерадостное. Яркие элементы выглядят свежо и чисто на снежно-белом фоне стен и мебели.