Дома-контейнеры: можно ли в них жить?

По всему миру появляется всё больше и больше частных домов выполненных из обычных грузовых контейнеров. Для этих целей используются как старые, так и новые образцы, что достаточно выгодно — цены на подержанные контейнеры начинаются от девяти сотен долларов.

На сегодняшний день это лучшая альтернатива общепринятому строительству. Не уступая в качестве домам из газосиликатного блока, кирпича или дерева, а в некоторых случаях и превосходя в конструктивных особенностях, строительство домов из контейнеров обходится дешевле на 20-50% с более низким сроком возведения, при этом не имея сезонности.