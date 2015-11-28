Дома-контейнеры: можно ли в них жить?

По всему миру появляется всё больше и больше частных домов выполненных из обычных грузовых контейнеров. Для этих целей используются как старые, так и новые образцы, что достаточно выгодно — цены на подержанные контейнеры начинаются от девяти сотен долларов.
На сегодняшний день это лучшая альтернатива общепринятому строительству. Не уступая в качестве домам из газосиликатного блока, кирпича или дерева, а в некоторых случаях и превосходя в конструктивных особенностях, строительство домов из контейнеров обходится дешевле на 20-50% с более низким сроком возведения, при этом не имея сезонности.
Архитекторы, которые работают с данным направлением заверяют, что дом из контейнеров — это полноценный жилой частный дом, утеплённый как изнутри, так и снаружи, со всеми необходимыми инженерными сетями и коммуникациями (отопление, водоснабжение, электроснабжение, канализация, вентиляция), любыми видами отделки внутри дома и фасада здания, планировки и интерьера, воплощаемые в жизнь по любому желанию заказчика. В доме из контейнеров тепло и уютно круглый год.
Контейнеры бывают двух видов: 20-ти футовые (площадь 15 м2) и 40-ка футовые (площадь 30 м2). Соответственно, вы складываете то количество контейнеров, которое соответствует вашему желанию и возможностям (например, два 40-ка футовых и один 20-ти футовый контейнеры имеют общую жилую площадь в 75 м2). Вариации расстановки могут быть различные, в один, два и выше этажей.
Контейнер – это всего лишь новый модуль здания. В итоге вырезая ненужные части и используя дерево и стекло, можно сделать комнаты высотой в 2,7 метра и шириной от 2,5 до 5 метров, а в редких случаях можно обеспечить ширину и в 7,5 м.
Стоимость такого дома будет зависеть от его площади, в среднем равной 480 уе за м2. В эту стоимость включено: устройство фундамента, монтаж, строительство, отделка внутри дома и снаружи здания со всеми строительными материалами, а так же двери и окна. Для сравнения стоимость квартиры в новостройке без отделки в среднем равна 1000$ за м2, а строительство загородного дома 850$ за м2.
Первым шагом контейнер обрезается и снимается старая краска пескоструйным аппаратом. Далее, необходимо окрасить и новую коробку можно устанавливать на свое место. Самым сложным шагом является подгонка и установка интерьера.
Однако есть и некоторые особенности. Контейнер – это большая цельная конструкция. Можно отрезать различные части, сохраняя при этом целостность. Однако, если переборщить, то можно попросту их испортить. Из-за этой причины необходимо помнить, что контейнер всегда должен стоять на своих 4 углах.
Строительство дома в 60 м2 «под ключ» займет от 2-х до 3-х месяцев, дом в 90 м2 от 3-х до 4-х месяцев.
Гофрированная сталь, из которой сделан контейнер, является самой прочной из доступных на рынке. Такими они были созданы, чтобы противостоять ураганным морским ветрам. Дом из подобного материала сможет стоять десятилетиями, в то время как кирпич будет крошиться и трескаться. Лучше материала для строительства и представить сложно.
Кроме того, контейнеры отлично подходят для постройки дач, для этого понадобится всего лишь парочка контейнеров, т.е. дом из контейнера идеальный вариант для тех, кто хочет построить себе дачу, но не имеет на это большое количество денег.
Авторы таких проектов считают, что нужно максимально упрощать свой образ жизни. По мнению архитекторов-новаторов, не стоит брать ипотеку, которую придется выплачивать чуть ли не полжизни. Вместо этого лучше построить для себя простое и недорогое жилье.