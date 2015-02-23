Музей одной картины

Данный проект удостоен сразу нескольких всероссийских премий в области дизайна и архитектуры жилой среды.
Квартира находится в Петербурге, в доме дореволюционной постройки, но по-советски кондовой планировки. К счастью, ситуация оказалась технически поправимой. В результате прихожая, гостиная, кухня и столовая были объединены в одно помещение, ванная комната перенесена, а спальня совмещена с кабинетом. Таким образом образовалось две зоны, приватная и гостевая, а засчет сноса межкомнатных перегородок и отказа от коридоров все 64 кв.м. площади квартиры перешли в разряд
полезной.
Я бы переиначила данный авторами заголовок проект в
Интерьер одной картины и одного объема. Фактически, это история о том, что хороший интерьер – это история, а у любой истории должны быть действующие лица/ объекты. В данном случае – это картина Виктора Цебрука и в буквальном смысле противопоставленный ей пространственный элемент – вынесенный в центр помещения и заключенный в экстравагантный черный куб санитарный узел. Как бы это не парадоксально звучало.
Этот смелый планировочный жест является основной интригой проекта. Вокруг объема ванной закручиваются вся пространственная интрига. Неслучайно авторы сознательно акцентрируют на нем внимание. Пояс стеклянной фрамуги драматургично отрывает черный куб от плоскости потолка, которая вдобавок окаймляет его контур экстравагантным гипсовым декором. Вход в box ванной благоразумно расположен со стороны прихожей и кухни, свободная стенка со стороны гостиной служит телевизионной ширмой.
Черно-бело-красная гамма вызывает ассоциации либо с конструктивизмом, либо с традиционной японской культурой. Не страшно, если и с тем, и с другим одновременно. Характерные графичность, четкость и прямолинейность линий концентрируют внимание и успокаивают чувства.
Стеклянный
фриз невольно превращается в источник света, каждый раз, когда
черный ящик оказывается задействован.
Белый овал журнального стола уравновешивает прямоугольную плоскость стены. Белый телевизионный sideboard и черный торшер с круглым абажуром находятся в том же геометрическом противоборстве.
Список использованных материалов незамысловат, но длиннен. Перегородки возведены из гипсовых блоков, пол отделан массивом дерева окана. Кроме того, использована напольная и настенная плитка из керамогранита, мозаика, обычное и зеркальное стекло, обои ручного производства.
Наливной пол кухонной зоны отлично сочетается с бархатной драпировкой гардеробной.
Внутри ванная комната оказывается более экстравагантной, чем представляется снаружи. Однако, это все еще сдержанная эксцентричность: хрустальная лампа, массивная металлическая рама зеркала, обтекаемые формы сантехники и цветовой акцент.
В спальне, совмещенной по функции с кабинетом, нас встречает раскладной диван, расположенный на фоне
панно из японских обоев TOMITA, изготовленных из традиционной японской бумаги.
Тот же принцип организации пространства, что и в гостиной. Лепнина на этот раз переходит на стены. К цветовой гамме подключается бежевый. От общего софитного освещения, использованного в гостиной остается совсем немного. Оно становиться более локальным и атмосферным.
Узкие высокие плоскости зеркал по обеим сторонам от дивана создают дополнительную глубину, расширяя вытянутое пространство спальни в противоположном направлении.
Солидная толщина стен позволила преобразовать бесполезную горизонталь подоконника в широкую залитую светом рабочую поверхность. Функционально и красиво. Все ниши в квартире оборудованы под зоны для хранения.
Медитативная простота и четкость композиции.
И, наконец, чертежи перепланировки, позволяющие вам дополнить для себя картину увиденного.