Таким красивым может быть только дом из дерева!

Несмотря на то, что на строительном рынке ежегодно появляются новые материалы, которые позволяют сокращать затраты на строительство, применять новые нестандартные решения, дерево остается вне конкуренции. О преимуществах деревянных домов мы писали неоднократно. В них не жарко летом и тепло зимой, на их строительство уходит совсем немного времени, а легковоспламеняемость древесины уже давно удалось победить с помощью специальных пропиток.
Сегодня мы с большим удовольствием продемонстрируем вам еще один
маленький деревянный шедевр.
Внешний вид дома не может не восхищать. Его дизайн необычайно современен и очень практичен, что само по себе является редкостью в загородной архитектуре последних лет, где то и дело наблюдается перекос либо в слепое следование модным тенденциями в ущерб функциональности, либо придается слишком большое значение рациональным решениям, при этом абсолютно игнорируется внешняя привлекательность постройки.
Архитекторам из студии Manuel Benedikter Architekt удалось реализовать то, о чем мечтают многие любители загородной жизни – относительно небольшой двухэтажный дом с огромным балконом и просторной крытой террасой.
Герой нашей статьи полон сюрпризов. На тот случай, если хозяевам захочется подышать свежим воздухом в уединении, на боковом фасаде архитекторы предусмотрели для них небольшой балкончик, подняться на который можно прямо с улицы.
Надежно спрятанный от любопытных взглядов
черный вход удачно интегрирован в форму дома. Ступеньки ведущей на балкон лестницы выполнены из того же материала, из которого были возведены стены дома, благодаря чему потаенный вход легко не заметить.
С наступлением холодов образ кухни приобретает особенное значение. Где, как не в ней, спасаться от серой и слякотной погоды. Оформление кухни в этом доме обещает отличную зимовку! Здесь вы будете окружены уютом и теплом, исходящим от деревянной мебели в рустикальном стиле.
Деревянные скамьи вместо классических стульев – это хит сезона! Не желая отставать от моды, дизайнеры убедили заказчиков вместо классической мебели для столовой остановиться на обычной угловой скамейке и небольшом столике. Главное преимущество деревянной мебели в том, что она не нуждается в дополнительных украшениях, ведь о ее декоративных свойствах позаботилась сама природа, наделив каждую досочку своим неповторимым узором.
Интерьер спальни довольно минималистичен. Главные достопримечательности комнаты – это, конечно же, широкий и просторный балкон и шикарный вид на соседнюю улицу, которым можно любоваться не покидая уютную кровать.
Неторопливо открыв раздвижные двери, мы попадаем на балкон с райским видом, где и завершаем увлекательное путешествии по стильному двухэтажному дому. Подводя итоги, скажем, что архитекторам удалось создать проект, в котором все гармонично и нет ничего лишнего. Надеемся, что он вдохновит вас на создание собственного дома мечты!
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