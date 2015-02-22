Топ 5: Лучшие проекты недели

Лучшие проекты недели – это рубрика, в которой мы подводим итоги недели и называем пять Книг идей, которые собрали больше всего читателей. Частные дома, квартира для молодоженов и мебель для террасы стали абсолютными хитами этой недели и напомнили нам об очень скором приходе весны.
В статье
homify 360°: Дом из клееного бруса мы рассказали про очаровательный дом оливкового цвета, построенный из клееного бруса. Его интерьер выполнен в спокойном скандинавском стиле с элементами кантри и шебби шик. Подробнее о том, как выглядит сказочно красивый дом внутри и снаружи, читайте здесь.
Свадьба – одно из важнейших событий в жизни каждого человека. Люди, связавшие себя узами брака, решили строить свое будущее вместе, а начинается оно, как правило, с оформления первой совместной жилплощади. Процесс выбора мебели и аксессуаров может стать увлекательным занятием для новоиспеченных супругов, а опытные специалисты помогут воплотить мечты молодой пары в реальность. В этой Книге идей мы разбираем интерьер квартиры в стиле лофт, оформленной специалистами из дизайн-студии PRimeART.
В преддверии весны пришло время задуматься о новых приобретениях для балкона и террасы. Подвесные диван-качели, патио-качели и деревянные шезлонги украсят ваши загородные дома и позволят вам снова испытать детскую радость от полета. Что может быть лучше, чем провести утро на террасе собственного загородного дома, неторопливо раскачиваясь на садовых качелях и наблюдая за пробуждением природы?
Этот проект интерьера в центре Казани никого не оставит равнодушным. Авторы попытались угодить любому вкусу, вооружившись богатством выбора, которое предоставляет понятие
современного дизайна. Им удалось создать интерьер, производящий впечатление современного и минималистичного и одновременно насыщенного пространства. Подробнее в Книге идей – ’Дизайн интерьера квартиры в центре г. Казани’.
Желание оформить помещение в любимые цвета без оглядки на стиль – распространенная ошибка начинающих декораторов. К примеру, вы хотите, чтобы гостиная выглядела светло, жизнерадостно и в то же время по-взрослому роскошно. В этом случае подойдут спокойные оттенки ярких цветов, которые выразят оптимистичное настроение в интерьере, но не сделают его слишком молодежным, чего вам как раз хотелось избежать. Если в данный момент вы занимаетесь подбором новой цветовой гаммы для гостиной, обратите внимание на решения от профессиональных дизайнеров и декораторов.