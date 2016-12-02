20 примеров недорогих и практичных домов

Небольшой, скромный домик совсем не обязательно должен выглядеть уныло и безлико. В этом обзоре мы собрали 20 примеров функциональных и красивых домов, которые не могут похвастать внушительными размерами, но при этом выглядят очень уютно и привлекательно.
Этот небольшой дом выглядит очень достойно благодаря декору фасада деревом и высокой кровле.
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Белый фасад, темная древесина и цветы на крыльце – что может быть проще, но какой уютный образ получился.
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Контраст черной крыши и белых стен как нельзя лучше подчеркивает четкие линии фасада этого дома.
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Современный вид этому дому придает сочетание серых и белых тонов в отделке, лаконичность деталей и форм.
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Этот высокий, компактный дом с современным фасадом и солнечными панелями на крыше – настоящий образец содружества уюта и инноваций в архитектуре.
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Этот домик выглядит очень добротно, а сад вокруг делает его особенно привлекательным.
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Хотите нечто нестандартное? Дом черного цвета в стиле минимализм – воплощение яркого образа!
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С вырезанной частью крыши этот дом смотрится более динамично, чем стандартные конструкции.
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Этот дом словно создан для идеальной жизни на лоне природы: просторная площадка перед входом, зелень газона вокруг и огромные панорамные окна, чтобы вы могли любоваться садом из любой комнаты.
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Простая архитектура этого небольшого домика выглядит потрясающе уютно благодаря теплой бежевой отделке стен и черепичной крыше.
Подробнее об этом доме - здесь.
Сдержанный европейский дизайн, четкие линии – все выглядит очень достойно.
Подробнее рассмотреть этот дом можно здесь.
Такой дом никого не оставит равнодушным: поклонников эко-дизайна он покорит с первого взгляда, а приверженцев более консервативных вкусов в архитектуре возможно также привлечет своим уютным деревянным фасадом.
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Черные рамы на фоне белого фасада сами по себе – яркий элемент, но в этом проекте формой окон удачно подчеркнули и индивидуальный характер архитектуры дома.
Рассмотреть детали интерьера вы сможете - здесь.
Очень необычный проект – форма дома традиционная, материалы отделки тоже, но все вместе создает ощущение футуристичности строения.
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Конечно, это не пряничный домик на опушке леса, но, согласитесь – так даже намного лучше. Белый фасад, высокая крыша с окнами…
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Этот необычный дом даст вам максимальное ощущение полного слияния с окружающей дивной природой: огромный прозрачный фасад, деревянные конструкции стен и широкая терраса вокруг.
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Традиционный вид этого домика не помешал разместить на сводах крыши большие солнечные панели, что делает такое жилище не только уютным, но и практичным.
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Самый обычный домик можно преобразить одной лишь формой крыши, а в данном случае еще и использовали окошки, разместив одном под самым козырьком.
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Небольшой дом скромного серого-голубого цвета и неожиданно ярко-оранжевая крыша – такое оригинальное решение дизайнеров не останется без внимания.
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