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Таким красивым может быть только дом из дерева!

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
House KaTo, Manuel Benedikter Architekt Manuel Benedikter Architekt Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Несмотря на то, что на строительном рынке ежегодно появляются новые материалы, которые позволяют сокращать затраты на строительство, применять новые нестандартные решения, дерево остается вне конкуренции. О преимуществах деревянных домов мы писали неоднократно. В них не жарко летом и тепло зимой, на их строительство уходит совсем немного времени, а легковоспламеняемость древесины уже давно удалось победить с помощью специальных пропиток.

Сегодня мы с большим удовольствием продемонстрируем вам еще один маленький деревянный шедевр.

Первые впечатления

House KaTo, Manuel Benedikter Architekt Manuel Benedikter Architekt Дома в стиле модерн
Manuel Benedikter Architekt

Manuel Benedikter Architekt
Manuel Benedikter Architekt
Manuel Benedikter Architekt

Внешний вид дома не может не восхищать. Его дизайн необычайно современен и очень практичен, что само по себе является редкостью в загородной архитектуре последних лет, где то и дело наблюдается перекос либо в слепое следование модным тенденциями в ущерб функциональности, либо придается слишком большое значение рациональным решениям, при этом абсолютно игнорируется внешняя привлекательность постройки. 

Архитекторам из студии Manuel Benedikter Architekt удалось реализовать то, о чем мечтают многие любители загородной жизни – относительно небольшой двухэтажный дом с огромным балконом и просторной крытой террасой.

Необычное архитектурное решение

House KaTo, Manuel Benedikter Architekt Manuel Benedikter Architekt Дома в стиле модерн
Manuel Benedikter Architekt

Manuel Benedikter Architekt
Manuel Benedikter Architekt
Manuel Benedikter Architekt

Герой нашей статьи полон сюрпризов. На тот случай, если хозяевам захочется подышать свежим воздухом в уединении, на боковом фасаде архитекторы предусмотрели для них небольшой балкончик, подняться на который можно прямо с улицы.

Секретный вход

House KaTo, Manuel Benedikter Architekt Manuel Benedikter Architekt Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Manuel Benedikter Architekt

Manuel Benedikter Architekt
Manuel Benedikter Architekt
Manuel Benedikter Architekt

Надежно спрятанный от любопытных взглядов черный вход удачно интегрирован в форму дома. Ступеньки ведущей на балкон лестницы выполнены из того же материала, из которого были возведены стены дома, благодаря чему потаенный вход легко не заметить.

Современная кухня

House KaTo, Manuel Benedikter Architekt Manuel Benedikter Architekt Кухня в стиле модерн
Manuel Benedikter Architekt

Manuel Benedikter Architekt
Manuel Benedikter Architekt
Manuel Benedikter Architekt

С наступлением холодов образ кухни приобретает особенное значение. Где, как не в ней, спасаться от серой и слякотной погоды. Оформление кухни в этом доме обещает отличную зимовку! Здесь вы будете окружены уютом и теплом, исходящим от деревянной мебели в рустикальном стиле.

Отдельная зона для столовой

House KaTo, Manuel Benedikter Architekt Manuel Benedikter Architekt Столовая комната в стиле модерн
Manuel Benedikter Architekt

Manuel Benedikter Architekt
Manuel Benedikter Architekt
Manuel Benedikter Architekt

Деревянные скамьи вместо классических стульев – это хит сезона! Не желая отставать от моды, дизайнеры убедили заказчиков вместо классической мебели для столовой остановиться на обычной угловой скамейке и небольшом столике. Главное преимущество деревянной мебели в том, что она не нуждается в дополнительных украшениях, ведь о ее декоративных свойствах позаботилась сама природа, наделив каждую досочку своим неповторимым узором.

В храме сна

House KaTo, Manuel Benedikter Architekt Manuel Benedikter Architekt Спальня в стиле модерн
Manuel Benedikter Architekt

Manuel Benedikter Architekt
Manuel Benedikter Architekt
Manuel Benedikter Architekt

Интерьер спальни довольно минималистичен. Главные достопримечательности комнаты – это, конечно же, широкий и просторный балкон и шикарный вид на соседнюю улицу, которым можно любоваться не покидая уютную кровать.

Дом мечты

House KaTo, Manuel Benedikter Architekt Manuel Benedikter Architekt Балкон и терраса в стиле модерн
Manuel Benedikter Architekt

Manuel Benedikter Architekt
Manuel Benedikter Architekt
Manuel Benedikter Architekt

Неторопливо открыв раздвижные двери, мы попадаем на балкон с райским видом, где и завершаем  увлекательное путешествии по стильному двухэтажному дому. Подводя итоги, скажем, что архитекторам удалось создать проект, в котором все гармонично и нет ничего лишнего. Надеемся, что он вдохновит вас на создание собственного дома мечты!

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