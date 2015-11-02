Для чего нужна звукоизоляция в квартире и стоит ли ее проводить

В поиске ответа на вопрос, стоит ли делать звукоизоляцию в квартире, сделаем небольшой экскурс в историю архитектуры.

В древних строениях толщина стен порой достигала нескольких метров. Строились они из натурального камня. Такие стены несли не только оборонительную функцию, но и давали отличную звукоизоляцию. Если рассматривать «сталинскую эпоху», то тогда дома были также толстостенными. В этот период даже близко не возникал вопрос, стоит ли делать звукоизоляцию в квартире.

Но все резко поменялось в «хрущевские» времена, когда остро стоял вопрос с нехваткой жилья и новые пятиэтажки строились очень быстро. Качество квартир отходило на задний план. Вот здесь впервые и стала проявляться проблема шума.

В 70-е годы прошлого столетия резко набрали силу технологии по строительству типичных панельных домов, которые славятся повышенной слышимостью. Слышно, как кто-то музицирует, кто-то ругается, кто-то смотрит футбол, а кто-то с мамой учит уроки… О каком отдыхе может идти речь в таких условиях? Кто-нибудь еще задает вопрос, стоит ли делать звукоизоляцию в квартире? Ответ очевиден.

Теперь, главное, понять, как все правильно сделать, чтобы не были потрачены деньги, а результат оказался мизерным. Для начала разберемся, какие виды шумов существуют.