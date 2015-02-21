До и После: Как обычная квартира превратилась в футуристический рай

Сегодня мы расскажем еще одну историю чудесного превращения обычной квартиры в шикарные апартаменты. Этот проект был реализован архитектурным бюро 3rdSkin Architects. До начала
переделки перед нами была обычная квартира мансардного типа. Как удалось специалистам превратить ее в апартаменты класса люкс, читайте в этой статье.
Кажется, что лучшие дни этой кухни остались далеко в прошлом. Ее дизайн давно потерял актуальность, цвета кажутся неприметными и неактуальными. Сочетание светлого дерева и мрамора вызывает легкое недоумение.
Кто бы мог подумать, что невзрачная, старомодная комната всего за несколько месяцев может превратиться в футуристическую кухню, оснащенную по последнему слову техники. Необычная планировка и приглушенное освещение этого помещения просто завораживают. За непривычно длинным обеденным столом можно готовить, есть и даже работать. Но центральным элементом этого интерьера, разумеется, является висящая в воздухе металлическая лестница. Куда ведет она? Читайте дальше и узнаете!
Футуристический стиль интерьера был бы невозможен без правильно подобранных цветов. Выбор архитекторов пал на неоновый желтый – с его помощью была создана атмосфера будущего и расставлены графические акценты. Сложный и слегка тяжеловесный интерьер выручает обилие белого цвета
Квартиры с мансардой – обычное явление в городской архитектуре европейских стран. Они имеют как своих поклонников, так и тех, кто не желает засыпать и просыпаться под скошенными потолками. С дизайнерской точки зрения такие потолки скорее усложняют оформление интерьера, но при правильном подходе их можно превратить в настоящую жемчужину квартиры. Особенно выгодно они смотрятся в помещениях, стилизованных под классику или минимализм.
Лестница – бесспорная
изюминка этого интерьера. Экономные австрийские архитекторы в борьбе за каждый метр небольшой квартиры пришли к довольно нестандартному решению – одна часть лестницы на второй этаж висит в воздухе, а другая стоит рядом с обеденным столом и шкафом по совместительству (загляните за стол в правом углу фото). Не стоит ломать голову, пытаясь догадаться, как же соединяются обе части лестницы – они не соединяются. Рабочий и обеденный стол служит еще и ступенькой. Представляете, как обрадуются живущие в этой квартире дети, ведь у них появилась долгожданная возможность походить по мебели.
На втором этаже квартиры под самой крышей дома находится спальная комната. Приглушенное освещение, обилие стекла и пластика делают пространство похожим на небольшой космический корабль будущего.
Те, кому футуристическая лестница на кухне кажется слишком необычной, могут воспользоваться стандартной лестницей. Ее закругленная форма и насыщенный белый цвет не могут не вызвать ассоциации с небольшим летним домиком на берегу Средиземного моря. Балюстрада из стекла прекрасно вписывается в общую композицию интерьера.
Ванная комната в прошлой жизни квартиры выглядела вполне прилично, но слишком стандартно для ее нового футуристического образа. Белая сантехника, черно-белая плитка, ничем не примечательная ванная.
После переделки ванная стала похоже на дорогой спа-салон. Пол и часть стены были покрыты деревом, прямо у входа расположилась ванна-джакузи. Пространство ванной может быть отгорожено с помощью раздвижных дверей. Интересно, что если оставить двери открытыми, то получится, что ванная комната располагается прямо в центре квартиры, что, кстати, позволяет любоваться видом на террасу, открывающимся прямо из джакузи. С кухней эту комнату соединяет небольшое окно, расположенное прямо над ванной.