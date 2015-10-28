Таким красивым может быть только дом из дерева!

Несмотря на то, что на строительном рынке ежегодно появляются новые материалы, которые позволяют сокращать затраты на строительство, применять новые нестандартные решения, дерево остается вне конкуренции. О преимуществах деревянных домов мы писали неоднократно. В них не жарко летом и тепло зимой, на их строительство уходит совсем немного времени, а легковоспламеняемость древесины уже давно удалось победить с помощью специальных пропиток.

Сегодня мы с большим удовольствием продемонстрируем вам еще один маленький деревянный шедевр .