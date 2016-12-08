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6 шагов для строительства современного сборного дома

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Villa unifamiliare, Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
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Если строить дом традиционным способом, то кажется, что между его проектом на бумаге и завершением работ прошла целая вечность. Из-за того, что каждый этап требует определенного алгоритма, а большинство используемых материалов – ожидания и застывания, дни тянутся медленно и терпение стремительно улетучивается. Может пройти несколько месяцев, прежде чем стены, пол и крыша начнут напоминать вам будущий дом.

Вот почему такой популярностью пользуются сегодня сборные дома. При их монтаже используются уже готовые бетонные или деревянные панели, поэтому вы получаете свой желаемый дом довольно быстро. В данной статье мы расскажем обо всех преимуществах строений такого типа перед традиционными. Смотрите и вдохновляйтесь потрясающим результатом!

1. Выбор участка и строительных материалов

Villa unifamiliare, Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Приняв решение о строительстве сборного дома, вы должны с особой ответственностью подойти к выбору участка для него. Для такого типа строений лучше всего подойдет земля без наклонов и перепадов высоты. Поэтому, выбирать стоит не только город и улицу, но и особенности рельефа местности. Естественно, чем привлекательнее участок – тем его цена дороже.

После подбора места для дома, самое время подумать о материалах для него. Сегодня многие отдают предпочтение экологически чистым образцам, ведь они безопасны для здоровья и окружающей среды. Но и стоимость их гораздо выше искусственных аналогов. Поэтому оцените свои финансовые возможности и подбирайте стройматериалы для сборного дома.

2. Строительство дома

Villa unifamiliare, Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

После того, как вы определились с участком и материалами для будущего дома, самое время начать строительство. основой конструкции является фундамент, который держит всю структуру дома. Его начинают укладывать, убедившись в том, что почва ровная и хорошо уплотнена щебнем или другими фракциями.

Чтобы будущий дом был надежным и устойчивым, рекомендуем обращаться к хорошим специалистам по сборным домам и письменно закрепить все договоренности с ними. В этому случае они будут нести ответственность за качество работ и соответствие выбранного проекта готовому результату. 

3. Стиль дома и проекта

Villa unifamiliare, Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

В компаниях, которые продают сборные дома, работают профессиональные архитекторы, которые могут проконсультировать вас о подходящей стилистике дома для вашей семьи. Ультрасовременные конструкции, минималистичное строение или что-то более классическое. Важно понимать, что данный тип домов подразумевает модульную структуру, которая может состоять из элементов различного дизайна, формы и размера. В зависимости от потребностей заказчика, внутренняя и внешняя отделка может также приобрести любой желаемый вид.

4. Экологические материалы

Villa unifamiliare, Technowood srl Technowood srl Гостиная в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

В настоящее время в названном типе жилья часто используется древесина. Она считается одним из наиболее экологически чистых материалов, легким и экономичным. С ним просто и быстро работать, можно прочно фиксировать отдельные деревянные элементы и гарантировать их прочность и долговечность. К тому же, такой материал имеет отличное соотношение цена-качество.

Открытое пространство внутри помещений является преимущественным, поскольку сборные дома, как правило, небольшие и каждый сантиметр здесь на вес золота. Нейтральная цветовая палитра подойдет идеально, она визуально расширит скромный интерьер. 

5. Ориентация комнат на солнечную сторону

Villa unifamiliare, Technowood srl Technowood srl Гостиная в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Важно обсудить с архитектором ориентацию комнат внутри сборного дома с учетом восхода и захода солнца. Если вы не любите, чтобы солнечные лучи будили вас по утрам, то спальню лучше сделать на западной стороне, если же наоборот – то на восточной. Естественный свет напрямую определяет освещенность комнат, поэтому данные вопрос стоит хорошо продумать на этапе утверждения плана строительства. 

6. Высота потолков

Villa unifamiliare, Technowood srl Technowood srl Гостиная в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Прежде чем одобрить план дома, примите во внимание, какую высоту потолков стоит ожидать в итоге.  Очень низкий дом – это не самое удачное решение, ведь пространства будет мало и весь теплый воздух будет собираться сверху. Слишком высокие потолки также имеют ряд недостатков. 

Дополнительные расходы сборных домов

Villa unifamiliare, Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

В расходной части бюджета сборных домов должны присутствовать затраты на газовые установки, электрические и санитарно-технические материалы. В кухне и ванной комнате не обойтись без сантехники и кафеля на стенах. 

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