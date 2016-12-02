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20 примеров недорогих и практичных домов

Перла Вереника Перла Вереника
homify Загородные дома
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Небольшой, скромный домик совсем не обязательно должен выглядеть уныло и безлико. В этом обзоре мы собрали 20 примеров функциональных и красивых домов, которые не могут похвастать внушительными размерами, но при этом выглядят очень уютно и привлекательно. 

1. Простая элегантность

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот небольшой дом выглядит очень достойно благодаря декору фасада деревом и высокой кровле. 

Подробнее этот проект можно увидеть здесь.

2. Очарование деревенского стиля

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Белый фасад, темная древесина и цветы на крыльце – что может быть проще, но какой уютный образ получился. 

Хотите рассмотреть этот дом подробнее? Посмотрите здесь

3. Красивая геометрия линий

homify Сборные дома
homify

homify
homify
homify

Контраст черной крыши и белых  стен как нельзя лучше подчеркивает четкие линии фасада этого дома.

Подробнее - здесь.

4. Несомненно, современный

BV Seibold, Architekturbüro Arndt Architekturbüro Arndt Дома в стиле модерн
Architekturbüro Arndt

Architekturbüro Arndt
Architekturbüro Arndt
Architekturbüro Arndt

Современный вид этому дому придает сочетание серых и белых тонов в отделке, лаконичность деталей и форм.

Подробнее об этом проекте - здесь

5. Домик в зелени деревьев

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Этот высокий, компактный дом с современным фасадом и солнечными панелями на крыше – настоящий образец содружества уюта и инноваций в архитектуре.

Подробнее об этом проекте - здесь.

6. Простой и надежный

homify Загородные дома
homify

homify
homify
homify

Этот домик выглядит очень добротно, а сад вокруг делает его особенно привлекательным.

Подробнее - здесь

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7. Черный квадрат

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten Дома в стиле модерн
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten

Хотите нечто нестандартное? Дом черного цвета в стиле минимализм – воплощение яркого образа!

Подробнее об этом необычном проекте - здесь.

8. Немного ассиметрии

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

С вырезанной частью крыши этот дом смотрится более динамично, чем стандартные конструкции.

Подробнее - здесь

9. Прекрасный домик для отдыха на природе

Winkelbungalow, K-MÄLEON Haus GmbH K-MÄLEON Haus GmbH Дома в стиле модерн Белый
K-MÄLEON Haus GmbH

K-MÄLEON Haus GmbH
K-MÄLEON Haus GmbH
K-MÄLEON Haus GmbH

Этот дом словно создан для идеальной жизни на лоне природы: просторная площадка перед входом, зелень газона вокруг и огромные панорамные окна, чтобы вы могли любоваться садом из любой комнаты.

Подробнее - здесь

10. Неповторимо-уютная цветовая гамма фасада

"Dornröschenschloss", miacasa miacasa Дома в стиле кантри
miacasa

miacasa
miacasa
miacasa

Простая архитектура этого небольшого домика выглядит потрясающе уютно благодаря теплой бежевой отделке стен и черепичной крыше.

Подробнее об этом доме - здесь

11. Лаконично и респектабельно

homify Сборные дома
homify

homify
homify
homify

Сдержанный европейский дизайн, четкие линии – все выглядит очень достойно.

Подробнее рассмотреть этот дом можно здесь.

12. Необычный эко-дом

Haus am See, Pfeiffer Architekten Pfeiffer Architekten Дома
Pfeiffer Architekten

Pfeiffer Architekten
Pfeiffer Architekten
Pfeiffer Architekten

Такой дом никого не оставит равнодушным: поклонников эко-дизайна он покорит с первого взгляда, а приверженцев более консервативных вкусов в архитектуре возможно также привлечет своим уютным деревянным фасадом.

Подробнее изучить проект вы можете здесь.

13. Геометрия остекления

Wohnhaus Sürth, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten Дома в стиле модерн
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

Черные рамы на фоне белого фасада сами по себе – яркий элемент, но в этом проекте формой окон удачно подчеркнули и индивидуальный характер архитектуры дома.

Рассмотреть детали интерьера вы сможете - здесь

14. На грани эпох и традиций

[lu:p] Architektur, [lu:p] Architektur GmbH [lu:p] Architektur GmbH Дома в стиле модерн
[lu:p] Architektur GmbH

[lu:p] Architektur GmbH
[lu:p] Architektur GmbH
[lu:p] Architektur GmbH

Очень необычный проект – форма дома традиционная, материалы отделки тоже, но все вместе создает ощущение футуристичности строения.

Подробнее – посмотрим здесь.

15. Сказочный домик в лесу

HAUS GROSS GLIENICKE, Müllers Büro Müllers Büro Дома в стиле минимализм
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Конечно, это не пряничный домик на опушке леса, но, согласитесь – так даже намного лучше. Белый фасад, высокая крыша с окнами…

Подробнее об этом доме - здесь

16. Авангардный дизайн

Moderner Holzhaus Bausatz: "KUBU", THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus Срубы
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

Этот необычный дом даст вам максимальное ощущение полного слияния с окружающей дивной природой: огромный прозрачный фасад, деревянные конструкции стен и широкая терраса вокруг.

Подробнее об этом роскошном проекте - здесь

17. Энергосберегающие технологии

Winkelbungalow FILOU, Mihm Thermohaus Mihm Thermohaus Бунгало
Mihm Thermohaus

Mihm Thermohaus
Mihm Thermohaus
Mihm Thermohaus

Традиционный вид этого домика не помешал разместить на сводах крыши большие солнечные панели, что делает такое жилище не только уютным, но и практичным.

Подробнее - здесь

18. Высокая крыша

Home Staging Doppelhaus in Westerland/Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Дома в классическом стиле
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Самый обычный домик можно преобразить одной лишь формой крыши, а в данном случае еще и использовали окошки, разместив одном под самым козырьком.

Подробнее о конструкции этого дома - здесь

19. И снова о крышах – цвет тоже играет свою роль

BUNGALOW IN FALKENSEE III, Müllers Büro Müllers Büro Бунгало
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Небольшой дом скромного серого-голубого цвета и неожиданно ярко-оранжевая крыша – такое оригинальное решение дизайнеров не останется без внимания.

Подробнее - здесь.

20. Все в одном здании

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

В проекте этого рядом разместились и жилые помещения с широким крыльцом и основательный гараж – очень практичное решение.

Подробнее - здесь

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