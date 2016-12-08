6 шагов для строительства современного сборного дома

Если строить дом традиционным способом, то кажется, что между его проектом на бумаге и завершением работ прошла целая вечность. Из-за того, что каждый этап требует определенного алгоритма, а большинство используемых материалов – ожидания и застывания, дни тянутся медленно и терпение стремительно улетучивается. Может пройти несколько месяцев, прежде чем стены, пол и крыша начнут напоминать вам будущий дом.

Вот почему такой популярностью пользуются сегодня сборные дома. При их монтаже используются уже готовые бетонные или деревянные панели, поэтому вы получаете свой желаемый дом довольно быстро. В данной статье мы расскажем обо всех преимуществах строений такого типа перед традиционными. Смотрите и вдохновляйтесь потрясающим результатом!