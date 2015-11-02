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Для чего нужна звукоизоляция в квартире и стоит ли ее проводить

Shunny_Star Shunny_Star
Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie Гостиная в стиле лофт
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В поиске ответа на вопрос, стоит ли делать звукоизоляцию в квартире, сделаем небольшой экскурс в историю архитектуры.

В древних строениях толщина стен порой достигала нескольких метров. Строились они из натурального камня. Такие стены несли не только оборонительную функцию, но и давали отличную звукоизоляцию. Если рассматривать «сталинскую эпоху», то тогда дома были также толстостенными. В этот период даже близко не возникал вопрос, стоит ли делать звукоизоляцию в квартире.

Но все резко поменялось в «хрущевские» времена, когда остро стоял вопрос с нехваткой жилья и новые пятиэтажки строились очень быстро. Качество квартир отходило на задний план. Вот здесь впервые и стала проявляться проблема шума.

В 70-е годы прошлого столетия резко набрали силу технологии по строительству типичных панельных домов, которые славятся повышенной слышимостью. Слышно, как кто-то музицирует, кто-то ругается, кто-то смотрит футбол, а кто-то с мамой учит уроки… О каком отдыхе может идти речь в таких условиях? Кто-нибудь еще задает вопрос, стоит ли делать звукоизоляцию в квартире? Ответ очевиден.

Теперь, главное, понять, как все правильно сделать, чтобы не были потрачены деньги, а результат оказался мизерным. Для начала разберемся, какие виды шумов существуют.

Виды шумов

Дворянский особняк, Sian Kitchener homify Sian Kitchener homify Гостиная в классическом стиле
Sian Kitchener homify

Дворянский особняк

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

Воздушный шум. Это все те звуки, которые летят к нам в дом по воздуху: караоке у соседей, лай собак, плач ребенка и т.д. 

Ударный шум. Природа его происхождения заложена в названии. Кто-то из соседей работает дрелью или отбивает старую плитку в ванной, и в квартире вот он – ударный шум. 

Структурный шум. Кондиционеры, насосы, лифты, вентиляционные системы – главные родители структурных шумов. По сути, это вибрация стен от работающих устройств.

Все перечисленные виды шумов имеют место быть в квартирах. Поэтому вопрос, стоит ли делать звукоизоляцию в квартире, следует решать так, чтобы никакие шумы не достигали жилища.

Подготовка

Декоративный шкаф-стеллаж в коридоре homify Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
homify

Декоративный шкаф-стеллаж в коридоре

homify
homify
homify

Перед началом глобальной звукоизоляции квартиры, чтобы полностью наслаждаться покоем и тишиной, необходимо проделать некоторые подготовительные работы.

Ликвидировать абсолютно все трещины в стенах, прорехи в углах, которые довольно часто встречаются в панельных домах.

Следует обратить внимание на розетки. Как правило, в панельных домах отверстия под них делают сквозными, и можно быть в курсе всех событий, происходящих у соседей. Поэтому обязательно внутри стены их следует перегородить звукозоляционным материалом.

Водопроводные и отопительные трубы проходят сквозь стены, потолок и пол. Места входа или выхода трубы необходимо закрыть, используя звукоизоляционный герметик. Сами трубы также можно «одеть» в звукоизоляционные материалы.

Окна по периметру следует обработать герметиком или заштукатурить.

Стыки соединения стен с потолком или с полом тоже очень хорошо пропускают все звуки. О них не стоит забывать в вопросе, стоит ли делать звукоизоляцию в квартире, и хорошенько заделать.

Входная дверь. Очень важно оштукатурить ее откосы, а по контуру двери наклеить звукоизоляционную ленту.

Способы звукоизоляции стен

Проект 3х комнатной квартиры в Харькове, Инна Михайская Инна Михайская Гостиная в стиле модерн Многоцветный
Инна Михайская

Проект 3х комнатной квартиры в Харькове

Инна Михайская
Инна Михайская
Инна Михайская

Для достижения комфортной тишины в квартире или для того чтобы самим не мешать соседям, необходимо заизолировать стены. Это вполне можно сделать самостоятельно. Специалисты предлагают несколько способов.

1 способ – каркасная звуковая завеса

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie Гостиная в стиле лофт
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

В этом случае на стену монтируется каркас из деревянных реек, но чаще из металлического профиля. Для этого используются специальные антивибрациооные прокладки (на случай возникновения структурного шума). Далее, между профилями укладывается звукоизоляционный материал: минеральная вата, стекловата, пенополиуретан, или более экзотические виды – камышитовые плиты, плиты из кокосовой койры. 

Затем к каркасу прикручиваются листы гипсокартона, который также обладает звукоизоляционными свойствами. Толщина данной звукоизоляции составляет не менее 8 см. Это также следует учитывать при ответе на вопрос, стоит ли делать звукоизоляцию в квартире.

2 способ – бескаркасная звукоизоляция

Un' incantevole angolo per l'inverno, RI-NOVO RI-NOVO Гостиная в рустикальном стиле Твердая древесина Бежевый
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

В этом случае можно использовать уже готовые звукоизоляционные панели. Они очень легки и в своей массе, и в монтаже. У них есть торцевые соединения «паз-шип». Из-за обширного ассортимента расцветок и фактур можно создавать поверхность стены по своему вкусу. Кроме того, они гораздо тоньше предыдущего варианта.

3 способ – акустический поролон

Tulipán, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Гостиная в стиле модерн Многоцветный
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Этот способ звукоизоляции заключается в том, что на стены крепится с помощью «горячего» клея или канцелярских кнопок плиты цветного поролона. Широкого применения этот способ не нашел, но для любителей домашних кинотеатров или музыкальных вечеров, он весьма практичен.

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Звукоизоляция потолка

Eigentijds wonen in een rietgedekte villa, Lab32 architecten Lab32 architecten Гостиная в стиле модерн
Lab32 architecten

Lab32 architecten
Lab32 architecten
Lab32 architecten

Когда решается вопрос, стоит ли делать звукоизоляцию в квартире, нельзя забывать о потолке. На верхнем этаже могут проживать дети, которые любят прыгать, или «слоны», или любители танцев. В обязательном порядке потолок нужно звукоизолировать.

Каркасный метод. Этот метод аналогичен тому, какой применяется при звукоизоляции стен, только профили крепятся к основному потолку с помощью подвесных кронштейнов, которые смягчают вибронагрузку. В профиль закладывается стекловата или другой материал с высоким коэффициентом звукопоглощения. И затем потолок зашивается гипсокартоном. Стыки между листами обязательно заделываются мастикой или штукатуркой.

Подвесные акустические потолки. На потолок крепятся рейки с помощью подвесок. В образовавшиеся ячейки укладываются специальные звукоизоляционные плиты. Разнообразие красок и фактур позволяет создать красивый и оригинальный звукоизолированный потолок.

Звукоизоляция натяжного потолка. Натяжные потолки могут быть не только роскошными, но и значительно препятствовать проникновению шумов извне. При выборе таких потолков вопрос, стоит ли делать звукоизоляцию в квартире, решается довольно просто. Сначала на базовый потолок с помощью шурупов или клея крепятся шумоизоляционные плиты. На расстоянии 10 см от них монтируется конструкция натяжного потолка, и затем натягивается само полотно, которое также гасит звуки благодаря мягкой фактуре.

Шумоизоляция пола

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Если в квартире проживают шустрые дети или взрослые ведут активный образ жизни, то в этом случае стоит задуматься о звукоизоляции пола, чтобы потом не ловить на себе недовольные взгляды соседей снизу или выслушивать их высказывания в свой адрес.

Для этого в квартире достаточно сделать так называемый плавающий пол. Основной особенностью такого пола является то, что он несвязан прочно ни с плитами перекрытия, ни со стенами, и представляет собой своеобразный слоеный пирог из разных материалов. Благодаря этому звукоизоляция пола увеличивается вдвое.

На данный момент есть три вида плавающих полов

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

1. Сборные плавающие покрытия. Это всем известный ламинат или паркет. На основание пола укладывается прокладочный материал (например, пенополиэтилен), а сверху на него монтируется непосредственно пол. Дощечки стыкуются только между собой, зазор от стены составляет 10 мм.


Mostra de decoração, dsgnduo dsgnduo Медиа комната в стиле модерн
dsgnduo

dsgnduo
dsgnduo
dsgnduo

2. Сухая стяжка. Здесь основной звукоизоляционный слой укладывается на плиту перекрытия, на которую можно дополнительно еще постелить гидроизоляционный материал. Сухой шумоизолятор – это минеральная вата, песок или керамзит. Затем двойным слоем укладываются гипсоволоконные плиты, а на них уже основное напольное покрытие, на которое можно по желанию положить еще и ковры. По периметру комнаты монтируется кромочная изоляционная лента (минеральная вата, пенополиэтилен). 

3. Бетонный плавающий пол. У него такие слои: 

- Гидроизоляционный материал; 

 - Изолирующий материал (минеральная вата, пенополистирол или керамзит); 

- Стяжка из бетона; 

- Основное напольное покрытие. 

По контуру также укладывается кромочная изоляционная лента. Итак, мы рассмотрели основные причины шума и методы борьбы с ними.

Из разрушенного дома в дом мечты!
А как Вы считаете, стоит ли проводить звукоизоляцию в квартире? Если да, то какой способ лучше?

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