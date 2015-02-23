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Музей одной картины

art&amp;arch art&arch
МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ, Archibrook Archibrook Гостиная в стиле минимализм
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Данный проект удостоен сразу нескольких всероссийских премий в области дизайна и архитектуры жилой среды.

Квартира находится в Петербурге, в доме дореволюционной постройки, но по-советски кондовой планировки. К счастью, ситуация оказалась технически поправимой. В результате прихожая, гостиная, кухня и столовая были объединены в одно помещение, ванная комната перенесена, а спальня совмещена с кабинетом. Таким образом образовалось две зоны, приватная и гостевая, а засчет сноса межкомнатных перегородок и отказа от коридоров все 64 кв.м. площади квартиры перешли в разряд полезной.

Гостиная

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ, Archibrook Archibrook Гостиная в стиле минимализм
Archibrook

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ

Archibrook
Archibrook
Archibrook

Я бы переиначила данный авторами заголовок проект в Интерьер одной картины и одного объема. Фактически, это история о том, что хороший интерьер – это история, а у любой истории должны быть действующие лица/ объекты. В данном случае – это картина Виктора Цебрука и в буквальном смысле противопоставленный ей пространственный элемент – вынесенный в центр помещения и заключенный в экстравагантный черный куб санитарный узел. Как бы это не парадоксально звучало. 

Гостиная

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ, Archibrook Archibrook Гостиная в стиле минимализм
Archibrook

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ

Archibrook
Archibrook
Archibrook

Этот смелый планировочный жест является основной интригой проекта. Вокруг объема ванной закручиваются вся пространственная интрига. Неслучайно авторы сознательно акцентрируют на нем внимание. Пояс стеклянной фрамуги драматургично отрывает черный куб от плоскости потолка, которая вдобавок окаймляет его контур экстравагантным гипсовым декором.  Вход в box ванной благоразумно расположен со стороны прихожей и кухни, свободная стенка со стороны гостиной служит телевизионной ширмой. 

Столовая

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ, Archibrook Archibrook Столовая комната в стиле минимализм
Archibrook

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ

Archibrook
Archibrook
Archibrook

Черно-бело-красная гамма вызывает ассоциации либо с конструктивизмом, либо с традиционной японской культурой. Не страшно, если и с тем, и с другим одновременно. Характерные графичность, четкость и прямолинейность линий концентрируют внимание и успокаивают чувства.

Карниз

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ, Archibrook Archibrook Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
Archibrook

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ

Archibrook
Archibrook
Archibrook

Стеклянный фриз невольно превращается в источник света, каждый раз, когда черный ящик оказывается задействован.

Баланс противоположенностей

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ, Archibrook Archibrook Гостиная в стиле минимализм
Archibrook

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ

Archibrook
Archibrook
Archibrook

Белый овал журнального стола уравновешивает прямоугольную плоскость стены. Белый телевизионный sideboard и черный торшер с круглым абажуром находятся в том же геометрическом противоборстве.

Общий вид госевой зоны

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ, Archibrook Archibrook Гостиная в стиле минимализм
Archibrook

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ

Archibrook
Archibrook
Archibrook

Список использованных материалов незамысловат, но длиннен. Перегородки возведены из гипсовых блоков, пол отделан массивом дерева окана. Кроме того, использована напольная и настенная плитка из керамогранита, мозаика, обычное и зеркальное стекло, обои ручного производства.

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Кухня

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ, Archibrook Archibrook Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Archibrook

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ

Archibrook
Archibrook
Archibrook

Наливной пол кухонной зоны отлично сочетается с бархатной драпировкой гардеробной. 

Ванная

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ, Archibrook Archibrook Ванная комната в стиле минимализм
Archibrook

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ

Archibrook
Archibrook
Archibrook

Внутри ванная комната оказывается более экстравагантной, чем представляется снаружи. Однако, это все еще  сдержанная эксцентричность: хрустальная лампа, массивная металлическая рама зеркала, обтекаемые формы сантехники и цветовой акцент.

Спальня/кабинет

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ, Archibrook Archibrook Спальня в стиле минимализм
Archibrook

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ

Archibrook
Archibrook
Archibrook

В спальне, совмещенной по функции с кабинетом, нас встречает раскладной диван, расположенный на фоне панно из японских обоев TOMITA, изготовленных из традиционной японской бумаги.

Спальня/кабинет

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ, Archibrook Archibrook Рабочий кабинет в стиле минимализм
Archibrook

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ

Archibrook
Archibrook
Archibrook

Тот же принцип организации пространства, что и в гостиной. Лепнина на этот раз переходит на стены. К цветовой гамме подключается бежевый. От общего софитного освещения, использованного в гостиной остается совсем немного. Оно становиться более локальным и атмосферным.

Спальня/кабинет

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ, Archibrook Archibrook Спальня в стиле минимализм
Archibrook

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ

Archibrook
Archibrook
Archibrook

Узкие высокие плоскости зеркал по обеим сторонам от дивана создают дополнительную глубину, расширяя вытянутое пространство спальни в противоположном направлении.

Спальня/кабинет

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ, Archibrook Archibrook Рабочий кабинет в стиле минимализм
Archibrook

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ

Archibrook
Archibrook
Archibrook

Солидная толщина стен позволила преобразовать бесполезную горизонталь подоконника  в широкую залитую светом рабочую поверхность. Функционально и красиво. Все ниши в квартире оборудованы под зоны для хранения.

Спальня/кабинет

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ, Archibrook Archibrook Рабочий кабинет в стиле минимализм
Archibrook

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ

Archibrook
Archibrook
Archibrook

Медитативная простота и четкость композиции.

План до реконструкции

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ, Archibrook Archibrook
Archibrook

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ

Archibrook
Archibrook
Archibrook

И, наконец, чертежи перепланировки, позволяющие вам дополнить для себя картину увиденного.

План после реконструкции

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ, Archibrook Archibrook
Archibrook

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ

Archibrook
Archibrook
Archibrook
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