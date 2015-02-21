До и После: Как обычная квартира превратилась в футуристический рай

Лестница – бесспорная изюминка этого интерьера. Экономные австрийские архитекторы в борьбе за каждый метр небольшой квартиры пришли к довольно нестандартному решению – одна часть лестницы на второй этаж висит в воздухе, а другая стоит рядом с обеденным столом и шкафом по совместительству (загляните за стол в правом углу фото). Не стоит ломать голову, пытаясь догадаться, как же соединяются обе части лестницы – они не соединяются. Рабочий и обеденный стол служит еще и ступенькой. Представляете, как обрадуются живущие в этой квартире дети, ведь у них появилась долгожданная возможность походить по мебели.