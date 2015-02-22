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Топ 5: Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Проект квартиры для молодоженов, "PRimeART" 'PRimeART' Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
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Лучшие проекты недели – это рубрика, в которой мы подводим итоги недели и называем пять Книг идей, которые собрали больше всего читателей. Частные дома, квартира для молодоженов и мебель для террасы стали абсолютными хитами этой недели и напомнили нам об очень скором приходе весны.

1. homify 360°: Дом из клееного бруса

Интерьеры загородного дома из клееного бруса, Be In Art Be In Art Дома в скандинавском стиле
Be In Art

Интерьеры загородного дома из клееного бруса

Be In Art
Be In Art
Be In Art

В статье homify 360°: Дом из клееного бруса мы рассказали про очаровательный дом оливкового цвета, построенный из клееного бруса. Его интерьер выполнен в спокойном скандинавском стиле с элементами кантри и шебби шик. Подробнее о том, как выглядит сказочно красивый дом внутри и снаружи, читайте здесь.

2. Стильная квартира для молодоженов

Проект квартиры для молодоженов, "PRimeART" 'PRimeART' Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
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Проект квартиры для молодоженов

"PRimeART"
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"PRimeART"

Свадьба – одно из важнейших событий в жизни каждого человека. Люди, связавшие себя узами брака, решили строить свое будущее вместе, а начинается оно, как правило, с оформления первой совместной жилплощади. Процесс выбора мебели и аксессуаров может стать увлекательным занятием для новоиспеченных супругов, а опытные специалисты помогут воплотить мечты молодой пары в реальность. В этой Книге идей мы разбираем интерьер квартиры в стиле лофт, оформленной специалистами из дизайн-студии PRimeART.

3. Подвесные диван-качели

Каменный лофт, CO:interior CO:interior Балкон и веранда в стиле лофт
CO:interior

Каменный лофт

CO:interior
CO:interior
CO:interior

В преддверии весны пришло время задуматься о новых приобретениях для балкона и террасы. Подвесные диван-качели, патио-качели и  деревянные шезлонги украсят ваши загородные дома и позволят вам снова испытать детскую радость от полета. Что может быть лучше, чем провести утро на террасе собственного загородного дома, неторопливо раскачиваясь на садовых качелях и наблюдая за пробуждением природы?

4. Дизайн интерьера квартиры в центре г. Казани

Гостиная Студия Искандарова Гостиная в стиле модерн
Студия Искандарова

Гостиная

Студия Искандарова
Студия Искандарова
Студия Искандарова

Этот проект интерьера в центре Казани никого не оставит равнодушным. Авторы попытались угодить любому вкусу, вооружившись богатством выбора, которое предоставляет понятие современного дизайна. Им удалось создать интерьер, производящий впечатление современного и минималистичного и одновременно насыщенного пространства. Подробнее в Книге идей – ’Дизайн интерьера квартиры в центре г. Казани’.

5. Цветовое оформление гостиной

Квартира в ЖК «Ленсоветовский», Geometrium Geometrium Гостиная в стиле минимализм
Geometrium

Квартира в ЖК «Ленсоветовский»

Geometrium
Geometrium
Geometrium

Желание оформить помещение в любимые цвета без оглядки на стиль – распространенная ошибка начинающих декораторов. К примеру, вы хотите, чтобы гостиная выглядела светло, жизнерадостно и в то же время по-взрослому роскошно. В этом случае подойдут спокойные оттенки ярких цветов, которые выразят оптимистичное настроение в интерьере, но не сделают его слишком молодежным, чего вам как раз хотелось избежать.  Если в данный момент вы занимаетесь подбором новой цветовой гаммы для гостиной, обратите внимание на решения от профессиональных дизайнеров и декораторов.

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре

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