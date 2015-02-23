Музей одной картины

Я бы переиначила данный авторами заголовок проект в Интерьер одной картины и одного объема . Фактически, это история о том, что хороший интерьер – это история, а у любой истории должны быть действующие лица/ объекты. В данном случае – это картина Виктора Цебрука и в буквальном смысле противопоставленный ей пространственный элемент – вынесенный в центр помещения и заключенный в экстравагантный черный куб санитарный узел. Как бы это не парадоксально звучало.